Préouverture Paris : le CAC40 attendu dans le vert

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 devrait reprendre un peu de terrain ce matin à l'ouverture. L'indice parisien devrait se diriger en direction des 6.700 points, zone qu'il a quittée lors de la baisse de vendredi.

Le résultat des élections allemandes ne débouchera vraisemblablement pas sur un tournant marqué à gauche de la politique économique, ce qui a de quoi rassurer les investisseurs. Autre facteur favorable pour les actifs risqués que sont les actions : les autorités de Pékin s'efforcent toujours de rassurer dans le dossier Evergrande, principalement via des injections de liquidités dans le système financier. On guettera toutefois la poursuite possible de la hausse du prix du baril de pétrole qui peut créer quelques tensions sur les marchés, le Brent approchant les 80$...

WALL STREET

Après son vif rebond de jeudi, Wall Street est parvenu à résister à la correction vendredi, malgré de nouvelles inquiétudes venues notamment de Chine, où le géant immobilier Evergrande n'a toujours pas versé le coupon attendu sur une de ses obligations en dollars. Par ailleurs, Pékin a annoncé l'interdiction de toutes les transactions sur les cryptomonnaies, une nouvelle étape dans le tour de vis que le pouvoir a asséné ces derniers mois à ses entreprises internet. Les taux d'intérêts ont continué de se tendre dans l'anticipation de politiques monétaires moins accommodantes de la Fed et la BCE.

A la clôture, l'indice Dow Jones est parvenu à se hisser dans le vert (+0,1%) à 34.798 points après un gain de 1,48% jeudi , tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,15% à 4.455 pts (après +1,2% jeudi) et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fini quasi-stable (-0,03%) à 15.047 pts (après +1% jeudi) malgré un recul de 0,6% en début de séance...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1719$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,11$. L'once d'or se traite 1.756$.

VALEURS A SUIVRE

Bonduelle : le résultat opérationnel s'établit à 97,2 millions d'euros contre 101,9 millions d'euros l'exercice précédent. Le résultat net du Groupe Bonduelle au titre de l'exercice 2020-2021 s'établit à 57,1 millions d'euros, contre 54,6 millions d'euros l'exercice précédent, en progression de 4,6% en données publiées.

Nicox a enregistré une perte nette de 11,7 millions d'euros pour les 6 premiers mois de l'année 2021 contre une perte nette de 14,6 millions d'euros au cours de la même période de 2020. Au 30 juin 2021, Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 36,5 millions d'euros, contre 42 ME au 31 mars 2021 et 47,2 millions d'euros au 31 décembre 2020. La société dispose de 12 mois de trésorerie, sur la base du seul développement du NCX 470.

Crédit Agricole aurait proposé plus de 100 millions d'euros pour racheter Olinn, spécialiste de la location automobile et d'équipements informatiques, selon le journal 'Les Echos' qui souligne que le groupe, qui génère 175 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, adresse environ 5.300 clients professionnels en Europe pour financer à la fois leur matériel informatique, leurs mobiles, leurs équipements médicaux et la gestion de leur parc automobile.

Plastic Omnium Alors qu'une normalisation du marché était attendue en T3 2021, l'intensification soudaine des arrêts de production des usines à travers le monde au cours des dernières semaines, amplifiée avec la récente publication de IHS Markit, conduisent le groupe à aligner son hypothèse annuelle sur une production automobile mondiale pour l'année 2021 entre 71 et 73 millions de véhicules, contre 77 millions précédemment. Dans ce contexte, la société actualise ses prévisions pour l'année 2021 avec un chiffre d'affaires en croissance contre en fort rebond précédemment et la marge opérationnelle devrait être comprise entre 4 et 5% du chiffre d'affaires contre au moins 6% précédemment. Enfin, le cash-flow libre est attendu d'au moins 220 ME contre significativement supérieur à 220 ME précédemment.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Bernstein débute la couverture de UMG à 'performance de marché' en ciblant un cours de 22 euros.

Goldman Sachs repasse de 'vendre' à 'neutre' sur Valeo en ciblant un cours de 29 euros.

Genesta est neutre sur Adthink avec un cours cible ramené à 0,95 euro.

INFOS MARCHES

AgroGeneration : accord avec European High Growth Opportunities Securitization Fund sur l'ORNANE.

Publicis : rachète 2,5 millions de titres.

EN BREF

Biocorp et Novo Nordisk signent un partenariat dans le diabète en santé numérique.