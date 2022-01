Préouverture Paris : le CAC40 attendu au rebond

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les indicateurs de préséance annoncent ce matin une ouverture positive pour le CAC40 qui reste sur trois séances de baisse d'affilée, et plus de 200 points perdus. Le rebond doit donc se matérialiser, dans la foulée d'un Nasdaq dont la fin de séance a été marquée par un vif redressement.

Les incertitudes liées à l'inflation et au resserrement monétaire qui pousse les rendements des emprunts d'Etat à la hausse, a conduit les investisseurs a plus de prudence sur les marchés actions eux-mêmes au plus haut depuis plusieurs séances.

Mercredi, la publication de l'indice des prix à la consommation américain, devrait confirmer un pic d'inflation. Il est attendu en hausse de 7% en rythme annuel en décembre, par le consensus Reuters. Une nouvelle accélération des prix, après les données mensuelles sur l'emploi vendredi, pourrait plaider pour une accélération du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Certaines des plus grandes banques dont Goldman Sachs et J.P. Morgan s'attendent désormais à quatre hausses des taux cette année aux Etats-Unis à partir de mars.

Alors qu'aucun indicateur important n'est attendu ce mardi, les investisseurs suivront avec intérêt l'audition du président de la Fed, Jerome Powell, devant la commission bancaire du Sénat en vue de sa reconduction pour quatre ans à la tête de l'institution.

WALL STREET

La Bourse de New York a vécu un lundi agité, mais est parvenu à réduire ses pertes en fin de journée, le Nasdaq terminant même en légère hausse après une chute de 2,6% en séance. Les investisseurs continuent de s'inquiéter d'une hausse plus rapide que prévu des taux d'intérêts en 2022, un facteur négatif pour les marchés d'actions. La banque d'affaires Goldman Sachs prévoit désormais non moins de 4 tours de vis de la Fed en 2022 pour juguler l'inflation, qui pourrait atteindre 7% en décembre sur un an. Les taux souverains ont continué de grimper, le "10 ans" américain s'affichant à 1,78% au plus haut depuis décembre 2019.

A la clôture, le Dow Jones a réduit ses pertes à 0,45% à 36.068 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,14% à 4.670 pts, après des pertes supérieures à 1% en séance. Quant au Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, il a perdu plus de 2,6% en séance, avant de remonter la pente et de finir en très légère hausse de 0,05% à 14.942 pts.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Production industrielle espagnole. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1336$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 81,32$. L'once d'or se traite 1.796$.

VALEURS A SUIVRE

Holcim a conclu un accord pour acquérir PRB Group, le plus grand fabricant indépendant français de solutions de construction spécialisées avec un chiffre d'affaires net 2022 (est.) de 340 millions d'euros. Le Groupe PRB propose une large gamme de solutions de construction de haute performance, des revêtements et isolants aux adhésifs et systèmes de revêtement de sol avec des solutions avancées d'efficacité énergétique et de rénovation.

Airbus a annoncé lundi avoir livré 611 avions en 2021, confirmant ainsi le dépassement de son objectif de 600 livraisons pour l'année 2021, ce qui a permis à l'avionneur européen de conserver son ascendant sur son concurrent américain Boeing. Avec 611 livraisons, (+8% sur un an), Airbus panse ses plaies après une année 2020 marquée par le choc de la pandémie de coronavirus sur le secteur aérien. Mais les livraisons restent tout de même en baisse d'un tiers par rapport à 2019, avant la crise sanitaire.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Upergy, Les Constructeurs du Bois.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est à l'achat sur Capgemini avec un cours cible de 270 euros.

Morgan Stanley abaisse sa recommandation sur la FDJ à 'sous-pondérer' (contre un avis 'en ligne') et son cours cible de 43 à 39 euros.

RBC repasse à "surperformance" sur Adidas.

INFOS MARCHES

TechnipFMC : radiation des actions d'Euronext Paris.

Technip Energies va racheter 1,8 Million de ses propres actions à TechnipFMC.

Envea : Envea Global dépose son offre à l'AMF.

EN BREF

CGG : phase 3 de l'étude dans la zone nord du Viking Graben.

Mint : 100% des positions en électricité couvertes pour l'hiver 2021-2022.

Mercialys : près de 100 ME d'engagements de ventes.