Préouverture Paris : le CAC40 attendu au rebond

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les indicateurs de préséance annoncent ce matin une ouverture positive pour le CAC40. Après un début d'année en fanfare et trois séances lui ayant fait atteindre de nouveaux records historiques, l'indice parisien reste sur deux séances de baisse.

Isabel Schnabel, l'une des membres du directoire de la BCE, a déclaré samedi que la BCE pourrait réagir si la hausse des prix de l'énergie persistait. S'inscrivant ainsi dans le sillage du discours de la FEd plus ferme comme on le sait depuis jeudi dernier... Le prochain grand rendez-vous pour les investisseurs est fixé à mercredi avec les statistiques mensuelles des prix à la consommation américains, dont la hausse en rythme annuel pourrait atteindre 7% selon le consensus Reuters. La semaine sera aussi animée par les auditions de Jerome Powell et Lael Brainard au Sénat avant le probable renouvellement de leur mandat à la tête de la Réserve fédérale.

WALL STREET

La première semaine de 2022 s'est achevée dans un climat morose vendredi, les valeurs technologiques pesant encore sur la tendance dans la crainte d'une hausse des taux de la Fed cette année. Les marchés ont en outre peu apprécié l'annonce de créations d'emploi très inférieures aux attentes en décembre aux Etats-Unis, accompagnées d'une forte hausse des salaires horaires. Dans la zone euro aussi, les signes inflationnistes se multiplient, avec une hausse des prix estimée à 5% en décembre sur un an.

A la clôture, le Dow Jones a fini proche de l'équilibre (-0,01%) à 36.231 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,41% à 4.677 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a lâché 0,96% à 14.935 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Stocks de grossistes. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- Taux de chômage européen. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1333$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 81,85$. L'once d'or se traite 1.796$.

VALEURS A SUIVRE

CGG : le chiffre d'affaires des activités du Groupe de l'année 2021 devrait s'établir autour de 941 millions$. CGG prévoit un cash-flow net 2021 positif d'environ 15 millions$ hors coûts cash de refinancement de la dette de (40) millions$. L'opération de vente et cession-bail de l'immeuble Galileo le siège social de CGG, a été décalée sur 2022 et est prévue d'être finalisée au premier semestre. CGG prévoit à fin décembre 2021 une dette nette, avant IFRS 16, de l'ordre de 865 millions$ et des liquidités de l'ordre de 320 millions$, non compris la ligne de crédit renouvelable (RCF) de 100 millions$.

Atos annonce aujourd'hui que les objectifs communiqués au marché le 12 juillet 2021 ne seront pas atteints. Le chiffre d'affaires a été de l'ordre 10,8 milliards d'euros en 2021, en décroissance d'environ -2,4% à taux de change constants. Le taux de marge opérationnelle ressort à environ 4% du chiffre d'affaires en 2021. Le flux de trésorerie disponible est de l'ordre de -420 millions d'euros. Les objectifs pour 2022 seront communiqués le 28 février 2022 à l'occasion de la publication annuelle des résultats de l'exercice 2021.

Veolia est en mesure de détenir 551.451.261 actions, représentant 86,22% du capital et des droits de vote de Suez. Conformément au règlement général de l'AMF, Veolia demandera la réouverture de l'offre pour une période qui devrait s'étendre du 12 au 27 janvier 2022 (inclus). Elle permettra aux actionnaires n'ayant pas apporté leurs actions de le faire dans des conditions inchangées. Veolia confirme par ailleurs son intention de procéder au retrait obligatoire et au retrait de la cote des actions Suez dans l'hypothèse où le nombre d'actions non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires de Suez ne représentent pas, à l'issue de l'offre rouverte, plus de 10% du capital et des droits de vote de Suez.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Cogra.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Citigroup repasse de 'neutre' à 'vendre' sur Schneider Electric et de 'neutre' à 'acheter' sur STM.

Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur Bureau Veritas.

Jefferies repasse page d'acheter à 'conserver' en visant 100 euros sur Eurofins.

AlphaValue reste à l'achat sur Ipsen, mais avec un objectif ajusté en baisse à 96,40 euros.

INFOS MARCHES

SEB : Schuldschein d'un montant de 350 ME.

Groupe Berkem : exercice partiel de l'option de surallocation.

Toosla : option de surallocation exercée entièrement.

EN BREF

Covivio acquiert 640 logements à Berlin.

Alstom : commande de 17 trains Coradia Stream en Allemagne.