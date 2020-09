Préouverture Paris : le CAC40 aidé par le rebond du Dollar!

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après quatre séances qui avaient vu le CAC40 bien débuter avant de céder du terrain et de clôturer dans le rouge, ne profitant pas de la hausse de Wall Street, les indices américains ont enfin propulsé leur homologue français vers le haut hier, franchissant à nouveau les 5.000 points. La remontée du Dollar face à l'Euro n'y est pas étrangère.

Et le mouvement devrait se poursuivre ce matin puisque le CAC40 est de nouveau attendu dans le vert, dans la foulée des nouveaux records du Nasdaq et du S&P. Mais aussi avec l'appui d'une nouvelle statistique chinoise favorable : l'activité du secteur des services a en effet poursuivi son redressement en août pour un quatrième mois consécutif.

L'Europe et les Etats-Unis devront en faire autant : les investisseurs suivront ainsi avec attention la publication des indice PMI des services en France peu après l'ouverture, avant celle de l'ISM des services aux Etats-Unis.

WALL STREET

La Bourse de New York a encore progressé mercredi, les indices S&P 500 et Nasdaq inscrivant de nouveaux records, malgré la publication de créations d'emplois moins nombreuses que prévu en août dans le secteur privé, selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP. En outre, le Livre Beige de la Fed, publié en soirée, a signalé un essoufflement de la reprise économique en août. Les marchés préfèrent spéculer sur la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19 dans les prochains mois, ainsi que sur de nouvelles mesures de soutien de la Fed et de l'Etat américain, malgré les difficultés actuelles à trouver un accord bipartisan au Congrès.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,59% à 29.100 points, terminant à environ 1,5% de son dernier record historique de février 2020 (à 29.551 pts). L'indice large S&P 500 a avancé de 1,54% à 3.580 pts et le Nasdaq Composite a grimpé de 0,98% à 12.056 pts, signant son 4e record d'affilée et terminant pour la 1e fois au-dessus des 12.000 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Productivité non-agricole révisée. (14h30)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- PMI final des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Indice PMI des services en Espagne. (09h15)

- Indice PMI italien final des services. (09h45)

- Indice PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice PMI européen final des services. (10h00)

- Indice PMI britannique final des services. (10h30)

- Ventes de détail en Europe. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.934$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1804$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 44,30$.

VALEURS A SUIVRE

Iliad publie par ailleurs un rebond de l'EBITDAaL Groupe de 9,4% à 876 millions d'euros avec une amélioration de la rentabilité en France (+5,6% à 960 millions d'euros) et en Italie (réduction des pertes de 22,5% à 84 millions d'euros) ;

Le résultat net est de 208 millions d'euros, en forte hausse par rapport à 1er semestre 2019 grâce aux bons résultats en France, à la réduction des pertes en Italie et à la plus-value dégagée dans le cadre de l'opération réalisée en France avec Infravia.

Cap Gemini : Le résultat net part du Groupe enregistre une baisse de -20% sur un an pour s'établir à 311 millions d'euros pour les 6 premiers mois de l'année. Le bénéfice par action (non dilué) est en baisse de -21% sur un an à 1,86 euro tandis que le résultat normalisé par action résiste bien avec une baisse modérée de -4% à 2,80 euros. Avant reconnaissance de la charge transitoire d'impôt, le résultat normalisé par action recule également de -4% à 2,95 euros. La génération de free cash-flow organique atteint 106 millions d'euros contre 90 millions d'euros en 2019, en dépit de la hausse des charges financières et des autres charges opérationnelles liée à l'acquisition d'Altran.

Sanofi et GSK annoncent aujourd'hui le lancement d'un essai clinique de phase I/II de leur vaccin adjuvanté contre la COVID-19. Le candidat-vaccin, développé par Sanofi en partenariat avec GSK, repose sur la technologie à base de protéine recombinante que Sanofi a employée pour produire un de ces vaccins contre la grippe saisonnière et sur l'adjuvant à usage pandémique développé par GSK.

Suez Bertrand Camus, le patron de Suez, juge "particulièrement hostile" l'offre de rachat par Veolia Environnement. Dans une lettre aux salariés du groupe de services collectifs, le directeur général de Suez critique l'offre de rachat de Veolia, et s'inquiète pour l'avenir des activités Eau du groupe ainsi que pour les emplois en cas de rachat.

Bigben / Nacon: Dans une interview publiée par Boursier.com, le patron, Alain Falc se félicite de la révision à la hausse de l'objectif de chiffre d'affaires annuel de Nacon, et revient sur le seul point noir, le report de la sortie du dernier opus de 'Vampire': "Nous pensions réaliser plus de 10 ME de chiffre d'affaires avec ce jeu lors de cet exercice. Mais le décalage de la sortie de ce qui devait être le plus gros titre de l'année pour Nacon, nous assure un fort chiffre d'affaires pour le premier semestre du prochain exercice... Nous souhaitons peaufiner le jeu pour qu'il soit vraiment excellent et souvent quelques mois de plus permettent une vraie amélioration et un meilleur accueil des critiques. Prendre plus de temps nous garantit que le jeu sera meilleur. Cela aurait été une erreur de le sortir lors de cet exercice."

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

SMTPC - Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage, News Invest

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley a repris le suivi de Covivio avec un avis à 'pondération en ligne'.

Jefferies 'conserve' BioMérieux avec un cours cible ajusté de 115 à 120 euros.

Jefferies est neutre sur Pernod Ricard avec un cours cible ajusté de 143 à 145 euros.

INFOS MARCHES

Quantum Genomics fait le point sur le contrat de financement avec Negma Group.

Vallourec : S&P dégrade sa notation à 'CCC-'

Technicolor : mise à disposition du solde du nouveau financement pour 180 ME.

Navya obtient un PGE de 4,5 millions d'euros.

EN BREF

Eurofins Scientific : certification pour une méthode de dépistage de l'aflatoxine.

AB Science : le masitinib pourrait être un traitement efficace contre le COVID-19.

Abivax fait le point sur l'efficacité et la tolérance d'ABX464.

Trigano ouvre un nouveau site de production de vans.

Sword, le projet de cession des activités Services françaises sera entériné d'ici fin septembre.