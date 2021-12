Préouverture Paris : le CAC40 à la relance...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est attendu en hausse ce matin! Un rebond après la séance difficile d'hier. Les propos du patron de Moderna avaient douché les marchés. Ceux du patron de BioNtech avaient pourtant été un peu différents, expliquant que son vaccin répondrait vraisemblablement aux formes graves suscitées par le nouveau variant Omicron...

Ces prises de paroles des patrons de biotechs camouflent presque celle, pourtant sacrée aux yeux des marchés, du patron de la Réserve fédérale... Jerome Powell a ainsi jeté un froid mardi sur les marchés américains, en estimant que l'adjectif "transitoire" devait désormais être "retiré" lorsqu'on évoquait l'inflation... Un véritable changement de ton, puisque le patron de la Fed employait jusqu'ici le terme "transitoire" pour signifier que la hausse actuelle des prix ne déboucherait pas sur une inflation élevée durable... Mais "c'est probablement le bon moment pour retirer ce mot", a-t-il admis, en réponse à la question d'un sénateur, soulignant que "les risques d'une inflation plus persistante s'étaient accrus".

WALL STREET

Après une tentative de rebond lundi, les indices boursiers américains ont rechuté mardi, toujours plombés par les craintes concernant le variant Omicron du coronavirus. Le président de la Fed Jerome Powell a ajouté à la déprime ambiante, en affirmant que la banque centrale américaine envisageait d'accélérer le rythme du "tapering" face à une inflation qui n'est plus jugée "transitoire". Le pétrole WTI a chuté de 5,4%, à 66,18$ le baril, et a plongé plongé de 21% en novembre.

A la clôture, le Dow Jones a perdu 1,86% à 34.483 points (après +0,68% lundi et -2,53% vendredi), tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 1,9% à 4.567 pts (après +1,32% lundi et -2,27% vendredi) et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rechuté de 1,55% à 15.537 pts, après +1,88% lundi et -2,23% vendredi.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final en France. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Indice Markit PMI américain manufacturier final. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Livre Beige économique de la Fed. (20h00)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- Indice PMI manufacturier final en Allemagne. (09h55)

- Indice PMI manufacturier européen final. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1328$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 71,34$. L'once d'or se traite 1.775$.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi confirme ses prévisions Vaccins à moyen terme et table sur une croissance des ventes à un chiffre, situé dans une fourchette moyenne à supérieure, et a pour objectif de plus que doubler les ventes de l'activité Vaccins d'ici à la fin de cette décennie. Le groupe organise aujourd'hui une conférence investisseurs hybride dédiée aux vaccins, à laquelle prendront part plusieurs membres de l'équipe de direction des Vaccins qui présenteront comment l'entreprise décline sa stratégie globale Play to Win pour poursuivre les opportunités de croissance et bâtir un portefeuille de vaccins de tout premier plan. Sanofi confirme les prévisions de ventes à moyen terme pour son activité Vaccins annoncées lors du Capital Markets Day de 2019, soit une croissance des ventes à un chiffre, situé dans une fourchette moyenne à supérieure.

Soitec : L'Ebitda des activités poursuivies (Electronique) s'est élevé à 137,5 ME au 1er semestre 2021-2022, en hausse de 78% par rapport aux 77,3 ME atteints au 1er semestre 2020-2021. Les charges de dépréciation et d'amortissement sont passées de 27,4 ME au 1er semestre 2020-2021 à 36,7 ME au 1er semestre 2021-2022. Cette hausse s'explique par l'augmentation de la capacité industrielle et les investissements en R&D réalisés par le Groupe au cours des dernières années. Le résultat opérationnel a atteint 84,7 ME au 1er semestre 2021-2022 (37,1 ME au 1er semestre 2020-2021). Le résultat net consolidé du 1er semestre a plus que triplé pour atteindre 74,2 ME (22,2 ME au 1er semestre 2020-2021).

Eurobio Scientific a annoncé le lancement d'un nouveau test PCR propriétaire en temps réel pour le dépistage du coronavirus SARS-CoV-2 et des variants Delta et Omicron. EBX-047 est un kit développé et fabriqué en France par Eurobio Scientific, permettant, dans un seul puits de PCR, la détection du coronavirus et le dépistage des deux variants actuellement prédominants dont l'Omicron qui pourrait présenter un risque d'échappement immunitaire.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

2CRSi, Proactis, Signaux Girod, GEA.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan ajuste son cours cible sur Bouygues de 50 à 48 euros et celui sur JCDecaux de 26,50 à 24,20 euros.

Le Credit Suisse relève son objectif de cours de 160 à 170 euros sur Schneider Electric, tandis que JP Morgan ajuste le sien de 163 à 180 euros.

INFOS MARCHES

EDF : gros succès pour le paiement de l'acompte sur dividende en actions.

Grolleau : IPO réussie.

Tronics : succès de l'augmentation de capital.

Hoffmann : succès de l'appel au marché.

EN BREF

GenSight Biologics : du nouveau concernant LUMEVOQ.

Valbiotis : soumission de trois protocoles cliniques pour TOTUM854.

Sanofi va acquérir Origimm Biotechnology.

CNIM : la situation se tend encore.

EDF et Veolia créent Waste2Glass pour la vitrification de déchets dangereux.

Abivax : résultats prometteurs la phase 1/2 d'ABX196.

Kerlink : partenariat avec Vision Valley en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Damartex : achat de la société Optimum Médical.

Alstom : contrat de 118 ME au Canada.