Préouverture Paris : le CAC 40 vise de nouveau les 7.200 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après la consolidation d'hier (-0,57%), le marché parisien va repartir de l'avant ce matin, en direction des 7.200 points tout juste abandonnés.

La présidente de la BCE Christine Lagarde, le vice-gouverneur de la BoE Dave Ramsden et le vice-président de la Fed Michael Barr s'exprimeront de nouveau ce vendredi. Les marchés parient toujours sur une baisse des taux de la Banque centrale européenne d'ici avril, suivie en mai par la Réserve fédérale américaine, mais le ton restrictif toujours employé par certains banquiers centraux pousse les investisseurs à rester prudents.

La séance du jour pourrait être volatile, ce vendredi étant celui des "trois sorcières", marquée par l'arrivée à expiration de certains contrats à terme. Les investisseurs surveilleront aussi les chiffres définitifs des prix à la consommation en zone euro et ceux des ventes au détail en Grande-Bretagne qui pourraient fournir de nouveaux indices sur la trajectoire des taux et l'évolution de la conjoncture.

WALL STREET

Wall Street a consolidé ses positions jeudi : Le S&P 500 abandonnant est monté de 0,12% à 4.508 pts, le Dow Jones perd 0,13% à 34.8945 pts et le Nasdaq prend 0,07% à 14.113 pts. La tendance se veut donc un peu plus prudente, dans la foulée d'une très belle série haussière. Les marchés avaient salué plus tôt cette semaine les meilleurs chiffres de l'inflation des prix à la consommation et à la production...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- Indice final des prix à la consommation dans la zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0840 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,47 $. L'once d'or se traite 1.984 $.

VALEURS A SUIVRE

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil, et EDF viennent de signer le marché de travaux pour la réalisation du génie civil principal de la première paire de tranches nucléaires de type EPR2 sur le site de Penly. Le montant du marché est supérieur à 4 milliards d'euros.

Bastide réalise un premier trimestre solide avec un chiffre d'affaires de 127,9 ME en hausse de +7%. Cette performance a bénéficié de la contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an pour 2,4 ME avec Probace et Oxigo pour les plus significatives.La croissance organique1 ressort à +5,3%, tirée par les activités à plus forte technicité en croissance organique de +10,5% et qui représentent désormais 60% du chiffre d'affaires du Groupe.

2CRSi :la cotation de son action reprend à compter d'aujourd'hui 9h. Après validation d'Euronext, cette reprise de cotation fait suite à la publication et à la mise à disposition du public du rapport financier annuel définitif de l'exercice 2022-2023 (période du 1er mars 2022 au 28 février 2023), intégrant les rapports définitifs des Commissaires aux Comptes.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Wallix, Emova Group, Abionyx Pharma

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est 'neutre' sur Renault avec un objectif ramené de 51 à 48 euros et toujours à l'achat sur Stellantis avec un cours cible réhaussé de 24 à 25 euros.

Goldman Sachs reste neutre aussi sur Alstom avec un objectif ajusté de 14 à 13,50 euros, tandis que JP Morgan surpondère toujours le dossier mais avec une cible ajustée de 22 à 18 euros.

HSBC est toujours à l'achat sur Arkema, mais l'objectif revient de 114 à 111 euros.

INFOS MARCHE

Elis : noté "IG" BBB- par S&P

Saint-Gobain : succès de l'émission obligataire de 2 MdsE

Implanet : les actionnaires approuvent le projet d'augmentation de capital

Vallourec : S&P relève la notation de crédit long terme

Kering réalise une première émission obligataire en livres sterling

Teleperformance : double émission obligataire de 1,4 milliard d'euros

EN BREF

MGI Digital Technology et Altix annoncent un partenariat technologique stratégique

SPIE conclut un accord d'acquisition de l'activité Grid Solutions du Groupe Strukton

Mersen : fournisseur du RER NG