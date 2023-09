Préouverture Paris : le CAC 40 veut repartir de l'avant en attendant l'emploi américain

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La fin de séance difficile du CAC 40 hier, l'a éloigné des 7.400 points. Il pourrait tenter un léger rebond à l'ouverture si on se fie aux indicateurs de préséance l'annonçant dans le vert.

Ce n'était pas gagné mais les premières estimations de l'inflation européennes ont montré une chute plus importante que prévu de l'inflation sous-jacente en août, malgré un rebond de l'inflation totale, ce qui a rassuré les investisseurs sur le ralentissement de la dynamique des prix européens. Et in fine les a fait pencher du côté d'une pause dans les politiques monétaires restrictives des banques centrales. Les observateurs sont 89% à parier sur le statu quo sur les taux lors de la réunion de septembre de la Fed. Cette probabilité n'atteignait que 60% jeudi avant la publication des données d'inflation.

Au programme du jour, les indicateurs PMI manufacturiers en Europe, l'ISM manufacturier aux Etats-Unis et le rapport mensuel sur la situation de l'emploi qui est particulièrement attendu... Rendez-vous à 14h30.

WALL STREET

Le Dow Jones s'est finalement replié de 0,48% à 34.721 pts, le S&P 500 a perdu 0,16% à 4.507 pts, mais le Nasdaq s'adjuge 0,11% à 14.034 pts. Le bilan du mois d'août est donc resté au final négatif à Wall Street puisque le S&P 500 a perdu 1,5%, soit sa plus mauvaise performance mensuelle depuis février, tandis que le DJ a perdu 2,5% et que le Nasdaq a reculé de 1,7%.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Indice Markit PMI manufacturier final américain. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

Europe :

- Indice Markit PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice Markit PMI manufacturier italien final. (09h45)

- Indice Markit PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice Markit PMI manufacturier final de la zone euro. (10h00)

- PIB italien du deuxième trimestre. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0843 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 87,10 $. L'once d'or se traite 1.940 $.

VALEURS A SUIVRE

Casino : S&P Global a abaissé de "CC" à "D" la note de crédit du distributeur, le groupe n'ayant pas honoré le coupon dû mi-juillet sur certaines obligations, malgré le délai de grâce de 30 jours qui lui avait été accordé. S&P Global a également indiqué avoir suspendu sa notation à la demande du groupe de grande distribution. "Casino n'a pas honoré le coupon dû mi-juillet pour ses 400 millions d'euros d'obligations 2026, malgré le délai de grâce qui lui avait été accordé, ce qui, pour nous, constitue un défaut", a indiqué S&P Global. "Nous pensons que Casino ne parviendra pas à s'acquitter de la totalité, ou de la quasi-totalité, de ses autres obligations lorsqu'elles arriveront à échéance. Nous considérons donc que la défaillance de Casino est une quasi-certitude et avons abaissé toutes nos notes (...) à 'D'." a poursuivi l'agence.

bioMérieux : Le Chiffre d'affaires ressort à 1.770 millions d'euros au 1er semestre, en progression de 8,3% à périmètre et devises constants. La croissance organique est de +11% hors panels respiratoires, légèrement au-dessus de l'objectif annuel de croissance des ventes hors panels respiratoires de +8% / +10%. La croissance organique des ventes au 2ème trimestre s'est inscrite à 9,2%, portée par une forte dynamique en microbiologie clinique (+18%) et des panels non respiratoires de la gamme BIOFIRE (+23%), accompagnée par une croissance solide des applications industrielles (+10%). Le résultat opérationnel courant contributif a atteint 291?millions d'euros (16,5% des ventes) à mi-année, en baisse de 1,5% à périmètre et devises constants par rapport au 1er semestre 2022, en ligne avec les objectifs annuels, estime la direction.

Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a une fois de plus nettement surperformé en août avec des immatriculations domestiques en augmentation de 37,24% en rythme annuel. A l'inverse, Stellantis (Peugeot, Citroën, DS et Opel) a vu ses immatriculations progresser de 'seulement' 8,03% sur la période.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Memscap, Signaux Girod, MND, Acticor Biotech

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est positif sur Pernod Ricard avec un objectif de cours qui passe de 235 à 230 euros, mais RBC reste neutre en visant 170 euros.

INFOS MARCHE

Vergnet : réduction de capital

Crédit Agricole : 32.506 salariés ont souscrit à l'augmentation de capital réservée

Air France-KLM : le regroupement des actions est effectif

EN BREF

Wavestone : signature du projet de rapprochement avec Q_PERIOR

Vogo annonce le renouvellement de son contrat avec la Ligue Nationale de Rugby

Lumibird : finalise la reprise de Convergent Photonics

Freelance.com : Openwork à 100%