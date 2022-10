Préouverture Paris : le CAC 40 veut poursuivre dans la hausse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse va se poursuivre sur le marché parisien à l'ouverture si on se fie aux indicateurs de préséance. La performance d'hier (+1,59%) est liée à l'abaissement des anticipations de hausse des taux à moyen terme de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine.

Alors qu'un relèvement jeudi de 75 points de base des taux de la BCE avant une augmentation de même ampleur de ceux de la Fed la semaine prochaine ne fait aucun doute, les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale américaine commence à réduire le rythme de la hausse du coût du crédit en décembre et que l'institution de Francfort lui emboîte le pas l'an prochain.

D'un autre côté, l'incertitude politique et fiscale au Royaume-Uni est en train d'être levée, alors que l'ex-Premier ministre Boris Johnson s'est finalement désisté et tandis que Rishi Sunak (ex-chancelier de l'Echiquier de Johnson) va devenir le nouveau Premier ministre en remplacement de Liz Truss. Cet ancien banquier de Goldman Sachs rassure globalement les marchés, alors qu'il avait vivement critiqué le programme économique de Truss et ses réductions massives d'impôts...

A suivre ce matin, les évolutions des titres des nombreuses sociétés ayant publié leurs comptes trimestriels, comme Orange, Air Liquide, Seb ou Worldline...

WALL STREET

La tendance s'est finalement décantée à la hausse ce lundi à Wall Street, après une séance de vendredi déjà marquée par un bond de plus de 2% des indices boursiers. Le S&P 500 gagne encore ce soir 1,19% à 3.797 pts, alors que le Dow Jones avance de nouveau de 1,34% à 31.499 pts. Le Nasdaq prend de son côté 0,86% à 10.952 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 0,9870$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 93,27$. L'once d'or se traite 1.647$.

VALEURS A SUIVRE

Orange confirme ses objectifs 2022 à l'issue d'un troisième trimestre marqué par un chiffre d'affaires de 10,82 milliards d'euros, en croissance de 3% et de 1% sur une base organique. L'EBITDAaL est en hausse de 0,2% sur un an à 3,58 MdsE, en ligne avec les attentes du marché. Conformément aux objectifs de fin d'année, la progression de l'EBITDAaL s'accélérera au 4ème trimestre grâce au retournement d'effets de base (plan d'actionnariat salariés, Orange Money). Orange confirme par ailleurs le versement d'un acompte sur le dividende 2022 de 0,30 euro par action en numéraire qui interviendra le 7 décembre. Au titre de l'exercice 2022, le versement d'un dividende de 0,70 euro par action sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires de 2023.

Air Liquide dévoile un chiffre d'affaires de 8 247 millions d'euros au 3ème trimestre 2022, en forte croissance comparable de + 8,3 % par rapport au 3ème trimestre 2021. Le chiffre d'affaires publié du Groupe est en hausse significative de + 41,3 % au 3ème trimestre. Il bénéficie d'un effet énergie historiquement élevé, de + 24,4 %, et d'un effet de change favorable de + 8,8 %, alors que l'effet de périmètre significatif est limité à - 0,2 %.

Worldline annonce une croissance organique de 10% au T3 2022 avec un chiffre d'affaires de 1.158 millions d'euros, ce qui donne un 4ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. La finalisation de la cession de TSS aux fonds Apollo se traduit pour Worldline par une structure financière forte. La transaction sera effective à compter de la fin du 3eme trimestre 2022 avec un encaissement de 1,4 milliard d'euros et jusqu'à 0,9 milliard en actions de préférence. Les objectifs 2022 sont confirmés avec 8% à 10% de croissance organique du chiffre d'affaires et 100 à 150 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au proforma 2021.

Le taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible sera de l'ordre de 45%.

Interparfums : Avec un chiffre d'affaires proche des 200 ME au 3eme trimestre, le groupe a réalisé une performance record, supérieure aux anticipations et dans la continuité des trimestres précédents, grâce à une demande toujours aussi forte pour les marques phares du groupe. Sur les 9 premiers mois de l'année 2022, le chiffre d'affaires atteint ainsi 514 ME, en hausse de 16,5% à devises courantes et de 10% à devises constantes par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2021.

Remy Cointreau : Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 30 septembre s'est élevé à 457,2 millions d'euros, soit une hausse de 16,2% à périmètre constant, supérieure aux attentes des analystes de la place qui tablaient sur une croissance de 14%. Les ventes de cognac ont atteint 345,9 millions d'euros, soit une progression de 15,6% à périmètre constant, qui reflète notamment une très bonne performance en Chine.

Carmat : L'organisme notifié DEKRA a approuvé tous les changements effectués par CARMAT en réponse aux problèmes qualité qui avaient conduit la Société à suspendre volontairement à titre temporaire, fin 2021, toutes les implantations d'Aeson. Cette approbation permet à CARMAT de reprendre les implantations d'Aeson à titre commercial, dans l'Union Européenne et dans les autres pays reconnaissant la Marquage CE . Suite à cette approbation, CARMAT entend reprendre prochainement, de manière graduelle, ses ventes en Europe, en phase avec la reconstitution de ses stocks de prothèses.

Seb a connu un troisième trimestre difficile avec des ventes en baisse de 3,4% (-8,1% en organique) à 1.894 ME. Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) est tombé à 120 ME contre 208 ME au troisième trimestre 2021. Sur les 9 premiers mois de l'année, SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 5.560 ME, quasiment stable par rapport aux performances record au 30 septembre 2021. SEB revoit en baisse ses prévisions 2022 : le chiffre d'affaires est attendu à environ 7,9 Mds E contre un niveau stable de 8,06 Mds E espéré auparavant. En conséquence, le taux de marge opérationnelle ne serait pas compris entre 8% et 8,5% mais entre 7% et 7,5%.

ID Logistics publie un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2022, à 641,8 ME, en hausse de 37,1% (+11,1% à données comparables) avec une bonne croissance de l'activité en France à 215,9 ME, +13% (+6,8% à données comparables), et une poursuite de la forte dynamique à l'international : 425,9 ME, +53,7% (+14,1% à données comparables). Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2022 est de 1.822 ME, +33,9% (+13,9% à données comparables).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Egide, We.Connect, Bigben Interactive, Freelance.com, ESI Group, Nacon, Lumibird, Paragon ID

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley repasse de 'pondération en ligne' à 'souspondérer' sur Adidas en ciblant un cours de 101 euros et repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur Puma avec un cours cible de 50 euros.

Société Générale repasse de 'conserver' à 'vendre' sur Ericsson.

HSBC repasse de 'conserver' à 'alléger' sur Philips en ciblant un cours de 12 euros.

INFOS MARCHÉS

Neoen : remboursement anticipé des obligations 2024.

Bouygues : succès du placement obligataire de 2,25 MdsE.

EN BREF

Bone Therapeutics devient BioSenic.

Airbus : les deux derniers satellites Pléiades Neo seront lancés fin novembre.

Xilam Animation signe de nouveaux contrats de diffusion pour Oggy Oggy.

M6 et CANAL+ renouvellent leurs accords pluriannuels de distribution.