Préouverture Paris : le CAC 40 veut poursuivre à la hausse !

(Boursier.com) — Le CAC 40 va poursuivre sa progression ce matin, comme l'indiquent les données de préséance. Les trois précédentes séances l'ont porté au-dessus des 6.500 points, soit plus de 250 points de gains. La journée devrait être cependant plus calme qu'à l'accoutumée, en raison de l'absence d'une partie des investisseurs, la journée étant fériée aux Etats-Unis pour le Memorial Day. Wall Street et le marché obligataire américain rouvriront mardi.

La question qui anime les investisseurs demeure celle de l'inflation et alors qu'aux Etats-Unis, les investisseurs commencent à parier sur une pause après les deux prochains tours de vis de la Fed, en Europe, Philip Lane, l'économiste en chef de la Banque centrale européenne affirme dans un entretien accordé à 'Cinco Dias' que la normalisation de la politique monétaire sera progressive : "ce que nous voyons maintenant, c'est qu'il est approprié de mettre fin aux taux négatifs d'ici la fin du troisième trimestre, dans un processus qui devrait être progressif. La chose naturelle est que la normalisation prenne la forme de hausses de 25 points de base, par conséquent, des augmentations de cette ampleur lors des réunions de juillet et de septembre constituent un rythme de référence. (...) Nous pensons que les perspectives d'inflation à moyen terme sont conformes à notre objectif de 2%, appelle une approche graduelle de la normalisation."

Wall Street a terminé la semaine sur un solide rebond, vendredi, les investisseurs profitant de la baisse pour se replacer notamment sur les valeurs technologiques. Malgré les effets négatifs de l'inflation, désormais visibles dans les comptes de nombreuses entreprises, les derniers indicateurs suggèrent que le pic d'inflation a été atteint, et que l'économie américaine reste résiliente malgré le resserrement monétaire mis en oeuvre par la Fed.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 1,76% à 33.212 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 2,47% à 4.148 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a bondi de 3,3% à 12.131 pts. A noter que ce retour de l'appétit du risque s'est manifesté à la veille d'un week-end de trois jours, la Bourse de New York étant fermée lundi pour Memorial Day.

Europe :

- PIB suédois. (08h00)

- Indice britannique du prix des maisons. (08h00)

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Climat européen des affaires. (11h00)

- Indice final européen de confiance des consommateurs. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0753$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 119,88$. L'once d'or se traite 1.861$.

Sanofi livre un point sur l'essai en condition réelle d'utilisation de Cialis en vue de son transfert sur le marché de l'automédication. La Food and Drug Administration des États-Unis a informé Sanofi que le lancement de l'essai en condition réelle d'utilisation, prévu par l'entreprise pour appuyer sa demande de transfert de Cialis (tadalafil) sur le marché de l'automédication, avait été différé en raison de motifs liés au protocole de l'essai. Aucun patient n'a encore été recruté dans cet essai. Sanofi continue de collaborer avec la FDA pour faire avancer le programme de transfert Cialis sur le marché de l'automédication et engagera prochainement un dialogue avec l'Agence pour déterminer la suite à donner, commente le laboratoire français.

Goldman Sachs est 'neutre' sur le Crédit Agricole avec un cours cible de 13,60 euros et 'neutre' aussi sur la Société Générale en ciblant un cours de 35 euros.

Berenberg reste acheteur sur Maisons du Monde avec un objectif ajusté de 26 à 21 euros.

Euroapi : soutient la plateforme de vaccins à ARNm de Sanofi

TheraVet signe un accord de distribution avec Nuzoa.

Nacon : accord de publication avec Jumpgate.

Rapid Nutrition s'offre The Plant-Based Bundle.