Préouverture Paris : le CAC 40 veut déjà repartir de l'avant

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 va repartir de l'avant aujourd'hui, en direction des 6.700 points, la baisse de 0,70% d'hier, avec les craintes pour l'économie suscitées par les manifestations du week-end en Chine contre la politique "zéro COVID-19", cédant la place à l'espoir d'un assouplissement des mesures. Une conférence de presse des responsables de santé sur les mesures de contrôle du COVID-19 laissant espérer cet assouplissement réclamé par la population.

En Europe, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, n'a pas surpris ce lundi en se laissant encore toutes les options concernant l'ampleur et le nombre de hausses de taux à venir. "L'ampleur jusqu'à laquelle nous devons aller et le rythme nécessaire dépendront de nos perspectives actualisées, de la persistance des chocs, de l'évolution des salaires et des anticipations d'inflation", a résumé Lagarde ce jour devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, alors que les marchés tentent de déterminer l'ampleur de la hausse des taux à l'issue de la réunion monétaire de décembre de la BCE, les débats portant sur un geste de 50 ou 75 points de base.

WALL STREET

Wall Street a corrigé ce lundi, affecté par le nouveau record d'infections au Covid-19 en Chine et un mouvement de protestation qui s'étend... Le S&P 500 cède 1,54% à 3.963 pts, le Dow Jones recule de 1,45% à 33.849 pts et le Nasdaq corrige de 1,58% à 11.049 pts. Vendredi, la cote américaine avait terminé en ordre dispersé au terme d'une demi-séance calme, au lendemain d'une journée de pause pour Thanksgiving.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes mensuelles automobiles américaines (BEA).)

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Indice espagnol préliminaire des prix à la consommation. (09h00)

- Climat européen des affaires. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0368$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,96 $. L'once d'or se traite 1.753$.

VALEURS A SUIVRE

ALD, filiale de Société Générale, a annoncé ce mardi le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant d'environ 1,2 milliard d'euros. Cette Augmentation de Capital, dont le principe a été initialement présenté le 6 janvier 2022 lors de l'annonce par ALD du projet d'acquisition de LeasePlan, marque une étape majeure dans la création d'un acteur mondial majeur de la mobilité durable, bénéficiant d'expertises très complémentaires et de synergies. Société Générale, qui détient à ce jour 79,8% du capital social d'ALD, a l'intention de demeurer l'actionnaire majoritaire d'ALD sur le long terme et disposera d'une participation correspondant à environ 53% du capital du nouvel ensemble immédiatement après la réalisation de l'acquisition de LeasePlan.

Bigben : affiche un chiffre d'affaires en progression de 11,6%, à 138,5 ME, traduisant la croissance de ses deux segments d'activité : -BIGBEN Audio-Vidéo/Telco affiche une croissance soutenue (+19,3% à 61 ME) du fait principalement de la forte dynamique de l'activité "Mobile" et du succès des gammes Force. -NACON Gaming enregistre une hausse de 6,2% de son activité à 77,5 ME. Les jeux vidéo sont en croissance de 72,3% à 47 ME. Cependant l'activité totale reste impactée par la faiblesse du marché des accessoires. Avec l'évolution favorable du mix-produits sur l'activité Gaming et le succès des gammes premium Audio-Vidéo/Telco, la Marge Brute augmente de 26% et atteint 64,8 ME au 1er semestre. Le taux de marge Groupe progresse ainsi de 5,4 points à 46,8% (contre 41,4% au S1 2021-22). Le Résultat Opérationnel Courant s'établit à 11,8 ME, soit une croissance de 19,6% par rapport au S1 2021-22. Le Résultat Net du 1er semestre 2022-23, pénalisé par l'intégration de Metronic, s'établit seulement à 7,6 ME.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Nacon

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Credit Suisse repasse de 'surperformance' à 'sousperformance' sur le dossier Solvay en ciblant un cours de 87 euros.

INFOS MARCHÉS

Metavisio : lance une levée de fonds d'environ 3,8 ME.

Neolife : tirage de trois tranches complémentaires d'OCEANES.

EN BREF

Adeunis : Le Havre Seine Métropole choisit ses capteurs pour le stade Océane.

Inventiva : un nouveau brevet élargissant la protection de lanifibranor aux États-Unis.

Berkem étend son partenariat commercial avec Barentz Personal Care.

TME Pharma : démission du directeur financier.

PCAS : Nomination d'un nouveau Directeur Général.