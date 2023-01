Préouverture Paris : le CAC 40 veut continuer au-dessus des 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le hausse devrait l'emporter à l'ouverture d'après les indications des 'futures' sur le CAC 40. L'indice parisien a clôturé au-dessus des 7.000 points hier et l'optimisme prévaut toujours sur les places boursières. Les craintes d'une récession économique et d'un resserrement monétaire prolongé des banques centrales après plusieurs déclarations jugées restrictives de banquiers centraux, passent pour le moment au second plan.

Le ralentissement économique mondial moins sévère qu'attendu et pic déjà passé sur l'inflation, devrait permettre aux banques centrales, notamment la Réserve fédérale, de ralentir le rythme de leur resserrement monétaire. C'est du moins le souhait des investisseurs!

Le CAC 40 affiche, avant la séance du jour, 13 séances de hausse lors des 16 premières de 2023.

WALL STREET

Wall Street a rebondi lundi, le S&P 500 s'adjugeant 1,19% à 4.019 pts, le Nasdaq prenant 2,01% à 11.364 pts, contre une progression de 0,76% du Dow Jones à 33.629 pts. La tendance s'est donc cette fois affichée très positive, avant une nouvelle série de publications trimestrielles...

ECO ET DEVISES

France :

- Climat des affaires. (08h45)

- Indice markit PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

- Indice markit PMI français préliminaire des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

- Indice markit PMI manufacturier allemand préliminaire. (09h30)

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice Markit PMI préliminaire européen composite. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire des services britanniques. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0891 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 87,95 $. L'once d'or se traite 1.940$.

VALEURS A SUIVRE

Interparfums a enregistré un chiffre d'affaires de 192,6 ME au 4ème trimestre, en hausse de plus de 60% par rapport au 4ème trimestre 2021. Au final, le groupe a bouclé 2022 sur une activité de 706,6 ME en hausse de 26% à devises courantes et de 20% à devises constantes par rapport à 2021.

Technip Energies, dans le cadre de son accord de long terme avec Aramco, a remporté un contrat pour la modernisation des infrastructures de récupération de soufre de la raffinerie d'Aramco à Riyad.

BigBen Interactive a réalisé sur 9 mois, un chiffre d'affaires de 218,1 millions d'euros. Nacon Gaming enregistre un chiffre d'affaires de 118,7 ME. Notamment, les ventes des jeux vidéo et des accessoires ont été pénalisées par la pénurie mondiale de consoles et une gestion drastique des stocks de la part des distributeurs. Bigben - Audiovideo/Telco réalise un chiffre d'affaires de 99,4 ME, en progression de +9%. Notamment, les accessoires mobiles sont en hausse de 8,5% à 75,2 ME, portés par le succès des gammes premium Force. Le secteur AudioVidéo affiche une progression de +11,1% à 24 ME, liée à l'entrée de Metronic dans le périmètre.

Carmat anticipe des ventes de 10 à 13 millions d'euros en 2023. Par ailleurs, pour accompagner une demande soutenue pour Aeson en Europe, et son lancement commercial aux Etats-Unis, anticipé en 2026, Carmat a prévu la mise en oeuvre d'un plan industriel ambitieux qui devrait lui permettre d'atteindre une capacité de production de 500 prothèses en 2024 et 1.000 prothèses à l'horizon 2027. Sur la base de ces éléments, Carmat estime pouvoir atteindre son seuil de rentabilité d'ici 5 ans, en 2027.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Advicenne, Oeneo, Nacon,Eurobio Scientific

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue accumule Accor avec un objectif ajusté 34,60 à 35,60 euros.

INFOS MARCHÉS

EDF : l'Etat a franchi le seuil de 90%.

Cellectis modifie sa note convertible de 20 M$ dans le cadre de l'accord avec Cytovia Therapeutics.

EN BREF

NRJ Group : décision de justice favorable.

TotalEnergies accorde un rabais de 100 euros/MWh aux TPE.

GL events : acquisition de Locabri.