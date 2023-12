Préouverture Paris : le CAC 40 va tenter un retour sur les 7.600 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40, incapable de retrouver les 7.600 points lundi et mardi, pourrait tenter d'y revenir ce matin, alors que les 'futures' annoncent une ouverture dans le vert.

Après avoir battu jeudi dernier son record historique en séance, à 7 653,99 points, et vendredi son record en clôture à 7.596,91 points, le CAC 40 s'est depuis montré incapable de franchir les 7.600 points et les investisseurs ont assez logiquement marqué une pause et cédé aux prises de bénéfices.

Hier soir, le Dow Jones a terminé à un plus haut historique, tandis que le S&P-500 s'est rapproché de son record de clôture atteint le 22 janvier dernier.

Ce matin, les nombreux indices de prix à la consommation attendus pourraient influer sur la tendance en Bourse de Paris.

WALL STREET

Wall Street est resté orienté dans le vert mardi, le S&P 500 s'adjugeant encore 0,59% à 4.768 pts, tout proche de ses sommets historiques, tandis que le Dow Jones est au plus haut, en hausse de 0,68% à 37.557 pts. Le Nasdaq progresse de 0,66% à 15.003 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Balance des comptes courants. (14h30)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Reventes de logements existants. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Indice flash de confiance des consommateurs européens. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0957$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,35$. L'once d'or se traite 2.042 $.

VALEURS A SUIVRE

Fermentalg vient de dévoiler, ce 19 décembre, son plan stratégique 2024-2026. Il marque une étape cruciale dans son engagement en faveur d'une croissance rentable et durable. Défini sous la houlette du nouveau Directeur Général, Pierre Josselin, le plan stratégique vise une croissance soutenue, avec un objectif de dépasser les 25 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026, soit une multiplication par plus de 6 par rapport à des ventes d'environ 4 ME en 2023.

Verallia :suite à la forte dévaluation de plus de 50 % du peso argentin le 13 décembre, le groupe a réactualisé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2023 et estime que l'impact de conversion de son chiffre d'affaires local en euros ne lui permettra pas d'atteindre son objectif de croissance annuelle d'au moins 20% de son chiffre d'affaires consolidé en 2023. Verallia confirme par ailleurs son objectif de générer en 2023 un EBITDA ajusté 1 supérieur à 1,1 MdE.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bleecker, MedinCell, Grolleau

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays est à 'pondération de marché' sur Sartorius Stedim avec un objectif ajusté de 185 à 210 euros.

HSBC reste à l'achat sur BioMérieux avec un objectif qui passe de 108 à 110 euros.

RBC Capital reste à 'surperformance' sur BNP Paribas avec un objectif ajusté de 75 à 82 euros et est à 'performance de marché' sur la Société Générale avec une cible qui passe de 29 à 30,50 euros. RBC Capital reste à 'performance de secteur' sur Crédit Agricole mais relève sa cible de 13,50 à 15,50 euros.

INFOS MARCHE

Adeunis : finalisation de l'acquisition par Flexitron Group d'une participation majoritaire au capital

Egide : un fonds Vatel Capital détient plus de 7% du capital

McPhy Energy renouvelle une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance

Orpea : le groupement devient actionnaire majoritaire du groupe

EN BREF

Enertime : signature d'un contrat avec Stolect

Hoffmann Green prolonge son partenariat stratégique avec le CSTB