Préouverture Paris : le CAC 40 va tenter de reprendre une partie du terrain perdu hier

(Boursier.com) — Le rebond anticipé sur le marché parisien s'annonce assez faible à l'ouverture, tout du moins pas suffisant pour que le CAC 40 reprenne le terrain perdu hier en clôture (-0,85%). La tendance s'annonce globalement assez indécise dans la perspective de la publication des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois d'avril, en début d'après-midi.

Le regain de tension dans le secteur bancaire américain, qui a enchainé déjà trois faillites et qui voit les acteurs les plus faibles faire l'objet de spéculation, fait espérer à certains observateurs que le cycle de hausse de taux de la Réserve fédérale pourrait prendre fin. Les marchés prévoient que la Fed optera pour un statu quo lors de sa prochaine réunion avant d'entamer des baisses de taux à partir de juillet, selon le baromètre FedWatch du CME.

De son côté, Christine Lagarde s'est montrée relativement ferme hier lors de sa conférence de presse, et la question demeure sur de nouvelles hausses de taux de la BCE dans les mois à venir.

Pour ce qui est des valeurs, le marché parisien continue de recevoir les comptes trimestriels et les investisseurs vont suivre de près AirFrance KLM, Bonduelle, Rubis ou encore Thales ce matin. Le méga contrat de Nexans pourrait aussi faire bouger le titre !

WALL STREET

Wall Street a encore perdu du terrain jeudi, de nouveau inquiet pour le devenir des banques régionales. Le S&P 500 recule de 0,72% à 4.061 pts, tandis que le Dow Jones cède 0,86% à 33.127 pts. Le Nasdaq se replie de 0,49% à 11.966 pts. Le secteur bancaire continue d'inquiéter les opérateurs puisqu'après la faillite de First Republic, repris en urgence par JP Morgan le week-end dernier, PacWest est à son tour au coeur des préoccupations. La banque californienne plonge de 50% et entraîne avec elle plusieurs établissements de second rang, dont Western Alliance (-38%).

ECO ET DEVISES

France :

- Production industrielle en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Production industrielle espagnole. (09h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

- Ventes de détail en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1037 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,29 $. L'once d'or se traite 2047 $.

VALEURS A SUIVRE

Air France KLM annonce une forte demande au cours du premier trimestre 2023 avec 19,7 millions de passagers à bord, en croissance de 35% par rapport à 2022. Le Chiffre d'affaires total du Groupe ressort à 6,3 MdsE, en amélioration de 1,9 MdE (+42%) par rapport à l'année précédente, porté par une demande forte et continue. Le Coût unitaire Groupe au SKO est stable à +0,7% par rapport à 2022. Le résultat d'exploitation est de -0,3 MdE, avec une marge opérationnelle à -4,8%, supérieure à celle de 2022 (-7,9%). Le Cash flow d'exploitation libre ajusté est positif à hauteur de 0,7 MdE avec un solide niveau de liquidité à 9,7 MdsE. La dette nette est réduite de 0,9 MdE par rapport à la fin de l'année 2022.

SEB poursuit sa croissance dans le marché professionnel avec l'acquisition de Pacojet, entreprise familiale spécialisée dans le développement et la commercialisation d'un appareil culinaire révolutionnaire, plébiscité par les chefs depuis trente ans. Entreprise suisse fondée en 1992, Pacojet a conçu un émulsionneur unique permettant de réaliser des glaces, des sorbets, des sauces, des mousses, farces, purées et bien plus encore, en moins de 90 secondes.

Bonduelle : Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre (du 1er janvier au 31 mars) de l'exercice 2022-2023 du Groupe s'est établi à 572,2 millions d'euros, soit une progression par rapport à l'exercice précédent de +4,7% en données publiées et +3,6% en données comparables après prise en compte des variations de change, liées à une légère appréciation du dollar américain sur le trimestre.

Rubis a vu son chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 s'élever à 1.740 ME, en augmentation de 18 % en glissement annuel, malgré un contexte de baisse des prix du pétrole de 3% (-7% en euros). " Cette performance s'explique par l'agilité de chacune des affiliées, qui ont ajusté leurs marges de façon réactive dans un contexte de ralentissement de la croissance des volumes ", explique Rubis.

Thales annonce un chiffre d'affaires en hausse de 9,4% au premier trimestre de 4,03 milliards d'euros, porté notamment par les activités liées à l'aéronautique civile et à la biométrie. La direction confirme au passage ses objectifs financiers. Les prises de commandes ressortent à 3,42 milliards d'euros, en nette progression de 14%, grâce notamment au secteur Défense et Sécurité, qui a fait part d'une croissance organique de 31% lors des trois premiers mois de l'année.

Nexans s'est vu attribuer par TenneT un accord-cadre portant sur des projets clés en main de courant continu haute tension (CCHT) pour des parcs éoliens offshore. Le contrat comprend, dans un premier temps, un engagement concernant trois projets de raccordement au réseau d'un montant initial de 1,7 milliard d'euros pour des câbles et leur pose seule. Nexans explique ainsi avoir remporté "le plus important contrat de son histoire".

DBV Technologies : La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 192,3 millions de dollars au 31 mars 2023, contre 209,2 millions au 31 décembre 2022.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs este à la vente sur Swiss Re avec un objectif ajusté de 86 à 90 CHF.

INFOS MARCHE

Air France-KLM : négocie un financement de 500 ME auprès d'Apollo Global Management

i2S : acquiert un bloc de ses propres actions

EN BREF

Linedata renforce son partenariat avec Refinitiv

Nanobiotix entre en négociations pour NBTXR3