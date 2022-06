Préouverture Paris : le CAC 40 va tenter de prolonger son rebond

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 va tenter de poursuivre son rebond entamé hier après-midi, malgré l'absence de cotations à Wall Street hier soir pour cause de jour férié aux Etats-Unis... Après un début de séance encore fébrile lundi, la hausse s'est décantée au fil de la journée dans un marché calme, malgré le durcissement des politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique qui se confirme, dans un contexte d'inflation très élevée, ce qui continue de faire craindre à certains analystes une récession d'ici la fin de l'année. Les élections législatives françaises, qui ont vu le camp d'Emmanuel Macron perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, n'ont en revanche pas vraiment eu d'impact sur les marchés, même si le désordre qui règne actuellement en vue de la constitution d'une nouvelle assemblée et d'un gouvernement remanié est suivi d'un oeil attentif par les commentateurs. L'euro pour le moment campe sur les 1,05/$ sans grand changement, tandis que le spread de taux avec l'Allemagne s'est très légèrement élargi....

WALL STREET

Les marchés boursiers américains étaient fermés lundi pour 'Juneteenth', pour la première fois de l'histoire, s'ajoutant à la liste des jours fériés du marché qui comprend également le jour de Thanksgiving et le jour de Noël, la journée de Martin Luther King, Jr, l'anniversaire de Washington et le Memorial Day...

ECO ET DEVISES

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a réaffirmé lundi la volonté de la BCE de relever ses taux d'intérêt à deux reprises pendant l'été et d'empêcher le creusement des écarts de rendement entre les pays membres de la zone euro. "Ces décisions confortent nos engagements antérieurs à ajuster tous nos instruments dans le cadre de notre mandat, en incluant de la flexibilité si nécessaire, pour assurer que l'inflation se stabilise à notre objectif de 2% à moyen terme", a-t-elle dit lors d'une audition au Parlement européen.

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a déclaré de son côté qu'il soutiendrait une autre hausse de 75 points de base en juillet si les données ressortaient conformes à ses anticipations. Neel Kashkari, le patron de la Fed de Minneapolis, a estimé aussi qu'il pourrait soutenir une autre hausse de taux de 75 points de base, mais qu'il se méfiait également d'une "trop grande anticipation". Les inquiétudes liées à la récession augmentent, avec les craintes d'une "erreur politique"...

Lundi, l'indice allemand des prix à la production du mois de mai, hors ajustements saisonniers, a augmenté plus que prévu (+1,6% par rapport au mois antérieur), tandis que l'Allemagne pourrait devoir rationner l'utilisation du gaz, tandis que la Russie referme progressivement les robinets... Le pétrole campe sur les 115$ le brent ce matin, tandis que le Bitcoin pointe à 20.830$.

A SURVEILLER AUJOURD'HUI

Aux Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

VALEURS A SUIVRE

SoiTec : Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) annonce une prise de participation dans le capital de Soitec, entreprise spécialisée dans la production de substrats semiconducteurs à forte valeur ajoutée, utilisés dans la fabrication des puces électroniques ultra performantes. Avec cette opération, le FSP et les sept compagnies d'assurance à son capital, s'associent à la stratégie de développement ambitieuse d'une entreprise française à la pointe de son secteur.

Avec un investissement d'environ 150 ME, le FSP entend jouer son rôle traditionnel d'actionnaire de long terme, indépendant et engagé dans la gouvernance des entreprises qu'il accompagne. Ainsi le FSP a sollicité un siège d'administrateur au Conseil de Soitec, lequel sera soumis au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 26 juillet 2022. Le FSP sera représenté au Conseil par Madame Laurence Delpy, administratrice indépendante de Soitec depuis 2016 et dont le mandat arrive à échéance en juillet prochain. Dans le cadre de ce nouveau mandat, Madame Laurence Delpy qui représentera désormais le FSP au Conseil, lui apportera sa connaissance approfondie de l'entreprise et sa riche expérience des enjeux et marchés technologiques.

Le projet de réorganisation d'EDF, sur les rails depuis des années, a été rendu encore plus complexe par la perte, dimanche, de la majorité absolue du parti d'Emmanuel Macron et de ses alliés à l'Assemblée nationale.

Selon des sources proches du dossier citées par l'agence 'Reuters', le processus de réorganisation implique en effet un certain nombre de modifications législatives, qui sont loin de faire l'unanimité parmi les partis politiques, ce qui risque de freiner la marche des réformes voulues par le chef de l'Etat.

"Il est compliqué de mesurer les conséquences [des législatives sur la réforme d'EDF], c'est un peu tôt et le gouvernement n'a jamais donné les détails de son nouveau projet. Mais ça ne semble pas idéal", a déclaré lundi à Reuters une source proche de la direction du groupe...

La rumeur se confirme ; le capital d'OL Groupe est bien en passe d'évoluer. John Textor, acteur majeur du monde de la technologie, est entré en négociations exclusives par l'intermédiaire de sa société holding Eagle Football Holdings LLC, pour acquérir les participations suivantes dans OL Groupe :

- la totalité des actions et 50% des OSRANE (obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes) détenues par Holnest, la holding et family office de Jean-Michel Aulas, PDG et président du conseil d'administration d'OL Groupe,

- et la totalité des actions et des OSRANE détenues par Pathé, SOJER et OJEJ -sociétés liées à Jérôme Seydoux, collectivement Pathé- et IDG European Sports Investment Limited (IDG Capital).

Eagle Footbal est une société américaine constituée pour réunir les participations et intérêts de M. Textor et de M. Jamie Salter dans des clubs de football de premier plan dans le monde entier. En particulier, M. Textor détient actuellement une participation d'environ 40% dans le Crystal Palace Football Club de la Premier League anglaise, une participation de 80% dans le Racing White Daring Molenbeek de la Pro League 1B belge, et une participation de 90% dans le Botafogo Futebol Club de la Serie A brésilienne.

Dans ce contexte, OL Groupe a tenu, le 20 juin, une réunion de son conseil d'administration, qui s'est "félicité de ces développements" et a autorisé la direction d'OL Groupe à participer à des négociations exclusives avec Eagle Football, Holnest, Pathé et IDG Capital.

L'objectif de ces négociations sera de finaliser les termes détaillés de l'accord de principe conclu aujourd'hui, qui comprend les éléments suivants...

D'une part, la négociation a porté sur le renforcement de la structure financière d'OL Groupe, qui bénéficierait d'une augmentation de capital réservée d'environ 86 millions d'euros (prime d'émission incluse) au prix de 3 euros par action, égal au prix par action OL Groupe payé dans le cadre de l'Acquisition des Blocs. Eagle souscrirait à l'Augmentation de Capital réservée en totalité concomitamment à la l'acquisition des Blocs.

Le produit de l'augmentation de capital serait utilisé pour réaliser des investissements significatifs, notamment dans les équipes sportives, ainsi que dans les infrastructures. L'augmentation de capital serait soumise à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'OL Groupe qui serait convoquée à cet effet. Cette assemblée générale devrait se tenir en principe avant le 31 juillet. Holnest, Pathé et IDG Capital se sont engagés à voter en faveur de cette opération.

D'autre part, la négociation a porté sur la poursuite de la stratégie d'OL Groupe, sous la direction de Jean-Michel Aulas, dont le mandat de PDG serait renouvelé pour au moins 3 ans, et avec le soutien de l'ensemble de l'équipe de direction actuelle et du Comité exécutif de la Société, qui resterait inchangé. Jean-Michel Aulas rejoindrait également la direction d'Eagle Football pour soutenir son développement et celui de tous les clubs dans lesquels Eagle Football détient une participation.

La présence d'Holnest au conseil d'administration d'OL Groupe serait maintenue avec 2 sièges d'administrateurs et 4 sièges d'observateurs sans droit de vote pendant au moins 3 ans.

Sur le plan financier, l'acquisition en numéraire par Eagle Football, directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée, portera sur la totalité des actions détenues par Pathé, IDG Capital et Holnest représentant respectivement 19,26%, 19,74% et 27,56% du capital social d'OL Groupe et ensemble, 66,56% du capital social d'OL Groupe, au prix de 3 euros par action. Eagle Football acquiert également la totalité des OSRANEs (obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes) détenues par Pathé et IDG Capital ainsi que 50% des OSRANEs détenues par Holnest, donnant respectivement droit en cas de rachat aux actions nouvelles OL Groupe suivantes : 37.714.958 actions, 17.723.012 actions et 14.479.618 actions, soit un total de 69.917.588 actions OL Groupe, au prix de 265,57 euros par OSRANE.

Eagle Football détiendrait donc, à la suite de ces acquisitions (mais avant l'Augmentation de capital et le remboursement des OSRANEs cédées), 66,56% du capital social.

Eagle Football et Holnest demanderaient le remboursement des OSRANEs qu'ils détiendraient à la réalisation de l'Opération. Ce remboursement en actions serait effectué sur la base du même ratio de conversion que celui utilisé dans le contexte de l'Acquisition de Blocs. Eagle Football viendrait ainsi à détenir, sous réserve de la réalisation de l'Opération et du remboursement des OSRANEs, individuellement environ 80,13% du capital d'OL Groupe et de concert avec Holnest environ 88,55% du capital d'OL Groupe.

La conclusion des accords définitifs constituerait une action de concert entre Eagle et Holnest vis-à-vis d'OL Groupe. Dans ce contexte, Eagle Football déposerait, pour le compte du concert qui serait constitué avec Holnest sous réserve et à compter de la signature des accords définitifs, un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire visant le solde des actions OL Groupe, à un prix identique de 3 euros par action, et (des OSRANEs OL Groupe, à un prix identique de 265,57 euros (soit 3 euros par action sous-jacente). Les actionnaires auraient ainsi la possibilité de vendre leurs titres dans le cadre de l'offre publique d'achat au même prix que Pathé et IDG (pour la totalité de leurs participations) et Holnest (pour une partie de sa participation).

Eagle a l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire à la clôture de l'offre si les conditions de mise en oeuvre de cette procédure sont réunies.

Le prix de 3 euros par action valorise 100% du capital d'OL Groupe (soit la valeur des actions) à environ 529,5 millions d'euros

Ce prix fait ressortir une décote de 2,28% par rapport au dernier cours de bourse (3,07 euros), une prime de 56,66% par rapport au cours de bourse précédent la communication par Pathé et IDG de leur intention de céder leur participation (8 mars 2022), une prime de 0.55% par rapport au VWAP 1 mois, de 8,27% par rapport au VWAP 3 mois, une prime de 14,17% par rapport au VWAP 6 mois et une prime de 18,14% par rapport au VWAP sur un an.

La clôture de l'offre devrait avoir lieu au cours du 4e trimestre de 2022.

Derichebourg Environnement a transmis à la Commission européenne la documentation juridique engageante relative à la cession des 8 sites que Derichebourg Environnement s'est engagé à céder dans le cadre de la décision d'autorisation d'acquérir le groupe Ecore rendue par la Commission européenne le 16 décembre 2021.

Le repreneur de ces sites est le groupe Riva, un des leaders européens dans le domaine de la sidérurgie.

Le 'closing' de la transaction est attendu après agrément du groupe Riva par la Commission européenne et autorisation de l'opération de cession par les autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations au niveau national et international.

Teleperformance SE a procédé avec succès au placement de sa première émission obligataire de type "Sustainability-Linked Notes" d'un montant de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon annuel de 3,75%, arrivant à maturité en juin 2029.

Le produit des Nouvelles Obligations sera alloué au rachat des obligations visées dans le cadre de l'offre de rachat lancée par la Société, et le cas échéant le solde du produit des Nouvelles Obligations sera utilisé pour les besoins généraux de la société.

Avec cette émission dans le cadre de son programme EMTN de 4 milliards d'euros, Teleperformance optimise le profil de sa dette et poursuit l'alignement de sa stratégie de financement à ses ambitions RSE.

Entech réalise un chiffre d'affaires annuel de 20,81 millions d'euros au 31 mars 2022 (9,42 ME un an plus tôt).

Au cours de l'exercice clos au 31 mars 2022, la progression de la marge brute, multipliée par 2,3, a été supérieure à celle du chiffre d'affaires, traduisant un taux de marge brute en hausse d'1,5 point, à 29,3%, et ce dans un contexte particulièrement exigeant. L'Ebitda s'élève à 57 kE, traduisant la structuration de l'entreprise pour absorber la croissance à venir. Ainsi, les charges de structure sont passées de 1,1 à 1,9 ME, la principale augmentation étant liée aux charges locatives (380 kE vs 80 kE au 31 mars 2021) du nouveau siège, la e-factory. Les charges de personnel passent de 2,6 à 4,1 ME, ce qui correspond à une évolution de l'effectif moyen de 50 à 72 salariés.

Après des dotations aux amortissements stables, à 0,5 ME, et un résultat financier proche de zéro, notamment grâce à des écarts de change positifs (0,1 ME), le résultat courant s'élève à -418 kE. Après prise en compte d'un résultat exceptionnel de 0,4 ME, stable par rapport à l'exercice précédent, et d'une charge d'impôts de 0,2 ME, le résultat net ressort à -278 kE.

Pernod Ricard annonce ce jour la conclusion d'un accord portant sur la cession de la marque de Scotch Whisky Tormore et de sa distillerie à Elixir Distillers, société cofondée par les frères et entrepreneurs Sukhinder et Rajbir Singh.

Tormore est une distillerie emblématique de la région du Speyside, coeur historique de l'industrie du malt écossais. Cet édifice classé, construit en 1960 et disposant d'une capacité de près de 5 millions de litres d'alcool pur distillé par an, est aussi célèbre pour la qualité de ses scotchs que pour sa conception architecturale. Tormore est une marque réputée pour ses single malts, notamment ses éditions 14 et 16 ans d'âge.

Cet accord vient renforcer les relations déjà étroites entre Pernod Ricard et les frères Singh, cofondateurs en 2017 d'Elixir Distillers, spécialiste du whisky, et créateurs du plus grand site de vente en ligne de spiritueux, The Whisky Exchange, dont Pernod Ricard a fait l'acquisition l'an dernier.

Renault Group et Minth Group, l'un des équipementier automobile leader dans le monde, annoncent la signature d'un protocole d'accord (memorandum of understanding) pour la création d'une co-entreprise visant à produire des bacs batteries, basée en France.

La joint-venture localisera à la manufacture de Ruitz (ElectriCity) cette activité à forte valeur technologique, destinée aux futurs véhicules électriques produits au sein du pôle ElectriCity.

La joint-venture installera deux nouvelles lignes de production à Ruitz en 2023, avec une capacité de 300.000 unités (ou bacs) de batteries par an d'ici 2025, pour les modèles électriques, dont la future R5.

Prismaflex International a renoué avec la croissance sur l'exercice 2021-2022 après un exercice 2020-2021 marqué par la crise sanitaire. Cette activité dynamique a permis également au Groupe de retrouver une rentabilité opérationnelle positive malgré l'émergence progressive de tensions inflationnistes sur les coûts durant l'exercice, qui n'ont pas pu être immédiatement répercutées sur les prix de vente.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 48,9 ME, soit une croissance de 29% par rapport à l'exercice 2020 2021. Cette reprise a également permis de dépasser l'activité enregistrée lors des exercices 2018-2019 et 2019-2020 à données comparables, respectivement de +12,9% et de +10,9%.

L'EBITDA est positif à hauteur de 2,8 ME (+183%), résultant d'une meilleure absorption des charges fixes avec la croissance, et ce malgré l'impact des tensions inflationnistes sur les coûts de production.

Le résultat opérationnel courant est bénéficiaire de 0,1 ME.

Résultat net est impacté à hauteur de 1,7 ME par des éléments non récurrents, sans impact cash. Le résultat net part du groupe ressort ainsi en perte de 2,1 ME.

Le carnet de commandes est de 17,2 ME au 31 mars 2022 (+5,7 ME par rapport au 31 mars 2021).

FIGEAC AÉRO a annoncé, conformément aux termes de l'accord sur l'aménagement de sa structure financière annoncé le 5 avril 2022 et dans le prolongement du communiqué de presse du 16 juin 2022, avoir finalisé sa restructuration financière grâce à la réalisation, avec succès, des dernières étapes prévues par le protocole de conciliation, lequel a fait l'objet d'une homologation par le Tribunal de Commerce de Toulouse par un jugement en date du 9 juin 2022.

La Restructuration Financière de la Société a été finalisée ce jour avec principalement (i) l'entrée effective d'Ace Aéro Partenaires, entité affiliée à Tikehau Ace Capital, au capital de la Société, (ii) le rééchelonnement des principaux financements bancaires jusqu'en 2028 et la mise à disposition d'une enveloppe de 66 ME au titre des PGE "Aéro" et (iii) l'entrée en vigueur de l'aménagement des termes des obligations à option de remboursement par numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, incluant la réalisation effective du rachat partiel de 777.605 ORNANE annoncé par la société le 9 mai 2022 pour un montant nominal total de 20 ME.

GeNeuro, société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences sévères du COVID-19 (post-COVID), annonce aujourd'hui que sa filiale de 'R&D' GeNeuro Innovation SAS sera le partenaire industriel de 'R&D' du projet HERVCOV financé par une subvention de 6,8 millions d'euros du programme HORIZON-Health de l'Union européenne.

Verimatrix, fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société albo, l'un des innovateurs fintech du Mexique à la plus forte croissance, a choisi Verimatrix App Shield hébergée sur la Verimatrix Secure Delivery Platform pour protéger son code et les données sensibles de ses clients avec des solutions éprouvées de protections contre les cyber attaques potentiellement dangereuses. App Shield appartient à la gamme de solutions de cybersécurité Extended Threat Defense de Verimatrix.

Eurobio Scientific met à disposition deux nouveaux tests propriétaires : EBX 048, Eurobioplex SARS-CoV-2 Fast-SVT (Screening and VOC Typing), développé spécifiquement pour le dépistage de routine du COVID-19 et l'identification des variants actuels incluant les sous variants BA.4/BA.5 et EBX 060, Eurobioplex SARS-CoV-2 Monkeypox Screening Test (hMPXV, VZV, Measles), développé spécifiquement pour le dépistage de routine des virus de la variole simienne, de la varicelle et de la rougeole.