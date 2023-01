Préouverture Paris : le CAC 40 va-t-il retrouver les 7.000 points dès aujourd'hui ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est encore attendu en légère hausse à l'ouverture ce jeudi, alors que le cap des 7.000 points reste en ligne de mire des investisseurs en ce début d'année en attendant la publication de l'indice des prix à la consommation en décembre aux Etats-Unis cet après-midi, qui devrait montrer un ralentissement du rythme de l'inflation outre-Atlantique...

Hier, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de janvier 2023 s'est établi à 3%, contre 3,1% un mois avant. Cet indicateur mesure les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes. Un indicateur qui va donc dans le bon sens juste avant la publication de l'indice d'inflation US qui est attendu stable en comparaison du mois antérieur et en hausse de 6,5% sur un an (consensus FactSet), contre 7,1% un mois avant... Hors alimentation et énergie, le CPI est anticipé en progression de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 5,7% en comparaison de l'an dernier...

En Bourse, seul "couac" ce matin, le nouveau gros "warning" d'Ubisoft qui continue de décevoir dans le secteur des jeux vidéo !

WALL STREET

Wall Street s'est affiché dans le vert mercredi, le S&P 500 prenant 1,28% à 3.969 pts, le Dow Jones +0,80% à 33.973 pts et le Nasdaq 1,76% à 10.931 pts. Le baril de brut WTI regagne 3,5% à 77,6$. L'indice dollar cède 0,1% face à un panier de devises de référence.

ECO ET DEVISES

La parité euro / dollar atteint 1,0755 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,75 $. L'once d'or se traite 1.876 et le Bitcoin à 18.113$$.

BROKERS

JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" sur Ubisoft, contre "surpondérer" et son objectif de cours de 46 à 24 euros.

Citigroup reprend le suivi de Sanofi avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 110 euros.

Barclays relève son objectif sur Schneider de 140 à 160 euros.

RBC abaisse son objectif de cours à 340 euros sur Téléperformance, contre 400 euros.

Jefferies relève son objectif de cours sur Verallia de 35 à 40 euros.

VALEURS A SUIVRE

Ubisoft a révisé en baisse son objectif de net bookings pour le troisième trimestre de l'exercice 2022-2023, désormais attendu à environ 725 ME contre un objectif précédent d'environ 830 ME. L'éditeur de jeux vidéo invoque un environnement plus difficile qui s'est notamment traduit par une performance inférieure aux attentes de " Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope " et " Just Dance 2023 ".

Ubisoft a décidé de décaler le lancement du jeu " Skull and Bones " qui sortira désormais en début d'exercice 2023-2024. Dans ce contexte, Ubisoft revoit ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, avec un net bookings désormais attendu en baisse de plus de 10% par rapport à l'année précédente, contre l'objectif précédemment communiqué d'une croissance de plus de 10%. Le résultat opérationnel non-IFRS, reflétant la baisse du net bookings, le report de Skull and Bones et la dépréciation accélérée d'environ 500 MEUR de la R&D capitalisée, est désormais attendu à -500 ME contre 400 ME précédemment.

Le groupe a en effet décidé de déprécier environ 500 millions d'euros de 'R&D' capitalisée, concernant des jeux premium et Free-to-Play à venir et les titres arrêtés. Cela reflète notamment la prudence accrue liée aux challenges actuels du marché des jeux vidéo et à l'environnement macroéconomique ainsi qu'à la nécessité de se concentrer sur moins de titres.

Ubisoft adapte en parallèle son organisation à un marché plus difficile, avec une réduction nette prévue de sa base de coûts non-variables de plus de 200 millions d'euros au cours des deux prochaines années. Cette réduction sera réalisée grâce à des restructurations ciblées, à la cession de certains actifs non essentiels et à l'attrition naturelle habituelle.

Pour l'exercice 2023-2024, Ubisoft vise un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 400 ME reflétant la prudence nécessaire compte tenu de l'environnement actuel difficile, tout en prévoyant une forte croissance du net bookings grâce à un line-up significativement plus riche.

La situation financière d'Ubisoft est qualifiée de " solide " avec environ 1,5 milliard d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie après remboursement de l'obligation de 500 ME arrivant à échéance à la fin du mois.

Face aux mouvements inhabituels constatés sur son cours de bourse ces derniers jours Orpea rappelle que conformément aux annonces faites dans les communiqués de presse en fin d'année dernière, le Groupe s'est engagé dans la négociation d'une restructuration financière drastique impliquant une capitalisation de 3,8 milliards d'euros de dettes non sécurisées de la société Orpea SA et une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 milliards d'euros pour financer son Plan de Refondation et atteindre une structure financière soutenable.

Orpea rappelle que la mise en oeuvre de ces augmentations de capital entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants qui décideraient de ne pas y participer.

Des discussions sont toujours en cours entre Orpea, ses créanciers financiers et des investisseurs tiers dans le cadre de la procédure amiable de conciliation ouverte par le Président du Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre, sous l'égide de la conciliatrice. La société ne peut donner de garantie sur l'issue de ces discussions.

Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale annonce l'entrée à son capital du groupe Guerbet, à hauteur de 39% par le biais d'une augmentation de capital réservée d'un montant total de 8,8 ME à un prix d'émission de 0,44 euro par action, soit une prime de 34,15% par rapport au dernier cours de bourse d'Intrasense.

A la suite de cette prise de participation, Guerbet prévoit de déposer prochainement, sur une base volontaire, un projet d'offre publique d'achat portant sur le solde des actions Intrasense, au prix de 0,44 euro par action, et sur les valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, de façon à offrir aux actionnaires d'Intrasense qui le souhaitent, et aux porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, une liquidité immédiate dans les mêmes conditions de prix, sans volonté d'engager un retrait de la cote d'Intrasense.

La restructuration financière de Vergnet, initiée en août 2022 dans le cadre du plan 3R et de la collaboration avec Negma, se poursuit. Le 11 janvier, Negma a versé la tranche de financement no4 d'un montant de 1,7 ME contre 1,5 ME prévus initialement, ce qui porte le montant total des tirages à 5,7 ME. Cette 4e tranche a donné lieu à l'émission de 680 OCA et 165.329 BSA.

Ce financement va permettre de soutenir 3 projets essentiels dans la redynamisation et la reconquête prévues par le Plan 3R. Pour ce faire, Vergnet compte proposer une offre performante et compétitive sur un marché porteur et soutenu par les pouvoirs publics. Le détail de la stratégie retenue et des moyens nécessaires pour le développement de ces activités créatrices de marge rapide sera annoncé prochainement...

DMS Imaging, division imagerie de Diagnostic Medical Systems Group et spécialiste français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, est heureux d'annoncer que son partenaire commercial et industriel Fujifilm Healthcare Italie a remporté un appel d'offres pour 96 tables de radiologie télécommandées FDX Visionary-RF Premium fabriquées par DMS Imaging.

Cette commande majeure intervient dans le cadre de l'appel d'offres national lancé par le CONSIP, société publique détenue par le Ministère de l'Economie et des Finances italien. Ce volume de tables télécommandées représente le contrat le plus important en termes de chiffre d'affaires jamais reçu par DMS Imaging.

L'Europe est le point de départ des accords commerciaux et industriels signés entre Fujifilm Healthcare et DMS Imaging lors du salon RSNA (Radiological Society of North America) fin 2019.

Ekinops, fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires annuel au titre de l'exercice 2022, clos le 31 décembre 2022. Le chiffre d'affaires consolidé s'est ainsi établi à 127,6 ME, en progression de +23% par rapport à l'exercice précédent à périmètre constant (+19% à taux de change constants).

Au 4ème trimestre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 31,5 ME, contre 28,7 ME un an plus tôt, soit une progression de +10% (+6% à taux de change constants) malgré des tensions sur la logistique et la chaîne d'approvisionnement particulièrement fortes en fin d'année. Les difficultés à livrer certaines commandes en fin d'année, qui seront honorées tôt en 2023 sans causer de problèmes majeurs pour les clients, ont ainsi occasionné un manque à gagner de quelques millions d'euros en termes de facturations au 4ème trimestre.

Nacon, créateur d'accessoires gaming premium, annonce la sortie de son nouveau modèle de manette MG-X Made For iPhone. Sous licence officielle Xbox, la manette Cloud Gaming MG-X Made For iPhone est l'accessoire idéal pour les détenteurs du Xbox Game Pass Ultimate.

À l'instar de la MG-X, salué par la critique depuis sa sortie en septembre 2021, la MG-X Made For iPhone permet aux joueurs de profiter de toutes les commandes classiques d'une manette pour les jeux mobile. Tout comme la MG-X Pro Made for iPhone, sortie en décembre 2022, elle est compatible avec les différents modèles d'iPhone, du 6S aux plus récents, grâce à son support ajustable et sa connexion Bluetooth. La manette se connecte facilement à un iPhone et permet de prendre en main tous les jeux de l'offre Xbox Game Pass Ultimate.

Worldline annonce avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 40% dans Online Payment Platform B.V., tel qu'annoncé le 29 septembre 2022. Fondé en 2011, Online Payment Platform (OPP) est un prestataire de services de paiement en ligne néerlandais offrant une solution de paiement dédiée aux marketplaces et aux plateformes sur le segment C2C en particulier.

Avec une équipe de plus de 60 employés, elle offre ses services dans l'ensemble de l'Union Européenne et au Royaume-Uni, grâce au passeport de sa licence néerlandaise PI obtenue en 2014. OPP fournit des services à plus d'une centaine de places de marché et de plateformes.

Vente-unique.com : Après quatre trimestres consécutifs de décroissance, liés à la surconsommation en ligne des ménages européens durant les périodes de confinement, Vente-unique.com a retrouvé le chemin de la croissance au 4ème trimestre de l'exercice 2021-2022 (+5,1%), conformément à son objectif. Cette progression est purement organique, les nouveaux services de sous-traitance logistique et de place de marché impactant le prochain exercice.

Le chiffre d'affaires annuel s'inscrit en retrait de 12,3% sur 12 mois, à 143,4 ME, mais en progression de +20,7% sur 2 ans. Le niveau d'activité reste nettement supérieur à celui qui prévalait avant la crise sanitaire, preuve de la poursuite inéluctable du mouvement de transformation digitale du marché de l'ameublement en Europe.

Alors que la société était parvenue à juguler l'impact des vents contraires au 1er semestre 2021-2022 grâce à ses anticipations (sécurisation des approvisionnements) et l'ajustement de sa politique tarifaire, l'effet cumulé de la hausse des prix du fret et des variations monétaires a fortement impacté la marge brute sur la seconde moitié de l'année. Il en ressort un taux de marge brute de 53%, en repli de 4 points sur un an et proche de son niveau de l'exercice 2019-2020.

Dans ce contexte, la société a réduit de 6% ses dépenses opérationnelles courantes pour compenser en partie le repli du volume d'activité. Vente-unique.com a toutefois mis en place une organisation robuste capable d'absorber la croissance des prochaines années et de maintenir un haut niveau de qualité de services pour supporter son plan de développement à moyen terme. Il en ressort un Ebitda ajusté de 8,4 ME sur l'exercice 2021-2022.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en progression à 2 ME du fait des investissements technologiques engagés (renouvellement de l'ERP propriétaire, lancement de la place de marché) et de la valorisation des plans d'actions gratuites (impact comptable de 1,5 ME), le résultat opérationnel courant ressort à 4,8 ME. Compte tenu des autres charges et d'une charge d'impôts de 1,4 ME, le bénéfice net annuel ressort à 2,7 ME. Vente-unique.com réalise ainsi un 16ème exercice consécutif bénéficiaire.