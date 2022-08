Préouverture Paris : le CAC 40 va rester dans le rouge

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Toujours pas de rebond en vue pour le CAC 40 ce matin, le repli entamé lundi (-1,80%) et poursuivi hier (-0,26%) devrait continuer ce matin, le CAC40 étant attendu en direction de ses plus bas de la séance d'hier, proche des 6.330 points d'après les indications de préouverture.

La séance de mardi a été dominée par les indicateurs économiques venus souligner la réalité des risques de récession, qu'il s'agisse des indices PMI "flash" européens et américains, dont la majorité reflète une contraction de l'activité du secteur privé, ou des ventes de logements neufs aux Etats-Unis, au plus bas depuis six ans et demi en juillet.

Pour autant, les investisseurs continuent d'anticiper une poursuite du resserrement monétaire, une option que plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine ont privilégiée ces derniers jours en prélude au discours que doit prononcer vendredi le président de l'institution, Jerome Powell, au symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming.

Neel Kashkari, le président de l'antenne régionale de Minneapolis, a ainsi expliqué mardi que sa plus grande crainte était que les autorités monétaires sous-estiment l'ampleur et la durée des tensions inflationnistes, ajoutant qu'il était "très clair" à ses yeux que la Fed devait poursuivre le resserrement de sa politique.

WALL STREET

La journée a encore été compliquée mardi à Wall Street, après deux séances de forte baisse, et seul le Nasdaq est parvenu à limiter la casse (stable à la clôture). Après un beau parcours depuis la mi-juin, les marchés recommencent à craindre une politique monétaire plus agressive de la part de la Réserve fédérale américaine, alors que la récession menace. L'approche du sommet de Jackson Hole, le grand rendez-vous des banquiers centraux de la planète qui se tiendra en fin de semaine, semble avoir coupé l'enthousiasme des investisseurs - ils suivront de près l'intervention de Jerome Powell, le patron de la Fed.

A la clôture de Wall Street, le Dow Jones cède 0,47% à 32.909 points, tandis que le S&P 500 perd 0,22% à 4.128 points. Le Nasdaq est parfaitement stable à 12.381 points.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes automobiles du mois de juillet (BEA).

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9936$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 99,88$. L'once d'or se traite 1.744$.

VALEURS A SUIVRE

OVHcloud : Yann Leca, Vice-Président Exécutif et Directeur Financier, quittera l'entreprise fin octobre, après l'annonce des résultats financiers de l'année fiscale 2022. Un processus de recrutement est en cours afin de pourvoir son poste.

Valneva a confirmé que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a émis des recommandations pour l'utilisation de son vaccin inactivé VLA2001 contre la COVID-19. Ces recommandations provisoires de l'OMS ont été élaborées sur la base de l'avis émis par le Groupe stratégique consultatif d'experts de l'OMS (SAGE) lors de sa réunion extraordinaire du 11 août 2022 et publiées dans son document de référence. Les recommandations provisoires de l'OMS comprennent également une recommandation pour une dose de rappel de VLA2001 quatre à six mois après la série primaire complète et notent qu'une dose de rappel de VLA2001 après une primovaccination avec ChAdOx1-S (AstraZeneca) peut être envisagée.

TotalEnergies : Le partenariat Bonaparte CCS Assessment entre TotalEnergies (26%), INPEX (53%, opérateur) et Woodside (21%) s'est vu attribuer un permis d'évaluation de stockage de CO2 au large de la côte nord-ouest de l'Australie, autorisant les partenaires à réaliser des travaux d'évaluation et d'appréciation sur le permis G-7-AP, considéré comme une zone prometteuse pour la séquestration géologique de CO2. Les travaux d'évaluation commenceront en 2023.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays est à 'surpondérer' contre 'pondération en ligne' sur Vallourec, objectif 17 euros.

INFOS MARCHÉS

Air Marine : suspension de cotation.

EN BREF

Bio-UV Group : CMI équipe un navire d'un système de traitement des eaux de ballast.

Riber : un nouveau client asiatique a commandé un système MBE49.