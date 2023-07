Préouverture Paris : le CAC 40 va rester au-dessus des 7.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les indicateurs de préséance annoncent un CAC 40 avec peu d'écart à l'ouverture, mais affichant toutefois un léger biais baissier. Pas de quoi, pour autant, mettre en danger les 7.400 points.

Les investisseurs sont tournés vers la Réserve fédérale américaine qui entame mardi une réunion de politique monétaire de deux jours qui devrait se solder par un ultime relèvement de 25 points de base des taux fédéraux, dans une fourchette de 5,25%-5,50%, selon les prévisions des marchés. La Banque centrale européenne lui emboîtera le pas jeudi avec également une hausse attendue d'un quart de point de ses taux directeurs, ce qui porterait le taux de dépôt à 3,75%. Si un consensus se dégage pour envisager qu'il s'agit de la dernière hausse de taux de la Fed, le débat est plus fort concernant la BCE.

En attendant, la séance du jour devrait être animée par la publication des indices PMI composite en Europe pour le mois de juillet.

WALL STREET

Wall Street termine la semaine en ordre dispersé, ce vendredi. Après un plongeon de plus de 2% du Nasdaq, hier soir, avec le repli de Netflix et Tesla, l'ambiance s'est améliorée malgré un nouveau repli du Nasdaq Composite. En clôture de marché, le S&P 500 prend +0,03% à 4.536 points. Le Dow Jones est à l'équilibre progressant de +0,01% à 35.227 pts, préservant de l'épaisseur du trait une 10e séance consécutive de hausse ! Le Nasdaq recule de -0,22% à 14.032 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice markit PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

- Indice markit PMI français préliminaire des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Indice Markit PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

Europe :

- Indice markit PMI manufacturier allemand préliminaire. (09h30)

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice markit PMI européen préliminaire des services. (10h00)

- Indice Markit PMI préliminaire européen composite. (10h00)

- Indice markit PMI manufacturier préliminaire européen. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire composite britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire des services britanniques. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1123 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,85 $. L'once d'or se traite 1.961 $.

VALEURS A SUIVRE

Icade présente un bilan renforcé, un niveau d'endettement en forte baisse et une liquidité très solide : la dette nette revient à 2,9 MdsE (vs 6,6 MdsE au 31 décembre 2022). Le ratio Dette nette/ Ebitda revient à 6,5x. Le ratio de couverture moyen ressort supérieur à 95% jusqu'à fin 2026. Les résultats semestriels sont aussi solides dans un marché qui intègre le nouvel environnement de taux : le Chiffre d'affaires IFRS est à 697 ME (+1%) au S1. Le Cash-flow net courant groupe pro forma est de 111,2 ME (+0,4%) (1,47 euro par action). L'ANR NTA est de 79,3 euros par action ; soit 23% de l'ANR matérialisé en cash.

Plastic Omnium annonce une forte progression de son chiffre d'affaires économique de 34,7% à 5.815 millions d'euros, dont +20,2% en organique au S1. Plastic Omnium surperforme de +8,9 points la production automobile mondiale du semestre et ce dans toutes les régions, confortant le Groupe dans sa capacité à être supérieur au marché en 2023. Le Chiffre d'affaires consolidé est de 5.293 millions d'euros au premier semestre 2023, en hausse de +19,9% en organique par rapport au premier semestre 2022, liée à une forte croissance des métiers Industries et Modules dans un contexte de reprise accélérée de la production. La Marge opérationnelle ressort à 210 millions d'euros, en progression de +16,9%, soit +30 millions d'euros, tirée par les activités historiques (+50 millions d'euros) et une gestion agile et dynamique des coûts dans un environnement d'inflation toujours élevée. Le groupe est confiant dans l'atteinte de son objectif annuel. Le Résultat net part du Groupe est solide à 100 millions d'euros, incluant la hausse des charges financières dans un contexte de hausse des taux et démontrant la capacité du Groupe à intégrer les nouvelles activités.

Accor annonce être entré en négociations exclusives avec Andera Partners et des investisseurs associés pour prendre le contrôle de Potel & Chabot. Les négociations portent sur l'acquisition par Accor des 63% du capital de Potel & Chabot qu'il ne possède pas actuellement. A l'issue de cette opération, Accor deviendrait l'unique actionnaire de Potel & Chabot qui sera intégré au sein de la division Luxe & Lifestyle du Groupe. L'opération envisagée est soumise aux autorisations réglementaires d'usage. Elle devrait être finalisée à l'automne 2023.

Stellantis et le fabricant sud-coréen de batteries Samsung SDI comptent lancer en coentreprise une deuxième usine de batteries de véhicules électriques aux Etats-Unis, qui devrait démarrer sa production en 2027. Les deux groupes ont expliqué que la transaction devait encore être finalisée et que le lieu d'implantation du site était toujours à l'étude... "Cette nouvelle usine contribuera à atteindre notre objectif ambitieux de proposer au moins 25 nouveaux véhicules électriques sur le marché nord-américain d'ici la fin de la décennie", a déclaré Carlos Tavares, directeur général de Stellantis. Cette gigafactory, dotée d'une capacité de production annuelle initiale de 34 GWh par an, sera la sixième usine de batteries du constructeur.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Vitura, SFCA,Cafom,NSE Industries,Société des Bains de Mer,Aures Technologies

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Eiffage : Oddo BHF reste à 'surperformance' avec un cours cible de 124 euros.

INFOS MARCHE

Elis : nouveau placement privé d'Obligations aux Etats-Unis

EN BREF

Delta Drone à un virage stratégique

McPhy : accord stratégique avec Vulcain Engineering

Freelance.com : vers le rachat du groupe OpenWork