Préouverture Paris : le CAC 40 va repartir dans le rouge

(Boursier.com) — La tendance est à la baisse en préouverture, le CAC 40 devant potentiellement ouvrir sous les 7.100 points à 9 heures, lui qui reste sur un rebond vendredi (+0,42%) consécutif à 4 séances de baisse. La publication, mercredi, des chiffres de l'inflation américaine devrait être le juge de paix de la semaine sur les marchés ! La question des taux reste cruciale aux yeux des investisseurs et la configuration de résistance du marché de l'emploi outre-Atlantique a toujours de quoi inquiéter la Fed quant à l'efficacité de ses mesures de resserrement monétaire. Elle a illico tendu les marchés actions. Certes, la Fed a bien interrompu, en juin, son cycle de hausse des taux après 10 resserrements consécutifs, mais elle anticipe encore deux augmentations cette année. Aussi selon l'outil FedWatch, les marchés anticipent désormais 92% de chances d'une hausse de taux de 25 pb lors de la prochaine réunion de la Fed, le 26 juillet.

En cette fin de semaine, les indices américains ont tous viré au rouge, les investisseurs digérant un rapport sur le marché de l'emploi assez mitigé. En clôture de marché, le S&P500 lâche -0,29% à 4.398 points. Le Dow Jones abandonne -0,55% à 33.734 points. Le Nasdaq recule de-0,13% à 13.660 points.

Etats-Unis :

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0948 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,87 $. L'once d'or se traite 1.920 $.

SES Imagotag : Comme lors de la première attaque de Gotham City Research, le 22 juin dernier, la direction de SES Imagotag s'est fendue d'un communiqué suite à la deuxième salve d'accusations à son encontre tombée vendredi matin. Des "accusations fausses et délibérément trompeuses", selon la société cotée qui parle aussi de "nombreuses et grossières inexactitudes qui ont pour seule fin de manipuler et tirer profit d'une éventuelle baisse du cours de l'action." La société confirme avoir notifié l'Autorité des Marchés Financiers des nombreux manquements commis par Gotham City à sa réglementation et déposé plainte, ce jour, auprès du Parquet National Financier, notamment pour diffusion d'informations fausses et trompeuses. Si elle ne rentre pas dans le détail des accusations, la société indique qu'elle publiera dans les prochains jours une réfutation "tout aussi complète et détaillée de cette seconde publication".

Nicox SA communique sur une étude de marché aux Etats-Unis visant à évaluer le potentiel commercial du NCX 470, un bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO), en développement pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire et donne une estimation de ses potentielles ventes nettes mondiales annuelles. "Une agence indépendante de premier plan a conduit, à la demande de Nicox, une étude de marché aux États-Unis qui a confirmé l'intérêt des ophtalmologistes et des optométristes pour la potentielle utilisation du NCX 470 comme option thérapeutique pour les patients qui n'atteignent pas leur pression intraoculaire cible. L'étude de marché a également fourni des analyses pour nourrir notre stratégie relative au prix de vente et au remboursement, qui ont été prises en compte pour notre évaluation de chiffre d'affaires potentiel" a déclaré Andreas Segerros, Directeur Général de Nicox. "Sur la base des données de cette étude de marché, d'informations fournies par Ocumension Therapeutics, notre partenaire en Chine et en Asie du Sud-Est, et d'estimations de ventes dans d'autres territoires, nous considérons que les ventes nettes mondiales annuelles du NCX 470 pourraient atteindre plus de 300 millions de dollars dans les huit années à compter des lancements aux Etats-Unis et en Chine."

TotalEnergies renforce son partenariat avec Sonatrach. A l'occasion de la rencontre le 9 juillet à Alger entre Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, et Toufik Hakkar, Président-directeur général de Sonatrach, plusieurs accords ont été signés pour renforcer la coopération entre les deux entreprises dans la production de gaz naturel en Algérie, dans la livraison de gaz naturel liquéfié (GNL) à l'Europe, ainsi que dans le développement en Algérie des énergies renouvelables.

HSBC dégrade sa recommandation à "conserver", contre "acheter", sur Pernod Ricard et son objectif de cours à 212 euros, contre 236 euros auparavant.

Goldman Sachs est à l'achat sur Sodexo avec un objectif réhaussé à 112 euros.

Deutsche Bank relève son objectif sur le groupe Scor de 27 à 30 euros et son objectif de 30 à 35 euros sur Ubisoft.

Morgan Stanley est à 'pondération en ligne' sur Air Liquide avec une cible ajustée à 148 euros et est à 'pondération en ligne' sur Euronext.

Stifel conserve Hermès avec un objectif ajusté à 1820 euros.

Jefferies conserve Safran avec un cours cible relevé de 130 à 140 euros.

Gaussin : succès de la levée de fonds non dilutive de 8 ME

Archos : Yorkville Advisors Global LP a cédé des titres

Keyrus : le concert K Eagle Investment pointe sur les 67% de capital

HDF : Damien Havard détient 61,23% des droits de vote

eureKING : projet d'acquisition de Skyepharma

Nacon : restructuration chez Daedalic Entertainment