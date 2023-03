Préouverture Paris : le CAC 40 va regagner du terrain au-dessus des 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est attendu au rebond ce lundi, au-dessus des 7.000 points. Les inquiétudes liées à Deutsche Bank, qui ont fait reculer les marchés vendredi, sont toujours présentes, mais les investisseurs misent sur une possible intervention des autorités, comme cela a été le cas pour Credit Suisse et la SVB aux Etats-Unis.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré dimanche que les responsables de la banque centrale américaine surveillaient "de très, très près" la situation actuelle pour déterminer si le stress bancaire déboucherait sur une crise du crédit qui pourrait faire basculer l'économie en récession. Philip Jefferson, l'un des gouverneurs de la Fed, doit s'exprimer dans la journée, tandis que Michael Barr, le vice-président de la Fed, va être auditionné par le Sénat sur la "surpervision bancaire" mardi.

Dans l'agenda du jour, le principal indicateur concerne le climat des affaires en Allemagne pour le mois de mars.

WALL STREET

En clôture de marché, Wall Street s'est repris ce vendredi, dans un contexte de forte volatilité des échanges. Le S&P 500 gagne finalement +0,56% à 3.970 pts. Le Dow Jones se renforce de +0,41% à 32.237 pts. Le Nasdaq Composite gagne +0,31% à 11.823 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. (12h00)

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0758 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,47 $. L'once d'or se traite 1.968 $.

VALEURS A SUIVRE

Airbus a livré le 1er avion A321neo assemblé sur sa chaîne d'assemblage final en Asie (FAL Tianjin). Cet appareil est livré à la compagnie chinoise Juneyao Air à Tianjin. Ce vol a été effectué avec du carburant d'aviation durable. Cet avion est propulsé par des moteurs Pratt & Whitney GTF et dispose de 207 sièges, 8 en classe Affaires et 199 en classe Economique.

Orpea a annoncé l'ouverture, en date du 24 mars, d'une procédure de sauvegarde accélérée par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, assortie d'une période d'observation initiale fixée à 2 mois, qui pourra être renouvelée de 2 mois supplémentaires sans excéder une durée totale de 4 mois maximum. L'ouverture de cette procédure a notamment pour objectif de permettre la mise en oeuvre par la société de son plan de restructuration conformément aux accords trouvés.

Latécoère a enregistré un Ebitda récurrent de -8,5 ME pour l'exercice 2022, soit une amélioration de 23,7 ME par rapport à 2021. Le résultat opérationnel courant de l'exercice 2022 s'élève à -43,2 ME (-61.8 ME pour la même période en 2021). Le résultat net des activités poursuivies du Groupe pour 2022 s'élève à -86,7 ME (-110 ME pour la période précédente). Le résultat net 2022 des activités abandonnées s'élève à -40,4 ME et est lié à la vente de l'activité Câblage électrique et Systèmes d'Interconnexion de Latecoere situé à Querétaro (Mexique) à Bombardier, prévue pour le 2e trimestre 2023, cela inclut une dépréciation d'actifs d'une valeur de -24 ME.

Neoen annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 750 millions d'euros, permettant le financement de l'intégralité de son plan d'investissement pour la période 2023-2025. Le produit de l'augmentation de capital va permettre à Neoen de financer son plan de développement visant à dépasser 10 GW de capacité en opération ou en construction fin 2025 mais aussi d'étendre ses capacités de stockage, notamment par l'investissement dans des batteries dotées d'une plus grande durée d'autonomie par MW installé.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Hoffmann Green Cement, Neolife, CS Group, Equasens, SCBSM

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley repasse de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' en ciblant un cours de 14 euros sur Orange.

Société Générale conserve le dossier Air France-KLM avec un objectif ajusté de 1,60 à 2,30 euros.

JP Morgan repasse de 'souspondérer' à 'neutre' en ciblant un cours de 17 euros sur Plastic Omnium et de 'surpondérer' à 'neutre' sur Pernod Ricard en visant 220 euros.

Barclays repasse de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sur Sanofi en ciblant un cours de 115 euros et passe de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur Roche en ciblant 270 CHF.

INFOS MARCHÉS

Elis : S&P relève son évaluation de perspective

Lanson-BCC : les fondateurs se renforcent

Lysogene : nouveau report de la date de dépôt des offres de reprise

EN BREF

Esso : la raffinerie de Gravenchon mise à l'arrêt

Capelli finalise une vente en bloc d'un montant de 12 ME