Préouverture Paris : le CAC 40 va encore une fois tenter de repartir de l'avant

(Boursier.com) — Le CAC 40 qui a finalement flanché hier, pour terminer dans le rouge, va repartir de l'avant à 9 heures, sauf changement de tendance d'ici là. C'est ce qu'annoncent les indicateurs de préséance.

La séance sera inévitablement animée par les nombreuses publications de résultats intervenues depuis la clôture d'hier. Comme Vinci, Legrand, Ipsen, ArcelorMittal, Crédit Agricole ou Unibail. Mais au global, le marché parisien est donc attendu dans le vert.

Pour autant, février s'avère moins prolifique que janvier où le marché a pris près de 10% : depuis la publication vendredi des chiffres de créations d'emplois aux Etats-Unis pour le mois de janvier, largement supérieurs aux attentes, les marchés d'actions peinent à trouver à une direction claire. Les dernières déclarations de Jerome Powell ont à la fois rassuré et inquiété, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant réaffirmé que la désinflation avait commencé tout en indiquant qu'il faudrait du temps pour ramener l'inflation à un niveau proche de celui que vise la banque centrale...

Wall Street qui avait plutôt bien réagi la veille à un discours sans grande nouveauté de Jerome Powell rechute cette fois dans une ambiance géopolitique plus lourde alors que le président ukrainien Zelensky, en tournée en Europe de l'ouest, tente de convaincre ses alliés de lui fournir des avions de combat afin de mieux lutter contre l'armée russe. Le S&P 500 reperd ainsi 1,11% à 4.117 pts, le Dow Jones cède 0,61% à 33.949 pts et le Nasdaq chute de 1,68% à 11.910 pts.

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0739 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,19 $. L'once d'or se traite 1.880$.

Vinci : Le bénéfice net du groupe de BTP et de concessions s'est établi en 2022 à 4,26 milliards d'euros contre 2,60 milliards d'euros il y a un an. L'EBITDA s'élève à 10,2 milliards d'euros. En forte hausse (7,9 milliards d'euros en 2021 et 8,5 milliards d'euros en 2019), il représente 16,6% du chiffre d'affaires (16,0 % en 2021 et 17,7 % en 2019). Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) s'établit à 6,8 milliards d'euros

Legrand dévoile un bénéfice en hausse de 10,5% à un milliard d'euros au titre de 2022, avec une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions de 20,7% du chiffre d'affaires, en hausse de 0,2 point par rapport à 2021. Le chiffre d'affaires du fournisseur de matériel électrique est ressorti en hausse de 19,2% pour s'établir à 8,34 milliards d'euros, dont une progression organique de 9,7%, avec +10,2% dans les pays matures et +8,1% dans les nouvelles économies. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 31 mai un dividende de 1,90 euro par action au titre de 2022, en croissance de 15,2%, et annonce un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 500 millions d'euros sur 18 mois.

Ipsen publie au titre de 2022 un BPA des activités en hausse de 18,4% à 10,51 euros, et une marge opérationnelle des activités en retrait de 0,3 point à 36,9%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 14,4% à 3,02 milliards.

Unibail-Rodamco-Westfield publie un BPA 2022 en hausse de 34,7% à 9,31 Euros.

ArcelorMittal: dévoile un bénéfice net 2022 en baisse de 38% à 9,3 milliards de dollars.

Société Générale a fini en repli de 5% à 26,6 euros à Paris. La banque, qui a dévoilé ses comptes 2022 mercredi matin, se retrouve dans le viseur de la Securities and Exchange Commission. Le gendarme boursier américain a inclus l'établissement de la Défense dans son enquête sur le secteur afin de savoir si son personnel a utilisé des canaux de communication non autorisés pour leurs communications professionnelles.

Morgan Stanley revalorise Publicis de 53 à 65 euros ('sous-pondérer').

HRS : le flottant désormais de 33%

EDF : L'Etat français détient 95,82% du capital

STEF : confirme des discussions avec CMA-CGM pour la cession de La Méridionale

JCDecaux : nouveau contrat en Norvège