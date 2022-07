Préouverture Paris : le CAC 40 va demeurer prudent avant la BCE

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A l'image de la deuxième partie de séance d'hier, le CAC40 devrait évoluer sur une note prudente en début de séance. Les investisseurs ne sont pas prêts à prendre des risques à quelques heures des annonces de la Banque centrale européenne et alors que la crise politique en Italie prend de l'ampleur.

La Bourse de Milan est annoncée en nette baisse après l'abstention de trois formations de la coalition gouvernementale en Italie lors du vote de confiance au Sénat sollicité par Mario Draghi, ce qui devrait amener le président du Conseil à démissionner et entraîner des élections anticipées. Un timing compliqué à gérer pour la BCE qui devra éviter, sur le marché obligataire, un trop fort écartement des taux entre pays, alors même qu'elle entame une politique monétaire restrictive...

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait indiqué que les taux seraient augmentés de 0,25%, et cela reste l'option privilégiée par les marchés, mais des informations récentes indiquent que les gouverneurs de l'institution débattront d'un possible relèvement d'un demi-point face à l'accélération de l'inflation... A suivre à la mi-journée.

Après un démarrage prudent, la bourse de New York s'est rassurée mercredi soir et tous les indices ont clôturé en hausse, le Nasdaq s'offrant même un bond de plus de 1,5%, dopé par les valeurs technologiques et notamment par Netflix et ses bons résultats financiers. Wall Street avait déjà fortement rebondi mardi, quelque peu rassuré par les derniers indicateurs économiques qui pourraient éviter à la Fed de resserrer trop fortement sa politique monétaire fin juillet.

A la clôture, le Dow Jones gagne 0,15% à 31.824 points, tandis que le S&P500 avance de 0,59% à 3.967 points. Le Nasdaq bondit de 1,58% à 11.852 points.

France :

- Climat des affaires. (08h45)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

La parité euro / dollar atteint 1,0227$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 106,42$. L'once d'or se traite 1.693$.

Publicis : En marge de la publication d'un résultat net part du Groupe du 1er semestre ressortant à 537 millions d'euros contre 414 millions d'euros l'année précédente, Publicis annonce anticiper désormais une croissance organique sur l'ensemble de l'année 2022 comprise entre +6 et +7% contre +4 à +5% précédemment, un taux de marge opérationnelle compris entre 17,5% et 18%, contre environ 17,5% précédemment, et un free cash-flow avant besoin en fonds de roulement d'au moins 1,5 milliard d'euros, contre environ 1,4 milliard d'euros précédemment.

Navya a conclu un accord de financement d'un montant nominal total de 36 ME avec le Groupe Negma, société d'investissement basée à Dubaï aux Emirats Arabes Unis et disposant d'une couverture mondiale.

Valneva : La Commission européenne a approuvé un avenant à l'accord d'achat anticipé signé en novembre 2021 pour le vaccin inactivé à virus entier contre la COVID-19 de Valneva, VLA2001. L'avenant sera signé après une période obligatoire de 5 jours pendant laquelle les Etats membres participants peuvent se retirer de cet accord. Dans le cadre de cet avenant, les Etats membres participants commanderont 1,25 million de doses de VLA2001 en 2022 et auront la possibilité de commander et se faire livrer une quantité identique un peu plus tard cette année. Cet avenant résulte de discussions ayant fait suite à l'avis d'intention de la Commission européenne de mettre fin à l'accord initial d'achat de VLA2001 en 2022 avec des doses optionnelles en 2023.

Dassault Aviation : Le résultat net consolidé du 1er semestre 2022 est de 272 ME (212 ME au 1er semestre 2021). La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est de 139 ME (105 ME au 1er semestre 2021). La marge nette consolidée s'établit à 8,7% au 1er semestre 2022 (6,8% au 1er semestre 2021). Le résultat net consolidé par action du 1er semestre 2022 s'établit à 3,26 euros (2,55 euros au 1er semestre 2021, proforma 2021 après la division de la valeur nominale de l'action).

Ipsos : Le résultat net, part du Groupe, ressort à 85 millions d'euros (72 ME au 1er semestre 2021), en croissance de 18,8%. Le résultat net ajusté, part du Groupe, qui est l'indicateur pertinent et constant utilisé pour la mesure de la performance, est également en hausse à 98 ME (81 ME l'année dernière à la même période), en croissance de 19,8%.

SEB revoit son hypothèse de progression des ventes et du Résultat Opérationnel d'Activité 2022. SEB vise désormais. Un chiffre d'affaires 2022 globalement stable par rapport à 2021. Un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 8% et 8,5% sur l'année. Ces nouvelles hypothèses intègrent des surcoûts (matières, composants, fret, devises) désormais estimés à 300 ME (200 ME initialement).

Mersen relève ses objectifs pour l'année 2022. Le Groupe prévoit désormais : une croissance organique comprise entre 8% et 10% (3% à 6% précédemment), une marge opérationnelle courante autour de 10,5% du chiffre d'affaires (autour de 10% précédemment). une marge d'Ebitda en croissance d'environ 50 points de base (+20 à 30 points de base précédemment).

Airbus : easyJet a confirmé une commande ferme de 56 appareils de la famille A320neo. Cette commande s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la flotte d'easyJet, de l'amélioration des coûts et de la durabilité de l'entreprise. L'accord comprend la conversion d'une commande de 18 A320neo au plus important gabarit de l'A321neo.

Orpea, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 ressort à 2.312 ME, en croissance de +11,7%, dont +6,4% en organique. Le chiffre d'affaires au deuxième trimestre s'élève à 1.192 ME, soit une croissance de +14,4% vs. 2021, dont +7,7% en organique.

Largo, Maurel & Prom, The Blockchain Group, Voltalia, Prodware, Groupe CRIT, Itesoft, Argan, DMS Imaging, Arcure, Vetoquinol, BIO-UV Group, Nextedia, SergeFerrari Group, Sogeclair

Stellantis : Goldman Sachs reste à l'achat et vise toujours 24 Euros.

ADA : suspension de cotation.

Innate Pharma : un paiement d'étape de 3 ME de Sanofi.

Technip Energies : un contrat significatif auprès de Neste.

GTT : DSME commande 6 cuves de méthaniers.