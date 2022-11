Préouverture Paris : le CAC 40 va de nouveau tenter de se hisser sur les 6.700 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 va tenter de reprendre le terrain qu'il n'a pas réussi à récupérer hier en clôture (+0,06%) alors qu'il semblait initialement bien disposé pour le faire... Il est attendu dans le vert ce matin. De nouveau en direction des 6.700 points.

D'importantes statistiques comme l'inflation en zone euro et le PIB américain doivent être publiées aujourd'hui, sans compter un discours prévu de Jerome Powell, le président de la Fed. Le marché ne manquera pas de réagir.

En revanche, les investisseurs ont pris la mesure des turbulences sociales en Chine : de nouveaux heurts ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi à Canton, dans le sud de la Chine, entre manifestants et forces de l'ordre alors que la frustration à l'encontre des restrictions drastiques imposées dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 grandit toujours au sein de la population chinoise.

WALL STREET

Wall Street était hésitant mardi, après avoir corrigé nettement la veille (-1,45% sur le DJIA et -1,58% sur le Nasdaq) avec un nouveau record d'infections au Covid-19 en Chine et d'importants mouvements de protestations qui gagnent la population et paralysent certaines usines. Le S&P 500 cède 0,16% à 3.957 pts, le Nasdaq recule de 0,59% à 10.983 pts et le Dow Jones termine stable à 33.852 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Indice français préliminaire des prix à la consommation. (08h45)

- PIB final français du troisième trimestre. (08h45)

- Indice des prix à la production en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Seconde estimation préliminaire du PIB américain du troisième trimestre. (14h30)

- Stocks et ventes de grossistes. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Livre Beige économique de la Fed. (20h00)

Europe :

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- PIB italien final. (10h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0342$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,97 $. L'once d'or se traite 1.753$.

VALEURS A SUIVRE

Airbus et Renault Group ont signé un accord de recherche et développement pour renforcer les transversalités et les synergies et répondre aux besoins d'électrification des deux entreprises, en améliorant leur gamme de produits respective. Ce partenariat permettra à Airbus de faire mûrir les technologies associées aux futurs avions hybrides-électriques et sera détaillé lors de l'Airbus Summit qui se tiendra les 30 novembre et 1er décembre.

Trigano : Avec un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros (+8,3%), le groupe a réalisé un bénéfice net record de 278,5 millions d'euros (+24,9%) en 2022 dans un marché porteur pénalisé malgré tout par d'importantes difficultés d'approvisionnement et une forte inflation. Le chiffre d'affaires de l'exercice s'est établi exactement à 3 177,2 ME, en croissance de 8,3% (+0,4% à périmètre constant). L'intégration au 1er février 2022 des trois principaux groupes de distribution français a contribué au chiffre d'affaires consolidé à hauteur de 231,7 ME.

Solutions 30 indique avoir signé ce mardi avec 7 banques un nouveau crédit syndiqué de 100 millions d'euros. Solutions 30 précise que ce crédit lui permet d'accompagner la forte croissance attendue de ses activités hors France, qui ont signé plus de 800 millions d'euros de nouveaux contrats depuis le début de l'exercice. Solutions 30 évoque aussi des possibilités de croissance externe lorsque les conditions macro-économiques seront réunies pour la relancer.

Casino annonce ce jour avoir finalisé le processus de 'book building' en vue du placement secondaire d'actions Assaí annoncé le 28 novembre 2022. Dans le cadre du placement, 140,8 millions actions Assaí détenues par le Groupe Casino (y compris 2 million actions sous forme d'ADS, chaque ADS étant composé de 5 actions Assaí), représentant 10,44% du capital d'Assaí, ont été allouées à un prix de BRL 19,00 par action (USD 17,90 par ADS), soit un montant total du placement de BRL 2 675,2 millions (EUR 490,8 millions).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

SII, Société des Bains de Mer, 2CRSi, Lexibook, Avenir Telecom

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Exane BNP Paribas repasse de 'surperformance' à 'neutre' sur

Legrand en ciblant un cours de 85 euros, de 'surperformance' à 'neutre' sur Nexans en visant 90 euros et de 'surperformance' à 'sousperformance' sur Rexel en visant 17 euros.

New Street Research est à l'achat sur Worldline en ciblant un cours de 63 euros.

INFOS MARCHÉS

Carmila : réussite de l'offre de rachat sur les obligations à échéance septembre 2023.

EN BREF

Teract finalise l'acquisition de "Grand Marché La Marnière".

Herige boucle la reprise de Poralu Groupe.

Pherecydes Pharma : recommandation positive du DSMB pour la poursuite de son étude clinique de phase II PhagoDAIR.