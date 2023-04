Préouverture Paris : le CAC 40 tout proche de son record

LA TENDANCE

(Boursier.com) — De nouveau annoncé dans le vert à trente minutes du début de la séance, le CAC 40 poursuit son ascension en direction de son record historique datant du 6 mars dernier à 7.401,15 points. Avant de débuter la séance du jour, il affiche 6 hausses d'affilée et 10 progressions lors des 11 dernières séances.

Les investisseurs restent globalement confiants sur les taux d'intérêt au regard du repli des rendements obligataires à court terme et ils anticipent même, pour certains, que la Fed va baisser ses taux d'intérêt dans le courant de l'année. Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans est quasiment inchangé mardi à 3,9740% après avoir reflué de près de dix points de base hier en réaction aux chiffres de l'indice ISM manufacturier américain.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché plutôt hésitant lundi, même si le S&P 500 a gagné 0,37% à 4.124 pts, et le DJ 0,98% à 33.601 pts, tandis que le Nasdaq a reculé de 0,27% à 12.189 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (16h00)

- Commandes industrielles. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0895 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,19 $. L'once d'or se traite 1.979 $.

VALEURS A SUIVRE

Technip Energies a remporté un contrat dont le montant n'est pas révélé, mais jugé "significatif" par le groupe, soit entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, auprès de Shaanxi LNG Reserves & Logistics Co. Ltd. pour le projet " Xi'An LNG Emergency Reserve & Peak Regulation " d'une capacité de 3 millions de mètres cubes par jour, en Chine.

Sanofi : publiés dans The Lancet et The Lancet Haematology, les résultats de deux études ayant évalué l'efficacité et la sécurité du fitusiran, un petit ARN interférent expérimental pour le traitement prophylactique de l'hémophilie A ou B, de l'adulte et de l'adolescent, témoignent que ce médicament expérimental a le potentiel de transformer la prise en charge actuelle de l'hémophilie et de répondre aux besoins non pourvus des personnes atteintes de cette maladie, indépendamment du type d'hémophilie et de la présence ou non d'inhibiteurs.

L'Oréal annonce ce jour la signature d'un accord avec Natura &Co pour l'acquisition d'Aesop, la marque australienne de cosmétiques de luxe. Le projet valorise Aesop à 2,525 milliards de dollars en valeur d'entreprise. Fondée en 1987, Aesop est mondialement reconnue pour ses produits pour la peau, les cheveux et le corps. Avec son packaging ambré iconique, ses formules vegan durables, ses ingrédients naturels, et son service client personnalisé, Aesop est devenue une marque mondiale iconique disponible dans les boutiques haut de gamme, les espaces beauté et les hôtels de luxe du monde entier. La marque a réalisé des ventes de 537 millions de dollars en 2022.

Delta Plus Group : les ventes ont progressé de +22,1% sur l'année 2022 (+2,9% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 420,2 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a également augmenté par rapport à 2021 (+8,9%). Il s'établit à 52,4 ME. Ramené en pourcentage du chiffre d'affaires, il atteint 12,5% du chiffre d'affaires (-1,5 point par rapport à l'exercice 2021). Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à 34,7 ME. Le résultat net part du Groupe s'élève à 33,8 ME (+4,2% par rapport à 2021).

Argan enregistre des revenus locatifs de 45,2 millions d'euros, en forte croissance de +11% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette forte croissance est principalement liée à l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2022, ainsi qu'à la révision des loyers au 1er janvier 2023.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Gascogne, Bio-UV Group, AdVini, Aelis Farma, Bluelinea

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est à l'achat sur Bénéteau, mais avec un cours cible ajusté de 22 à 21 euros.

Jefferies conserve Holcim avec un objectif qui remonte à 63,20 CHF.

INFOS MARCHÉS

LNA Santé a intégralement réalisé son programme de rachat d'actions

FDE rachète près de 1% de ses propres actions via son programme de rachat d'actions

Verallia : Moody's relève la notation de Ba1 à Baa3

EN BREF

Hunyvers finalise sa 3e acquisition en moins d'un an

Gaussin : le groupe canadien Robert commande 6 ATM Full Elec

PAT et Fytexia annoncent la signature d'une collaboration stratégique en nutrition

Air France-KLM et CMA CGM lancent leur partenariat stratégique dans le fret