Préouverture Paris : le CAC 40 toujours dans le vert en juillet

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A trente minutes du début de la séance, c'est la hausse qui l'emporte sur les 'futures' sur le CAC40. A confirmer dans trente minutes, mais la tendance est donc au vert. Couleur qu'a connue l'indice parisien depuis le début du second semestre (+0,14% vendredi et +0,40% hier lundi).

Des informations du Wall Street Journal, selon lesquelles le président américain Joe Biden devrait bientôt réduire certains droits de douane sur les importations chinoises dans le but notamment de lutter contre l'inflation, sont de nature à plaire aux investisseurs.

Pour autant, la croissance mondiale et la dynamique de l'inflation, toujours étroitement liées, restent au coeur des incertitudes des investisseurs alors que les banques centrales s'emploient à juguler l'envolée des prix en relevant leur taux d'intérêt, ce qui risque de peser sur la croissance et les bénéfices des entreprises. Dans ce contexte, la publication des PMI européens en matinée seront scrutés de près et susceptibles de faire évoluer la tendance...

WALL STREET

Fermé lundi pour la Fête de l'indépendance des Etats-Unis, célébrée le 4 juillet.

ECO ET DEVISES

France :

- Production industrielle française. (08h45)

- Indice Markit PMI final des services en France. (09h50)

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (16h00)

- Commandes industrielles. (16h00)

Europe :

- Indice Markit PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI final des services en Allemagne. (09h55)

- indice Markit PMI composite de la zone euro. (10h00)

- Indice Markit PMI européen final des services. (10h00)

- Indice Markit PMI manufacturier européen final. (10h00)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0439$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 113,23$. L'once d'or se traite 1.811$.

VALEURS A SUIVRE

Argan : Au cours du 1er semestre 2022, la société foncière a généré des revenus locatifs en hausse de +7% à 81,7 ME. Cette croissance est essentiellement le résultat de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2021 ainsi que les loyers des livraisons du 1er semestre 2022. Compte tenu du bon déroulement du planning de développement et de relocations plus rapides qu'attendues, Argan s'attend désormais à dépasser son objectif 2022 de 163 ME de revenus locatifs.

Renault a présenté aux membres du Comité social et économique de Fonderie de Bretagne le projet industriel d'acquisition et de modernisation du site de Caudan. Dans le cadre du processus de recherche initié par le constructeur au losange, et destiné à assurer la pérennité des activités sur le site de Caudan et y préserver les emplois, la société Callista a déposé un projet d'offre ferme que Renault a décidé de présenter aux instances représentatives de Fonderie de Bretagne. Le projet industriel porté par Callista, dont le siège social est basé à Munich, correspond aux engagements pris par Renault Group de parvenir à une exploitation rentable du site notamment grâce à un investissement massif, une restauration de la compétitivité et une capacité à se diversifier et identifier de nouveaux marchés. Le projet prévoit le maintien du niveau d'emplois et Renault Group s'engage à accompagner de manière conséquente la transformation du site au cours des prochaines années.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies passe à l''achat' sur Remy Cointreau avec une cible ajustée de 195 à 200 euros.

Stifel reprend le suivi de Pernod Ricard à 'conserver' avec 192 euros dans le viseur.

INFOS MARCHÉS

HighCo : réduction de capital de 8,77%.

Orpea : un second financement obligataire de 650 ME.

Inventiva renforce sa trésorerie de près de 15 ME.

Lanson-BCC : Crédit Mutuel Equity reclasse sa participation à 33,05 Euros.

EN BREF

Elis finalise son acquisition mexicaine.

Les Toques Blanches du Monde devient Algreen.

HRS : Hype commande 5 nouvelles stations.

Madvertise cède des actifs à Azerion pour un montant total de 11,3 ME.

Invibes poursuit son expansion internationale.

Metavisio obtient une première commande d'ABSIS.

Thermador Groupe : Sferaco finalise l'acquisition du fonds et du stock de AFY.