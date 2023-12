Préouverture Paris : le CAC 40 toujours bien disposé; record pour l'or !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien est attendu en légère progression ce matin, alors que son indice phare, CAC 40 avance de plus de 13% depuis le 1er janvier, à un mois de la clôture de l'exercice... Les investisseurs sont toujours bien disposés. Aujourd'hui, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, doit s'exprimer à partir de 15h alors que Joachim Nagel, le président de la Bundesbank, a estimé dimanche qu'il était prématuré de crier victoire sur l'inflation. Les investisseurs n'ont que faire des dernières déclarations de Jerome Powell, de vendredi et qui a indiqué qu'il était encore prématuré d'affirmer que la politique monétaire était suffisamment restrictive. Il a précisé que la banque centrale américaine pourrait encore relever ses taux si cela était approprié... Personne n'y croit sur les marchés !

Cette semaine, les investisseurs guetteront les indices de l'activité des services prévus mardi en Europe et aux Etats-Unis alors que ceux du secteur manufacturier ont agréablement surpris la semaine dernière, l'activité s'étant moins contractée que prévu en zone euro en novembre. L'autre grand rendez-vous de la semaine concerne le rapport officiel sur les créations d'emplois, le taux de chômage et les salaires aux Etats-Unis, qui sera publié vendredi, dernière semaine avant la réunion des 12 et 13 décembre de la Fed.

L'or a touché un sommet historique à 2.111,39 dollars. Ce matin, il s'affichait en léger retrait à 2.085 dollars l'once, mais toujours haut perché.

WALL STREET

Wall Street a bien terminé la semaine vendredi, avec les trois indices dans le vert. Le S&P 500 gagne +0,59% à 4.594 pts (+0,97% sur la semaine). Le Nasdaq prend +0,55% à 14.305 pts (+0,45% en hebdomadaire). Encore une fois, le Dow Jones fait preuve de fermeté avec un gain de +0,82% à 36.245 pts (+2,58% sur la semaine). L'indice historique de la place arrive au contact de son plus haut du 5 janvier 2022 (36.952,65 points).

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (16h00)

- Commandes industrielles. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0869 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,13 $. L'once d'or se traite 2.075 $.

VALEURS A SUIVRE

Valneva a annoncé aujourd'hui des données positives sur la persistance des anticorps vingt-quatre mois après une seule vaccination avec son vaccin contre le chikungunya, IXCHIQ, venant ainsi à l'appui de la durabilité à long terme attendue de la réponse immunitaire et faisant suite aux données positives déjà annoncées en décembre 2022 sur la persistance des anticorps douze mois après la vaccination. Ces nouvelles données viendront compléter celles fournies pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché obtenue auprès de la FDA américaine et pour les processus d'approbation réglementaire actuellement en cours.

BNP Paribas : L'exigence de fonds propres de 'Common Equity Tier 1' (CET1) que le Groupe doit respecter sur base consolidée au 1er janvier 2024 est de 10,02% (hors Pillar 2 guidance). Elle inclut 1,5% au titre du G-SIB buffer, 2,5% au titre du Conservation buffer, 1,11% au titre du 'Pillar 2 requirement' et 0,41% de coussin contracyclique. L'exigence de Tier 1 capital est de 11,81% (dont 1,40% au titre du Pillar 2 requirement). L'exigence de Total capital est de 14,18% (dont 1,77% au titre du Pillar 2 requirement). Le Groupe BNP Paribas se situe largement au-dessus des exigences réglementaires, avec au 30 septembre 2023 un ratio CET1 de 13,44%3, un ratio Tier 1 de 15,55% et un ratio Total Capital de 17,80%. L'objectif de ratio CET1 du Groupe à l'horizon 2025 est de 12%. L'exigence de ratio de levier que le Groupe doit respecter sur base consolidée à partir du 1er janvier 2024 est de 3,85% (hors Pillar 2 guidance). Le Groupe BNP Paribas se situe largement au-dessus des exigences réglementaires, avec au 30 septembre 2023 un ratio de levier de 4,49%. L'objectif de ratio de levier du Groupe à l'horizon 2025 est de 4,3%.

Thales annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Imperva plus tôt que prévu, l'opération ayant été précédemment annoncée pour le début de l'année 2024. Il s'agit d'un tournant majeur pour Thales, qui devient un leader mondial dans la cybersécurité, avec plus de 5.800 experts dans 68 pays. Le chiffre d'affaires attendus pour 2024 est de 2,4 milliards d'euros dans la cybersécurité, aussi bien dans le domaine civil que dans celui de la défense, avec une croissance à deux chiffres attendue par la suite. Cette opération générera une création de valeur significative pour les actionnaires de Thales, en ligne avec les objectifs communiqués en juillet 2023, lors de l'annonce de l'acquisition.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

-

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

- Jeffferies débute le suivi d'ArcelorMittal avec un avis 'achat' et une cible de 33 euros.

- AlphaValue dégrade Clariane à 'vendre'.

- La Deutsche Bank ajuste la mire sur Air France KLM de 18,5 à 15 euros ('conserver').

- JP Morgan ajuste le curseur sur Bouygues de 47 à 49 euros ('surpondérer').

- JP Morgan coupe sa cible sur Eutelsat de 6,9 à 3 euros ('sous-pondérer').

- JP Morgan ramène son objectif sur SES de 8 à 6,5 euros ('neutre').

INFOS MARCHE

Thales finalise une opération d'assurance de 2,7 Mds£

Pixium Vision : audience d'examen de l'offre de reprise par le Tribunal le 18 décembre

Solocal Group a sollicité l'accord des porteurs d'Obligations pour différer le paiement des coupons

Erold : 9 offres de reprise sont déposées !

EN BREF

Robertet va acquérir Sonarome en Inde

Nacon va concevoir un nouveau jeu de simulation avec le studio Aesir Interactive

Enertime développe son activité de maintenance de turbine de forte puissance

Peugeot Motocycles choisit les batteries portables de Forsee Power

Lectra : reprise de l'activité de production en Chine