Préouverture Paris : le CAC 40 toujours au-dessus des 7.000 points !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Risque géopolitique, publications de résultats et données macroéconomiques à venir incitent ce matin les investisseurs à la prudence. Mais le CAC 40, toujours au-dessus des 7.000 points en clôture hier, pourrait ouvrir très légèrement en hausse. Ce niveau symbolique est à surveiller, alors que l'indice parisien est passé dessous, lors des trois dernières séances, avant de parvenir à terminer au-dessus à chaque reprise.

A suivre aujourd'hui, les chiffres de l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni, alors que de grandes banques centrales doivent se réunir à partir de la semaine prochaine. Ce mercredi, les marchés seront aussi attentifs aux mises en chantier de logements et permis de construire, ainsi qu'au rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains et au Livre Beige de la Fed. Christopher Waller, John Williams, Michelle Bowman, Patrick Harker et Lisa Cook de la Fed seront aussi de la partie.

WALL STREET

Wall Street a prudemment stagné mardi, consolidant son sursaut de la veille, alors que le compartiment des 'puces' s'est affiché sous pression dans le sillage de la chute de Nvidia... Le S&P 500 termine stable à 4.373 pts, le Dow Jones prend 0,04% à 33.997 pts et le Nasdaq recule de 0,25% à 13.533 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Indice final des prix à la consommation dans la zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0590$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 91,58 $. L'once d'or se traite 1.937 $.

VALEURS A SUIVRE

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu ce 17 octobre, un accord en vue d'acquérir 51% de Salvia Group GmbH. Basée dans la région de Stuttgart en Allemagne, la société couvre l'ensemble du cycle de vie technique des bâtiments et est spécialisée en génie électrique, climatique et énergétique ainsi que dans la maintenance. Cette transaction a été négociée de gré à gré. Elle sera financée sur trésorerie propre. Elle est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence européenne et devrait être finalisée début 2024. Le capital restant sera détenu par les fondateurs de la société avec des d'options d'achat sur 29% du capital au profit d'Eiffage.

Casino annonce qu'au 17 octobre 2023, date butoir pour adhérer à l'accord du 5 octobre 2023, dit "Accord de Lock-up" relatif à sa restructuration financière, les créanciers suivants ont adhéré à l'Accord de 'Lock-up' : - des créanciers détenant économiquement 98,6% du Term Loan B

- des principaux groupes bancaires commerciaux et certains des créanciers susvisés détenant économiquement 90,0% du RCF ; - des porteurs des obligations émises par Quatrim représentant 78,0% de ces obligations ; - 51% des créanciers financiers non sécurisés (obligations high yield, obligations EMTN, et NEU CP) ; et - 44,3% des porteurs de TSSDI. Les autres créanciers financiers du Groupe peuvent encore adhérer à l'Accord de 'Lock-up', mais ils ne bénéficieront ni de la commission d'adhésion à l'Accord de 'Lock-up' ni du droit de souscrire à l'augmentation de capital garantie de 275 millions d'euros.

Stellantis a décidé d'annuler sa présence au CES 2024, le plus grand salon technologique au monde, prévu en janvier prochain à Las Vegas dans le Nevada. L'entreprise met en oeuvre des contre-mesures complètes pour atténuer les impacts financiers de la grève et préserver le capital tout en continuant à démontrer sa transformation en 'tech company' de mobilité durable par d'autres moyens.

Figeac Aéro : avec un shipset d'une valeur d'environ 1,4 ME, les commandes engrangées par Airbus sur l'A350 depuis le début de l'année devraient se concrétiser par un volume d'activité additionnel pour le Groupe de l'ordre de 300 ME. Compte tenu du planning de livraison de ces commandes, les premiers effets sur le chiffre d'affaires du Groupe devraient être visibles sur l'exercice 2025/26. Avec une montée en charge de l'outil industriel et une rentabilité moyenne du programme A350 sensiblement supérieure à la rentabilité moyenne des autres programmes du Groupe, FIGEAC AÉRO devrait enregistrer une amélioration de sa rentabilité. Porté par l'ensemble de ces éléments, la confiance du Groupe dans sa capacité à poursuivre l'amélioration de sa performance financière au-delà de l'horizon mars 2025, ressort renforcée.

Pierre et Vacances enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 8,2% sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023. Celle-ci est portée par l'ensemble des marques pour un chiffre d'affaires global à un niveau record de 1,914 milliard d'euros. Le 4e trimestre affiche une croissance de +5,3%, à 640,6 ME.

Mercialys : A fin septembre, les loyers facturés s'élèvent à 132,2 millions d'euros faisant ressortir un taux de croissance organique de +4%, la croissance à périmètre courant s'établissant à +2,4%, compte tenu des cessions d'actifs réalisées en 2022. Le taux de recouvrement cumulé à fin septembre s'établit à 94,4% à date. Il est précisé qu'à ce jour, le groupe Casino paye ses loyers conformément à ses engagements contractuels. Les effets de périmètre pèsent pour -1,9 ME sur les loyers au 30 septembre 2023. Les revenus locatifs ressortent à 132,6 ME au 30 septembre, en croissance de +2,3% par rapport au 30 septembre 2022.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Mon courtier énergie, Les Hôtels Baverez, Audacia, Mint, Alchimie, Implanet, Fill up, Esker, Theranexus, Kerlink, Broadpeak, Sidetrade

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Citi reste à l'achat sur Air France-KLM, mais ajuste son cours cible de 24 à 17 euros.

Citi est toujours 'neutre' sur Vicat avec un objectif ajusté de 30 à 31 euros.

Goldman Sachs reste à l'achat sur Worldline, mais ramène son objectif de 45 à 39 euros.

INFOS MARCHE

Enertime : tirage d'une tranche d'Odirnane de 350 kE

TME Pharma : fin de la période de 'lock-up' des actions et obligations convertibles

Hoffmann Green Cement : rachats d'actions pour couvrir les plans d'attributions gratuites d'actions

EN BREF

Prodware : acquiert Protinus aux Pays-Bas

Biosynex : ProciseDx élargit son portefeuille de propriété intellectuelle aux Etats-Unis

Voltalia : la plus grande centrale solaire des Balkans occidentaux est prête à produire

Quantum Genomics met fin à la négociation exclusive avec Vistacare Medical