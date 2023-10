Préouverture Paris : le CAC 40 toujours au-dessus des 7.000 points ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est attendu en territoire positif à 9 heures d'après les indicateurs de préséance disponibles. Mais la tendance demeure fragile et le gain annoncé apparait limité... L'indice parisien devrait toutefois garder le cap au-dessus des 7.000 points, niveau qu'il a cependant enfoncé lors des deux dernières séances et notamment hier, touchant même un plus bas à 6 963,02 points.

Tokyo vient de finir en nette hausse ce mardi (+1,20%), dans le sillage de Wall Street. Les commentaires d'un responsable de la banque centrale américaine, Patrick Harker, ont soutenu les marchés. La semaine sera par ailleurs très animée sur la place américaine, avec une batterie de statistiques, de nombreuses interventions de responsables de la Fed, mais aussi et peut-être surtout une actualité entreprises extrêmement chargée en termes de publications trimestrielles de résultats...

WALL STREET

Wall Street a accéléré lundi, retrouvant un peu de tonus après une fin de semaine dernière éprouvante sur fond de tensions sur les marchés obligataires et d'inquiétudes sur le niveau durable des taux élevés de la Fed dans un climat géopolitique tendu... Le S&P 500 gagne 1,06% à 4.373 pts, le Nasdaq reprend 1,20% à 13.567 pts et le Dow Jones monte de 0,93% à 33.984 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes de détail. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Europe :

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0541$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 89,73 $. L'once d'or se traite 1.917 $.

VALEURS A SUIVRE

Catana Group affiche une croissance de nouveau très élevée en 2023 (+38%) qui lui fait franchir le cap symbolique des 200 ME de chiffre d'affaires. Avec ces performances cumulées, CATANA GROUP démontre qu'elle a parfaitement tiré profit du marché euphorique de la période post-COVID pour prendre une part de marché conséquente et précieuse pour l'avenir.

Wendel annonce l'entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation de contrôle dans IK Partners auprès de ses associés qui réinvestiraient également, dans le cadre de la transaction envisagée, une partie du produit de cession dans les futurs fonds d'IK. Dans le cadre de la transaction initiale (dont la finalisation devrait intervenir au 1er semestre 2024), Wendel investirait 383 millions d'euros, soit environ 12,5 fois le FRE avant impôt 2024 estimé, pour acquérir 51 % du capital d'IK Partners et le droit à 20 % du carried interest généré sur tous les fonds futurs levés par IK Partners. Les 383 millions d'euros seraient payés par Wendel en deux temps : 255 millions d'euros au moment du closing, 128 millions d'euros 3 ans après le closing sous certaines conditions. Le solde du capital d'IK Partners, soit 49 %, serait acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires, qui se dérouleraient entre 2029 et 2032.

Renault : Au 3ème trimestre 2023, les ventes mondiales de la marque Renault ont atteint 356.747 unités, soit une hausse significative de 11% par rapport au 3ème trimestre 2022. Sur les 9 premiers mois de l'année, Renault a vendu 1 128 885 véhicules, soit +11% par rapport à 2022. Renault est la deuxième marque la plus vendue en Europe en 2023 avec une croissance de 25% au 3ème trimestre et de 22% depuis le début de l'année (726.938 immatriculations). Renault surperforme sur le segment C avec une hausse de 36 % depuis le début de l'année.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

DontNod, Safe group, Rapid Nutrition, Prodways, OKwind

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs maintient reste 'neutre' sur la SG avec une cible qui passe de 34 à 32 euros.

Barclays est à 'surpondérer' sur Stellantis avec un objectif de 22,50 euros.

JP Morgan reste à 'surpondérer' sur Vivendi avec un objectif ajusté à 13,40 euros.

Jefferies repasse de 'conserver' à 'acheter' sur Airbus avec un objectif qui grimpe de 130 à 150 euros.

Morgan Stanley reste à 'surpondérer' sur Getlink avec un objectif ramené à 18,60 euros.

Cowen demeure à 'surperformance' sur Kering mais ajuste sa cible de 670 à 550 euros.

INFOS MARCHE

Abivax : début des roadshows dans le cadre de son projet de cotation au Nasdaq

Erold sollicite une procédure de redressement judiciaire

EN BREF

Amoeba : des résultats probants...