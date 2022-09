Préouverture Paris : le CAC 40 tient bon les 6.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Six séances consécutives de baisse ont ramené le CAC 40 tout proche des 6.000 points, un point bas à 6 009,09 points ayant été touché hier en séance. Sur la séquence, l'indice parisien a cédé 5,52%. Mais à ce stade, les 6.000 points symboliques tiennent ! Hier, ils ont donc été approchés mais ce matin, la préouverture laisse entrevoir un modeste rebond éloignant de nouveau le CAC 40 de ce niveau symbolique.

La tendance devrait cependant rester prudente et le rebond modeste, avant la publication du rapport sur l'emploi américain en début d'après-midi... Les investisseurs sont à la quête de signes pouvant amener la Réserve fédérale américaine (Fed) à infléchir sa stratégie depuis que son président, Jerome Powell, a prévenu la semaine dernière que la hausse des taux d'intérêt serait durable face à une inflation record.

WALL STREET

Wall Street a terminé sans tendance claire jeudi soir, le S&P 500 reprenant 0,30% à 3.966 pts et le Dow Jones +0,46% à 31.656 pts. Le Nasdaq recule en revanche encore de 0,26% à 11.785 pts. Une séance finalement un peu moins difficile que les précédentes donc, même si, selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base le 21 septembre, qui porterait la fourchette du taux des fed funds entre 3% et 3,25%, est désormais de 72%, contre 28% pour celle d'une augmentation de 50 points de base. La baisse des cours du brut a aidé la tendance à mieux se tenir. Le baril revient ce soir à 86,30$ le WTI, tandis que le Brent cote 92$ sur des craintes renforcées de récession internationale. L'euro pointe de son côté sous la parité, à 0,9950$.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes mensuelles automobiles américaines (BEA).)

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Commandes de biens durables. (16h00)

- Commandes industrielles. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9973$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 93,83 $. L'once d'or se traite 1.701$.

VALEURS A SUIVRE

Saint-Gobain a finalisé la cession de son activité de transformation verrière Saint- Gobain Glassolutions Grand Ouest, à un groupe d'investisseurs privés mené par d'anciens managers du Groupe. Cette activité, qui opère dans la transformation verrière dans le Nord- Ouest de la France et dans l'installation verrière dans la France entière, a généré un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros en 2021 et emploie 420 personnes. Cette opération, dont le montant n'a pas été précisé, s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan "Grow & Impact". Elle permet à Saint-Gobain en France de concentrer ses investissements sur des solutions innovantes pour la construction durable, telles que l'offre vitrage bas carbone, qui vient d'être lancée commercialement, ou encore le recyclage des vitrages en boucle fermée.

Showroomprivé a été informé de la réalisation le 31 août de l'acquisition par David Dayan (à travers la société Ancelle qu'il contrôle) du solde de la participation détenue par Thierry Petit (directement et par l'intermédiaire de TP Invest), soit 13.932.963 actions SRP Groupe. Cette acquisition a été réalisée par voie d'une opération hors marché au prix de 1 euro par action, financée par voie d'un emprunt souscrit par Ancelle à hauteur de 10 millions d'euros et, pour le solde, réalisée par voie d'échange contre des actions d'une société non cotée dans laquelle TP Invest et Ancelle détiennent toutes deux une participation. Cette acquisition a fait l'objet d'une décision de l'Autorité des marchés financiers de dérogation au dépôt d'une offre publique publiée le 1er août. Conformément aux accords annoncés le 21 juin, cette acquisition constitue le dernier volet des cessions d'actions SRP Groupe par Thierry Petit, suite au rachat de 4 millions d'actions par SRP Groupe auprès de TP Invest au prix de 1 euro par action et de l'acquisition par Eric Sitruk au même prix de 3 millions d'actions de la Société auprès de TP Invest. L'actionnaire de référence Ancelle détient désormais 37,17% du capital et 47,81% des droits de vote de SRP Groupe.

Vinci Construction, à travers sa filiale locale Bachy Soletanche Group Limited, a été choisi pour la réalisation des fondations d'un important ensemble immobilier situé à Hong Kong au coeur du quartier d'affaires de Central.

Ce contrat, d'un montant d'environ 80 millions d'euros, comprend la réalisation de parois moulées et de pieux forés. Les travaux, qui doivent s'achever d'ici 2024, se dérouleront dans un environnement très contraint à proximité immédiate d'une autoroute urbaine souterraine et du métro.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Winfarm, STEF

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies reste à l'achat sur Pernod Ricard en relevant son cours cible de 224 à 230 euros.

INFOS MARCHÉS

Abivax : succès d'un financement cross-over sursouscrit de 49,2 ME.

EN BREF

Onxeo : inclusion du 1er patient dans la phase 1b/2 dans le gliome de haut grade récidivant chez l'enfant.

Arkema a finalisé l'acquisition de Polimeros Especiales.

Europlasma : accord-cadre entre Inertam et la société algérienne SO.GE.B. ZRITA.

Dekuple : négociations pour acquérir Brainsonic.

Saint-Gobain : cession de l'activité Cristaux et Détecteurs.