Préouverture Paris : le CAC 40 tenté par les 6.400 points avant Powell

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les 'futures' s'affichent légèrement en hausse sur le CAC 40 en avant Bourse ce matin, lui laissant la possibilité de rejoindre les 6.400 points.

Les investisseurs se veulent toutefois prudents avant l'intervention très attendue du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell au symposium de Jackson Hole à partir de 16 heures, alors que l'incertitude demeure sur le rythme de la remontée des taux d'intérêt de la banque centrale dans un contexte de craintes pour la conjoncture économique.

Raphael Bostic, un responsable de la Fed, s'est dit jeudi partagé sur une hausse de 50 ou 75 points de base des taux de la banque centrale américaine en septembre, après un relèvement du coût du crédit de 225 points depuis mars, alors qu'une récession est toujours redoutée aux Etats-Unis. La deuxième estimation du produit intérieur brut américain pour le deuxième trimestre a cependant montré une contraction un peu moins importante que prévu initialement (-0,6% en rythme annualisé contre -0,9% en première estimation).

WALL STREET

La bourse de New York a amplifié ses gains jeudi soir, et les trois grands indices ont clôturé la séance en hausse. Un regain d'optimisme alors que tous les regards sont tournés vers Jackson Hole, où se tient le symposium des grands banquiers centraux. Le temps fort est programmé vendredi à 16 heures, avec le discours de Jerome Powell, qui sera comme toujours décortiqué, à la recherche d'indices sur la politique monétaire américaine.

A la clôture de Wall Street, le Dow Jones a repris 0,98% à 33.291 points, et le S&P500, plus large, a gagné 1,41% à 4.199 points. Le Nasdaq a bondi de 1,67% à 12.639 points.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice de confiance des consommateurs. (08h45)

Etats-Unis :

- Symposium de Jackson Hole.

- Discours de Jerome Powell à 16h à Jackson Hole.

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9965$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 100,21$. L'once d'or se traite 1.756$.

VALEURS A SUIVRE

EDF : Une mauvaise nouvelle de plus. Des problèmes de corrosion provoquant des microfissures sur des tuyauteries de systèmes de sécurité ont conduit le groupe à arrêter ou prolonger l'arrêt de 12 réacteurs nucléaires sur les 56 que compte le parc français, pour procéder à des examens approfondis et des réparations. En conséquence, EDF a décidé de reporter la remise en service de quatre de ses réacteurs nucléaires à la mi-novembre au plus tôt, ce qui réduira de 5,2 gigawatts (GW) ses capacités de production, déjà historiquement basses, pendant plusieurs semaines supplémentaires. Le réacteur no1 de la centrale de Penly (Seine-Maritime), d'une capacité de 1,3 GW, devrait être arrêté du 2 octobre prochain au 23 janvier 2023, a précisé EDF, alors que le redémarrage était initialement prévu le 25 décembre. Des retards allant jusqu'à deux mois sont également prévus sur trois réacteurs de la centrale de Cattenom (Moselle): le redémarrage du réacteur no1 est désormais prévu le 1er novembre au lieu du 14 septembre, celui du réacteur no3 le 11 décembre au lieu du 8 octobre et celui du no4 le 14 novembre au lieu du 10 octobre.

Lacroix : Le chiffre d'affaires au 2ème trimestre s'affiche à 173,2 ME, soit une progression de 36,2% par rapport au 2ème trimestre 2021, et une accélération de la croissance par rapport au 1er trimestre 2022 (+29,4% pour rappel). A périmètre constant, LACROIX enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de 8,1%. Cette évolution est liée principalement à la poursuite d'une bonne dynamique de marché pour les activités Environment et Electronics et des répercussions dans les prix de vente de la hausse des coûts d'approvisionnement de certains composants. En ligne avec les anticipations, Lacroix enregistre sur le 1er semestre 2022 un chiffre d'affaire de 338,4 ME, en hausse de 32,8% par rapport à la période comparable, et 3,7% à périmètre constant, "une performance satisfaisante, au regard de la situation conjoncturelle actuelle", se félicite la société qui confirme ainsi l'ensemble de ses objectifs annuels, à savoir une progression de plus de 30% de son chiffre d'affaires 2022, associée à une marge d'EBITDA courant au moins égale à 6,2%.

Plastivaloire confirme avoir renoué avec la croissance au 3ème trimestre de son exercice 2021-2022 sur l'ensemble de ses activités et de ses zones géographiques. Le chiffre d'affaires de la période s'établit à 179,6 ME, en hausse de +11,6% (+10,8% à taux de change constant). Ce trimestre est marqué par le retour à la croissance du secteur Automobile (pièces et outillage), en progression de +9,1% à 142 ME. Le groupe indique avoir bénéficié de son positionnement sur des programmes porteurs dans un contexte de reprise progressive de la production automobile mondiale, malgré les pénuries en composants électroniques qui continuent de provoquer des épisodes ponctuels de " stop & go " chez les constructeurs. Sur 9 mois, Plastivaloire enregistre un chiffre d'affaires de 518,9 ME, en léger recul par rapport à la même période en 2020-2021 (-2,9% et -2,3% à taux de change constant). La bonne orientation attendue au 4ème trimestre permet au Groupe de confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires annuel autour de 680 ME, supérieur au chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2020-2021.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Ramsay Santé

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHÉS

Publicis : moins d'un mois pour exercer les BSA.

Avenir Telecom : regroupement en vue à 1 pour 80.

EN BREF

Eiffage : Énergie Systèmes remporte un marché de la ligne 18 du Grand Paris Express.