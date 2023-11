Préouverture Paris : le CAC 40 stable et... haut perché !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Pas de vagues à l'ouverture ! Le CAC 40 devrait débuter la séance du jour proche de son niveau de clôture d'hier, plus très loin des 7.300 points. La séance d'hier, a accouché d'un volume très faible, en l'absence de Wall Street. Aujourd'hui aussi les échanges devraient demeurer faibles.

Les indicateurs d'activité PMI publiés hier ont montré que l'activité en zone euro continuait à se contracter en novembre, mais les chiffres ont été meilleurs qu'attendus par le consensus, faisant espérer que le recul de l'activité ne soit que passager. De son côté, le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne a montré que l'inflation ralentissait en ligne avec les attentes des membres du conseil des gouverneurs de la banque centrale. Bonne nouvelle pour les investisseurs étant donné que cela éloigne le risque d'une nouvelle hausse de taux.

Tout juste publié à 8h, le PIB allemand, montre à première vue, un recul un peu plus marqué que prévu de l'activité au troisième trimestre...

WALL STREET

Pas de séance hier pour cause de Thanksgiving. Aujourd'hui : demi séance.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0906 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 81,55 $. L'once d'or se traite 1.993 $.

VALEURS A SUIVRE

Laurent Perrier : Le taux de marge opérationnelle du groupe atteint 37,4% à taux de change courants. Le résultat financier, lié à un endettement en partie à taux variable, augmente du fait de l'augmentation des taux d'intérêt. Le résultat net part du Groupe s'établit à 38,6 millions d'euros à taux de change courants, en hausse de +4,7%, et représente ainsi 24,4% du chiffre d'affaires consolidé. Laurent-Perrier précise que les résultats publiés du premier semestre ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de son exercice fiscal 2023-2024. En effet, le contexte géopolitique et les fortes tensions inflationnistes obligent à beaucoup de prudence quant aux perspectives sur les prochains mois.

Equasens acquiert 100% du capital de la société AD Apotheken Datenverarbeitung GmbH & Co. KG (ADV), en association avec la société ARZ HAAN. La société ADV, créée en 1986 est spécialisée dans l'informatique officinale. Editeur indépendant, ADV est reconnue en Allemagne pour la qualité et l'étendue de son offre, sa grande proximité client ainsi que sa réactivité pour adapter ses solutions aux évolutions du marché. ADV a développé le logiciel métier GAWIS, une solution basée sur des technologies éprouvées et performantes, et qui dispose d'une offre extrêmement complète de modules et des services : aide à la dispensation, facturation, traitement des commandes, décisionnel, etc.

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil, a remporté le marché de conception construction attribué par une société détenue par le ministère norvégien des Transports de la nouvelle section de l'autoroute urbaine E18-E39 à Kristiansand en Norvège. Le montant est évalué à plus de 234 millions d'euros.

Lumibird :Suite aux rumeurs d'hier, selon lesquelles pourrait se désengager de Cilas et qui expliquaient que le groupe serait en discussion avec les co-actionnaires pour la revente de ses 37% rachetés en juillet 2021 pour 7,5 ME, la société se fend d'un communiqué de presse ce matin et confirme orienter ses discussions sur le dossier Cilas "vers un partenariat plus technologique et industriel que capitalistique". Lumibird ne parle pas pour autant de cession de participation mais ajoute que son projet d'investissement dans Cilas ne s'étend pas au-delà d'une participation de 37% du capital, sans influence notable.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Amplitude Surgical

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Porsche : Barclays abaisse son opinion à "neutre", avec un objectif de cours aussi révisé à la baisse à 50 Euros contre 58 Euros auparavant.

INFOS MARCHE

Lanson-BCC : reclassement de la participation de FIAG Holding auprès des fondateurs

Claranova : le Tribunal de Commerce de Nanterre déboute les demandeurs canadiens

EN BREF

Lhyfe : retour à quai de la plateforme pilote de production d'hydrogène offshore

Abionyx Pharma : de nouveaux résultats présentés à Naples

Amoéba : résultats des campagnes d'essais 2023...

2CRSi : nouveau contrat prometteur