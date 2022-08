Préouverture Paris : le CAC 40 stabilisé ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — On s'oriente vers un léger rebond en début de séance, le CAC 40 devant récupérer une partie du terrain perdu hier, selon les indicateurs de préouverture. L'ambiance demeure toutefois lourde sur les marchés d'actions après la sortie de Jerome Powell vendredi à Jackson Hole sur la nécessité d'une politique monétaire restrictive pour "un certain temps" face à l'inflation. Les marchés dans leur ensemble semblent amorcer un retour au calme après le choc de vendredi dernier. Hier, Wall Street a limité son repli en fin de séance après la forte baisse de vendredi par le discours de Jerome Powell, le président de la Fed.

WALL STREET

La cote américaine est restée orientée en baisse ce lundi, après son plongeon de vendredi (-3,03% sur le Dow Jones et -3,94% sur le Nasdaq). Les opérateurs n'ont toujours pas digéré le discours sévère de Jerome Powell, déterminé à ramener l'inflation vers l'objectif de la Fed au risque de faire trébucher l'économie... Le S&P 500 abandonne encore 0,67% à 4.030 pts, le Dow Jones -0,57% à 32.099 pts et le Nasdaq -1,02% à 12.017 pts. Le baril de brut WTI campe finalement sur le Nymex à 93$. L'indice dollar régresse de 0,2% face à un panier de devises, tandis que l'euro se cale sur la parité à 1$.

Dans l'actualité économique à Wall Street ce lundi, l'indice d'activité manufacturière régionale de la Fed de Dallas pour le mois d'août 2022 est ressorti à -12,9, contre un consensus de place de -13,2 et un niveau de -22,6 un mois auparavant. Un indice négatif signale une contraction de l'activité.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- Indice national britannique du prix des maisons. (08h00)

- Indice espagnol préliminaire des prix à la consommation. (09h00)

- Indice européen du climat des affaires. (11h00)

- Indice final européen de confiance des consommateurs. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0001$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 104,53$. L'once d'or se traite 1.734$.

VALEURS A SUIVRE

Poxel, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies métaboliques chroniques graves, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui les premiers résultats positifs de DESTINY-1 (étude d'efficacité et de sécurité de l'énantiomère R de la pioglitazone (PXL065) stabilisée par substitution au deutérium dans la NASH), une étude de phase II avec le PXL065 dans le traitement de la NASH. Le PXL065 est un nouveau stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, molécule innovante brevetée, qui présente une activation réduite des récepteurs PPAR?, mais conserve les actions non génomiques de la thiazolidinedione (TZD).

Freelance.com a enregistré sur le 2ème trimestre un chiffre d'affaires de 201,5 ME, en progression de 77,9% par rapport au même trimestre de l'exercice 2021. Cette évolution est portée à la fois par la poursuite d'une excellente dynamique sur le périmètre historique (27,3% à périmètre constant sur le trimestre), et par l'intégration d'Helvetic Payroll. Le Groupe signe à cette occasion un 26ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, dont 20 supérieurs à 20%. En cumul sur le semestre, le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 383 ME, en hausse de 80,6% en données consolidées et 23,4% en données organiques, par rapport à la période comparable.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Cast

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

J.P. Morgan repasse de 'surpondérer' à 'neutre' sur Carrefour en ciblant un cours de 20,50 euros.

INFOS MARCHÉS

-

EN BREF

Axa a cédé la Malaisie à Generali.

Sanofi : La FDA accorde un examen prioritaire à l'efanesoctocog alpha pour le traitement de l'hémophilie A.

OL Groupe : Paqueta file à West Ham pour 60 ME.

Obiz : signature d'un partenariat avec VAZY.

MedinCell : lancement d'une phase 3 pour le deuxième antipsychotique injectable à action prolongée.

Kumulus Vape : lancement de "Seconde Vape", marketplace dédiée à la vape de seconde main.

Frey : acquisition d'un grand retail park en Pologne.