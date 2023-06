Préouverture Paris : le CAC 40 sous les 7.200 points ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le rouge devrait encore dominer à l'ouverture ce matin : après quatre séances consécutives de baisse, le CAC 40 devrait de nouveau débuter en territoire négatif et vraisemblablement sous les 7.200 points. Les investisseurs ont été échaudés par les nouvelles déclarations peu accommodantes du responsable de la Fed : Jerome Powell, lors de son audition devant le Congrès US, a répété hier que le chemin restait long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%... Il a rappelé que presque tous les responsables de la banque centrale s'attendaient à relever les taux d'intérêt plus tard cette année, après que la banque centrale eut choisi de faire une pause la semaine dernière. Powell maintient donc une posture globalement rigide, alors que "la route reste longue avant que l'inflation ne se résorbe complètement". Il faudra en effet selon lui du temps pour que les pleins effets de la restriction monétaire se fassent sentir de ce point de vue. La Fed prendra ses décisions sur les taux réunion par réunion sur la base des données nouvelles, d'après le dirigeant.

C'est dans ce contexte que trois banques centrales en Europe, la Banque nationale suisse (BNS), la Norges Bank et la Banque d'Angleterre (BoE) ont en outre procédé jeudi à un nouveau relèvement de leurs taux directeurs respectifs tout en prévenant que d'autres hausses étaient en préparation.

A suivre aujourd'hui les premières données mensuelles de l'activité des PMI en Europe et aux Etats-Unis.

WALL STREET

Wall Street a tenté un rebond jeudi après une séquence baissière marquée par la crainte d'une austérité monétaire durable suite aux derniers commentaires de Jerome Powell.

Le S&P 500 cède reprend 0,37% à 4.381 pts, alors que le Dow Jones se stabilise à 33.946 pts. Le Nasdaq gagne 0,95% à 13.630 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice markit PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

- Indice markit PMI français préliminaire des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

Europe :

- Indice GfK britannique du moral des consommateurs. (08h00)

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- PIB espagnol final du premier trimestre. (09h00)

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice markit PMI manufacturier allemand préliminaire. (09h30)

- Indice markit PMI préliminaire composite en zone euro. (10h00)

- Indice markit PMI manufacturier préliminaire en zone euro. (10h00)

- Indice markit PMI préliminaire des services en zone euro. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire des services britanniques. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire composite britannique. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0928 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,33 $. L'once d'or se traite 1.915 $.

VALEURS A SUIVRE

Capgemini annonce aujourd'hui avoir signé un accord (SPA) en vue de l'acquisition de BTC Corporation (BTC), un des principaux prestataires de services en digital et cloud au Japon. Cette acquisition va permettre à Capgemini de renforcer ses capacités en cloud et digital dans ce pays afin de répondre à la demande pour des services sur l'ensemble de la chaine de valeur. Fondé en 2002 et basé à Tokyo, BTC s'appuie sur une équipe de plus de 500 professionnels hautement qualifiés permettant aux organisations de répondre à leurs défis les plus complexes grâce à un développement agile et efficace. Son portefeuille d'offres couvre notamment les services liés à l'intégration cloud destinés à accompagner la transformation digitale de ses clients, notamment plusieurs marques internationales et locales.

Accor annonce avoir finalisé avec succès la cession de son siège social, la "Tour Sequana", pour un montant de 460 millions d'euros au groupe Valesco. Cette transaction est l'opération d'immobilier de bureaux la plus importante de l'année en Europe continentale et la plus importante en France depuis 2022. La cession s'accompagne de la conclusion par Accor d'un bail de 12 ans pour un loyer initial de 22 millions d'euros et du maintien d'un prêt d'actionnaire existant d'un montant de 100 millions d'euros.

SES-imagotag a pris connaissance du rapport publié ce matin par la société Gotham City Research intitulé "SES-imagotag: The Circular Dance with a Chinese Twirl". Le Conseil d'administration de SES-imagotag considère unanimement que le rapport de Gotham City Research comprend de nombreuses inexactitudes grossières et/ou incompréhensions, auxquelles la société répondra dans les prochains jours. SES-imagotag confirme d'ores et déjà que l'ensemble des opérations entre SES-imagotag et BOE ont été correctement portées à la connaissance des investisseurs, conclues à des conditions de marché et, le cas échéant, soumises aux procédures prévues en droit français en matière d'opérations avec les parties liées.

Vallourec a signé un protocole d'accord (MoU) avec le Ministère des Investissements d'Arabie Saoudite (MISA). Cette signature est intervenue le 19 juin 2023 dans le cadre du forum sur l'investissement franco-saoudien qui se tenait à Paris. Le MoU prévoit un étroit support du MISA dans le cadre de l'expansion des activités de Vallourec en Arabie Saoudite, qui comprend l'augmentation de son implantation locale et le déploiement de ses dernières innovations, dans les domaines de la transition énergétique (Captage, Utilisation et Stockage du CO2, stockage et transport d'hydrogène), de la fabrication additive et de l'économie circulaire.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

CBI

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reprend la couverture d'ALD à 'neutre' en ciblant un cours de 12,30 euros.

INFOS MARCHE

OL Groupe restera cotée à l'issue de l'offre d'Eagle Football

Airwell : succès de l'augmentation de capital

Drone Volt a levé 4,4 millions d'euros

EN BREF

Theraclion : finalisation de l'accord stratégique avec Furui

Bureau Veritas : Hinda Gharbi succède à Didier Michaud-Daniel

Thales : l'Estonie renforce ses capacités de souveraineté aérienne

Samse renforce sa filière spécialiste TP/EAU