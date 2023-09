Préouverture Paris : le CAC 40 soumis au discours de la Fed

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La Réserve fédérale américaine martèle son message restrictif et le CAC 40 est passé de 7.330 points à 7.070 points en cinq séances de baisse d'affilée... Ce matin il pourrait esquisser un léger rebond, mais qui semble fragile... La Fed maintiendra ses taux plus élevés plus longtemps que ce que n'anticipaient les marchés, et les responsables de politique monétaire américains ne cessent de réitérer cette posture. Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, a ainsi répété mercredi que de nouvelles hausses de taux pourraient être nécessaires, la résistance de l'économie américaine justifiant un durcissement supplémentaire des conditions monétaires. Ajoutant à la prudence des investisseurs, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, doit s'exprimer à 15h aujourd'hui, et Jerome Powell à 22h... A suivre !

WALL STREET

Wall Street a terminé sur une note hésitante mercredi après ses lourdes pertes de la veille. Après avoir décroché de près de 1,6% sur le Nasdaq, l'indice riche en valeurs technologiques reprend timidement 0,22% à 13.092 pts, mais le DJ glisse encore de 0,20% à 33.550 pts. Le S&P 500 termine quasiment stable à 4.274 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- PIB américain du deuxième trimestre (3e estimation - finale). (14h30)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Indices italiens de confiance des consommateurs et entreprises. (10h00)

- Climat européen des affaires. (11h00)

- Indice final de confiance des consommateurs européens. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0508 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 97,38 $. L'once d'or se traite 1.876 $.

VALEURS A SUIVRE

Vinci a pris connaissance du projet de loi de finances pour 2024 (PLF 2024), présenté en Conseil des ministres. L'article 15 de ce projet prévoit la mise en place, à compter de 2024, d'une taxe sur l'exploitation de certaines infrastructures de transport de longue distance en France. En première approche, son impact pour le groupe, sur la base des chiffres d'affaires 2022 des entités concernées (ASF, Cofiroute, Escota et Aéroports de Lyon), serait une charge supplémentaire de l'ordre de 260 millions d'euros sur l'exercice. Ce montant porte quasi-exclusivement sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Vinci "conteste ce projet contraire à la lettre et à l'esprit des contrats de concessions, notamment ceux signés entre l'Etat concédant et les sociétés concessionnaires d'autoroutes - lesquels comprennent des clauses de neutralité fiscale - et entend utiliser toutes les voies de recours".

Pizzorno Environnement réalise un chiffre d'affaires de 128 millions d'euros, en forte hausse de +18,7% par rapport au 1er semestre 2022. Sur le premier semestre 2023, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 24,4 ME en hausse de +10,1% par rapport au 30 juin 2022, représentant un taux de marge de 19,1% du chiffre d'affaires, en retrait de 1,5 point par rapport au 1er semestre 2022. Le résultat opérationnel ressort en augmentation de 69,2% à 9,1 ME (5,4 ME au 1er semestre 2022), ce dernier ayant été fortement impacté par des éléments ponctuels essentiellement liés à une mise à jour des provisions pour suivi trentenaire. Le bénéfice net part du Groupe s'élève à 7,8 ME, stable par rapport au 1er semestre 2022.

Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 186,8 millions d'euros pour le 1er semestre 2023, en hausse de 11,7% par rapport au 1er semestre 2022 (+4,8% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes croît de 10,8% et celui du segment Mid-Market progresse de 14,5%. Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 7,9 ME (5,3ME au 30 juin 2022). Cette hausse est portée principalement par la progression des activités Mid-Market. Le résultat opérationnel s'élève à 6,2 ME (4,3ME en 2022). Le résultat net est 3ME (3,1ME en 2022). La baisse du résultat net est due à l'augmentation du coût de l'endettement et à la baisse des produits financiers.

Bénéteau : Le résultat net part du groupe s'est élevé à 117,1MEUR au premier semestre 2023 et a ainsi plus que doublé par rapport au premier semestre 2022 (52,9MEUR). le Groupe confirme la prévision de chiffre d'affaires de sa division Bateau pour l'exercice 2023, qui devrait atteindre 1450 MEUR (+16% vs. 2022), et relève sa prévision de marge opérationnelle à 12% (vs. 11.5% précédemment).

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Alan Allman Associates, Passat, Biophytis, Exail Technologies, Compagnie Lebon, Coheris, Implanet, OSE Immuno, Waga Energy, Transition Evergreen, Carbios, Entreparticuliers, Hopscotch, Cogelec

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reste à 'surpondérer' sur Rexel mais ajuste sa cible de 30 à 28 euros.

AlphaValue reste à l'achat sur Engie mais ramène son objectif de 21,90 à 19,50 euros. Barclays repasse quant à lui de 'surpondérer' à 'pondération de marché' avec un objectif de 18 euros.

Morgan Stanley reste à 'surpondérer' sur TotalEnergies avec un cours cible qui grimpe de 66 à 77 euros et surpondère ArcelorMittal avec un objectif ramené de 46 à 32,50 euros.

Cowen est à 'surperformance' sur Kering avec un objectif de 670 euros.

INFOS MARCHE

Solvay clôt le processus de gestion du passif

EN BREF

Forsee Power équipe les modèles iconiques Ninja et Z, les motos électriques de Kawasaki

Alan Allman Associates reprend la branche asiatique de Keyteo

EssilorLuxottica lance avec Meta une collection de Ray-Ban connectées