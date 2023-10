Préouverture Paris : le CAC 40 reste sous tension

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La baisse va se poursuivre ce matin sur le marché français, déjà affecté hier (-0,91% pour le CAC 40) lors d'une séance qui aura vu le CAC 40 clôturer sous les 7.000 points comme il l'a déjà fait en début de mois les 3 et 4 octobre. Signe de l'inquiétude des marchés, l'or atteint un plus haut sur deux mois, alors que le 10 ans américain retrouve quasiment les 5%!

Les derniers indicateurs économiques soulignent encore la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux, ce qui pourrait pousser la Réserve fédérale à maintenir sa politique monétaire, et déplaire fortement aux investisseurs en actions. Mercredi, les constructions de logement ont ainsi été plus fortes qu'attendu, tandis que le Livre beige de la Fed, qui sert de base à ses décisions de politique monétaire, constate que l'économie américaine ne ralentit pas. Les investisseurs s'attendent cependant à un maintien des taux à leur niveau actuel lors du prochain rendez-vous de la Fed, d'après le baromètre Fedwatch. Mais la bonne santé de l'économie pourrait désinciter la Fed à baisser les taux aussi vite que le Marché ne l'anticipait jusqu'alors.

WALL STREET

Wall Street a nettement corrigé mercredi, sous pression suite à une nouvelle série de publications trimestrielles dans un contexte géopolitique dégradé. La veille, la cote américaine avait déjà été chahutée, dans le sillage en particulier de Nvidia sur de nouvelles restrictions US à l'exportation concernant les puces avancées... Le S&P 500 abandonne 1,34% à 4.314 pts, le Dow Jones cède 0,98% à 33.665 pts et le Nasdaq recule de 1,62% à 13.314 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Climat des affaires. (08h45)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0537$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 91 $. L'once d'or se traite 1.947 $.

VALEURS A SUIVRE

Teract : Le résultat opérationnel est de (90,6) ME, après prise en compte des éléments non courants qui s'établissent à (92,7) ME, en raison principalement de la comptabilisation en 2022 2023 d'une charge sans impact sur la trésorerie de (91,4) ME liée aux frais d'accès au marché dans le cadre du rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX Organic. Le résultat net part du groupe s'élève à (106,6) ME au 30 juin 2023, intégrant principalement l'effet mentionné ci-dessus du coût d'accès à une cotation dans le cadre du rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX Organic pour (91,4) ME (charge sans impact sur la trésorerie), un résultat financier de (17,6) ME et une charge d'impôt de (2,3) ME. Par ailleurs, le résultat net des activités abandonnées de 3,2 ME, correspond à une politique de rotation des actifs non stratégiques.

Renault : Au 3ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires ressort à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 7,6% par rapport au 3ème trimestre 2022, en hausse de 13,8% à taux de change constants. Le Chiffre d'affaires de l'Automobile s'établit à 9,4 milliards d'euros, en hausse de 5% par rapport au 3ème trimestre 20221, +11.3% à taux de change constants. Les ventes du Groupe sont en progression de 6,1% dans le monde et de 15,3% en Europe. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires du groupe est de 37,4 milliards d'euros, en hausse de 21,1% par rapport à la même période en 2022.

GL Events affiche une croissance de 26% du chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2023 à 1.015 ME. La société affiche une hausse de 16% du chiffre d'affaires à 325 ME au 3ème trimestre 2023. Les objectifs 2023 de croissance du chiffre d'affaires de 8% et d'amélioration du taux de marge sont confirmés.

Aubay ajuste prudemment son objectif de chiffre d'affaires sur l'exercice dans une fourchette comprise entre 530 à 540 ME. La marge opérationnelle d'activité devrait se situer quant à elle dans une fourchette comprise entre 8 et 9%. La société vise auparavant un chiffre d'affaires annuel compris entre 540 ME et 550 ME, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%...

Gecina : 1,1 MdE de cessions ont été réalisées ou sécurisées depuis le début de l'année. 111 ME de cessions additionnelles sous promesses sont signalées depuis début juillet, en prime de +7,7% sur les expertises à fin 2022 et un taux de privation inférieur à 3%, avec deux immeubles parisiens occupés et deux actifs non stratégiques aujourd'hui vacants à Paris et en première couronne de la région parisienne. Des opérations qui renforcent le bilan du groupe et consolident les perspectives à long terme dans un environnement de marché de l'investissement très ralenti. Dans ces conditions, les guidance 2023 sont confirmées. Le résultat Récurrent Net part du Groupe est attendu entre 5,9 et 6 euros par action en 2023, soit une hausse de +6% à +8%.

Edenred annonce un chiffre d'affaires total de 634 millions d'euros réalisé entre juillet et septembre, supérieur au consensus de place qui était de 625 millions d'euros. La direction cible désormais un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour 2023 dans la moitié supérieure d'une fourchette annoncée en juillet et allant de 1,02 milliard à 1,09 milliard d'euros. "Fort de ce nouveau trimestre de croissance robuste, nous sommes confiants dans nos perspectives et anticipons désormais pour l'ensemble de l'année 2023 un EBITDA compris dans la moitié haute de notre fourchette cible de 1.020 à 1.090 millions d'euros."

Pernod Ricard affiche un repli de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2023-2024, pénalisé par le repli de ses ventes aux Etats-Unis et en Chine, mais a dit tabler sur une croissance de ses revenus annuels. Le chiffre d'affaires du groupe français de vins et spiritueux est ressorti à 3,042 milliards d'euros sur la période écoulée, en recul de 8% et de 2% en données internes.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Largo, Courtois, Enogia, Drone Volt, SergeFerrari Group, CIS, Bourse Direct, Bastide, Prodware, Amplitude Surgical, SMAIO, HighCo, Ramsay Générale de Santé, Cibox

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays reste à 'surpondérer' sur Eiffage avec un objectif ramené de 135 à 130 euros, à 'souspondérer' sur Elior avec un objectif de cours qui passe de 2 à 1,70 euros.

Barclays reste à 'pondération en ligne' sur Getlink mais ramène son cours cible de 17 à 15 euros et demeure à 'surpondérer' sur Vinci avec un objectif de cours ajusté de 125 à 120 euros.

Citi garde sa recommandation sur Teleperformance à l'achat mais avec un objectif de cours ramené de 270 à 245 euros.

BNP Paribas Exane reste à 'sousperformance' sur Eurofins avec un objectif ajusté de 50 à 48,50 euros.

INFOS MARCHE

Rallye prend acte des conditions de la restructuration financière de Casino

Pixium Vision : appel d'offre de reprise ; conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire

EN BREF

Frey finalise l'acquisition de Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer pour 272,3 ME

Pizzorno Environnement : contrat renouvelé et étendu dans le Var

McPhy : partenariat technologique avec Stargate Hydrogen