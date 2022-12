Préouverture Paris : le CAC 40 repart de l'avant !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'inflation sera plus que jamais au coeur des préoccupations des investisseurs ce matin, avec la publication des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis et la première journée de réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine... Les marchés attendent confirmation de son reflux. C'est le cas outre-Rhin où l'Office fédéral allemand de la statistique indique ce matin que l'inflation annuelle a bien atteint 10% en novembre, en légère baisse par rapport au niveau de 10,4% du mois précédent.

La grande majorité des observateurs s'attend à un tour de vis de 50 points de base de la Fed demain et non de 75, malgré les récents indicateurs économiques meilleurs que prévus aux Etats-Unis, qui ont quelque peu jeté le trouble. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de la Fed de 50 points de base le 14 décembre reste élevée, à 77%, contre 23% de probabilité d'un geste plus fort de 75 points de base.

WALL STREET

Wall Street s'est ressaisi lundi, en attendant les chiffres de l'inflation et la décision monétaire de la Fed... Le S&P 500 a repris 1,43% à 3.990 pts, le Dow Jones a gagné 1,58% à 34.005 pts, tandis que le Nasdaq est remonté de 1,26% à 11.143 pts.

Quelques opérations de fusions et acquisitions ont animé la séance, en particulier l'accord de plus de 26 milliards de dollars pour l'acquisition de Horizon Therapeutics par Amgen.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Début de la réunion monétaire de la Fed.

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

Europe :

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0560$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,16 $. L'once d'or se traite 1.787$.

VALEURS A SUIVRE

Plastic Omnium annonce avoir finalisé l'acquisition de la participation de 33,33% de Hella dans HBPO, lui donnant ainsi la pleine propriété du leader mondial des modules complexes. Annoncée le 28 juillet 2022, cette acquisition a été signée pour un montant de 290 millions d'euros, entièrement financée sur les ressources propres de Plastic Omnium. La pleine propriété de HBPO s'inscrit dans la stratégie de Plastic Omnium d'augmenter la valeur ajoutée par véhicule en développant de nouveaux modules et systèmes tout en tirant parti de la demande croissante pour les véhicules électriques.

Neoen a remporté 180 MW de projets solaires et éoliens lors du dernier appel d'offres gouvernemental en France géré par la Commission de Régulation de l'Energie et dont Neoen est ressorti avec la plus importante capacité attribuée. Ces 180 MW se décomposent en 11 projets allant de 12 à 22,8 MW. Conformément à son modèle, Neoen est l'actionnaire majoritaire de chacun de ces projets.

GTT annonce avoir reçu une première commande pour la conception des cuves de deux méthaniers de la part de son nouveau partenaire le chantier naval chinois Yangzijiang, pour le compte d'un armateur européen. GTT réalisera le design des cuves de ces deux méthaniers, qui offriront, chacun, une capacité de cargaison de 175 000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes MarkIII Flex, développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre le quatrième trimestre 2025 et le deuxième trimestre 2026.

Burelle : Au 30 juin, l'Actif Net Réévalué (ANR) de s'est établi à 1,8 milliard d'euros, soit 1.029 euros par action, contre 1.131 euros par action en 2019. L'ANR de Compagnie Plastic Omnium SE suit l'évolution du cours de bourse de la filiale, détenue à 60% par Burelle SA depuis le 30 août 2022. Celui-ci avait baissé de 28% sur le 1er semestre 2022 par rapport au 31 décembre 2021, étant fortement impacté par le contexte de marché défavorable du secteur automobile. Au 08 décembre 2022 2022, le cours de bourse se situe de la filiale se situe à 13,71 euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Osmozis, Prismaflex

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" sur Neoen contre un avis à "pondération en ligne" et relève son objectif de cours de 40 à 47 euros.

Citigroup ajuste sa recommandation sur Elior à "acheter" contre "neutre" et relève son objectif de cours de 3,3 à 4,1 euros.

Morgan Stanley reprend le suivi de Sanofi avec une recommandation à "surpondérer".

INFOS MARCHÉS

Cabasse : émission d'obligations convertibles en actions d'un montant total de 2,5 ME.

EN BREF

Largo : l'international via les places de marché.

Groupe Crit : acquisition de la société OK JOB en Suisse.

Audacia : Olivier de Panafieu nommé Directeur général.

Advicenne : désignation de médicament orphelin pour ADV7103, aux Etats-Unis.

Drone Volt vend 4 Hercules 20 aux Etats-Unis.

Eiffage finalise l'acquisition du groupe Sun'R.