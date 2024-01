Préouverture Paris : le CAC 40 refuse toujours de repartir de l'avant

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La baisse devrait l'emporter à l'ouverture à Paris ce matin : le CAC 40 va de nouveau se diriger vers les 7.400 points qui l'aimantent depuis le début 2024.

La prudence voire la crainte prédominent après le rallye de fin d'année, alors que le scénario privilégié jusqu'alors par les investisseurs, à savoir celui d'une baisse rapide des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, semble quelque peu remis en cause en ce début d'année, après notamment la publication d'un rapport mensuel sur l'emploi américain plus solide que prévu.

D'après le baromètre Fedwatch, les investisseurs estiment à 62% la probabilité que la Fed baisse ses taux au cours de sa prochaine réunion de mars. Pour autant, une surprise sur l'inflation pourrait pousser la banque centrale à demeurer prudente et repousser sa première baisse de taux. C'est bien cette alternative qui tracasse les investisseurs actuellement.

WALL STREET

Au lendemain d'un rallye mené par Nvidia et le Nasdaq, Wall Street achève la journée en ordre dispersé. Le S&P 500 recule de -0,15%, revenant à 4.756 pts. Le Dow Jones cède -0,42% à 37.525 pts. Seul le Nasdaq se maintient en territoire positif, grappillant +0,09% à 14.857 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Production industrielle en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0925$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,82$. L'once d'or se traite 2.024 $.

VALEURS A SUIVRE

CGG annoncera le 6 mars prochain ses résultats du quatrième trimestre et ses résultats audités de l'année 2023, mais le groupe donne dès aujourd'hui ses estimations. Le chiffre d'affaires des activités du Groupe au T4 2023 est ainsi estimé autour de 316 M$, en très légère baisse de -1% sur un an. Le chiffre d'affaires des activités du Groupe CGG de l'année 2023 devrait s'établir autour de 1,12 milliard$ en hausse de 21% sur un an, soutenu notamment par d'importantes livraisons d'équipements pour de grands projets OBN et terrestres. L'EBITDAs 2023 des activités du Groupe est attendu autour de 390 - 400 M$. CGG prévoit un cash-flow net positif d'environ 30 M$ pour l'ensemble de l'année 2023 qui inclut 65 M$ de pénalité pour des engagements contractuels de navires. CGG prévoit à fin décembre 2023 une trésorerie de 415 M$, qui inclut environ 325 M$ de liquidités cash et 90 M$ de facilités de crédit revolving (RCF) non tirées. CGG prévoit à fin décembre 2023 une dette nette avant IFRS 16 de l'ordre de 875 M$ et une dette nette après IFRS 16 de l'ordre de 980 M$. CGG prévoit une génération de flux de trésorerie en 2024 similaire à 2023, puis une accélération significative au cours de la période 2025 - 2026 pour atteindre environ 75 - 100 M$ par an.

Elis a signé un accord portant sur l'acquisition de 100% de Moderna Holding BV aux Pays-Bas. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu à la fin du 1er trimestre, sous réserve de la validation des conditions réglementaires classiques. "Moderna dispose d'une usine très moderne qui deviendra l'une des plus grandes usines d'Elis. Située dans la région Nord-Est du pays, proche de la frontière allemande, elle peut, grâce à 2 dépôts, desservir l'ensemble du territoire néerlandais", explique le Français. Le groupe, qui emploie environ 400 personnes, propose des services en Linge plat, en Vêtement de travail et en Hygiène & Bien-être, à des clients du secteur de l'Hôtellerie-Restauration, de l'Industrie et des Commerce & Services. Le chiffre d'affaires de la société devrait être proche de 50 millions d'euros en 2023.

Voltalia dépasse ses objectifs 2023 de capacité totale (en exploitation et en construction) et de capacité en exploitation. Initialement fixé à 2,6 gigawatts en juin 2019, l'objectif de capacité totale avait été remonté à 2,8 gigawatts en octobre 2023. Désormais à 2,85 gigawatts, la capacité totale a été multipliée par 2,8 depuis juin 2019. La capacité en exploitation, dont l'objectif initial a été fixé à 2,3 gigawatts en octobre 2023, est au jourd'hui à 2,37 gigawatts. Depuis juin 2019, la capacité en exploitation a été multipliée par 4,4, grâce notamment à une croissance de +50,9% pendant la seule année 2023.

Figeac Aéro lance PILOT 28, son nouveau plan stratégique à horizon mars 2028. La feuille de route de PILOT 28 doit permettre à Figeac Aéro de conforter sa position de leader durable de l'aéronautique à l'échelle mondiale. La réalisation de cette ambition s'accompagnera d'un net renforcement de la performance commerciale et financière du Groupe, matérialisé par des objectifs financiers clairs... D'une part, Figeac Aéro prévoit une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires supérieure à 10% sur la durée du plan, portée par les nouvelles affaires et la hausse des cadences de production projetées par les avionneurs. Il devrait atteindre en mars 2028, entre 550 millions d'euros et 600 ME, soit près de 70% de croissance par rapport à mars 2023 et +30% par rapport au plus haut historique de mars 2020. D'autre part, sous l'effet combiné d'un maintien de la marge d'Ebitda à un niveau élevé supérieur à 16%, de la maîtrise du BFR, et de la baisse des investissements à environ 6% du chiffre d'affaires à l'horizon du plan, Figeac Aéro anticipe un fort développement de la génération de trésorerie. Elle devrait atteindre environ 50 ME (5,4 ME au titre de l'exercice 2022-2023). Ce développement permettra à Figeac Aéro d'accélérer son désendettement et d'atteindre un levier financier compris entre 2x et 2,5x en mars 2028 (soit une dette nette d'environ 200 ME), après avoir franchi le seuil de 4x autour de mars 2025, et 3x autour de mars 2026.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bluelinea, Nyxoah, Tonnellerie François Frères

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Exane BNP Paribas dégrade Worldline à 'neutre' en visant 15,5 euros.

INFOS MARCHE

Réalités a remboursé une nouvelle ligne obligataire de 15 ME

EN BREF

Valneva vaccine le premier participant de l'étude pédiatrique sur son vaccin contre le chikungunya

TotalEnergies augmente ses participations dans les blocs offshore en Namibie

STMicro : nouvelle organisation