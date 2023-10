Préouverture Paris : le CAC 40 prudent à l'entame du 4ème trimestre

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance est à la stabilité en Bourse de Paris, à trente minutes du début de la séance. Le marché parisien reste sur deux séances de rebond et les investisseurs reprennent leur souffle après cette embellie de fin de semaine dernière née d'un ralentissement plus marqué que prévu de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis. Au final, le mois de septembre a accouché d'un recul de -2,48% pour le CAC 40 et le troisième trimestre de -3,58%.

Les investisseurs ont vu dans les chiffres de l'inflation la perspective d'une accalmie dans la remontée des taux après les récents discours particulièrement restrictifs des banquiers centraux. Luis De Guindos, le vice-président de la Banque centrale européenne, a encore rejeté lundi l'idée d'une baisse de taux et a déclaré que revenir à l'objectif d'inflation de 2% ne serait pas facile, selon le Financial Times.

WALL STREET

Wall Street a hésité vendredi dans une ambiance encore incertaine sur fond de risque persistant de shutdown. Le S&P 500 a finalement perdu 0,27% à 4.288 pts, le Dow Jones a reculé de 0,47% à 33.507 pts, mais le Nasdaq a progressé de 0,14% à 13.219 pts. La veille, l'indice composite technologique avait repris 0,83% et le DJIA 0,35%.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI manufacturier final américain. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

Europe :

- Indice Markit PMI manufacturier espagnol final. (09h15)

- Indice Markit PMI manufacturier italien final. (09h45)

- Indice Markit PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice Markit PMI manufacturier final de la zone euro. (10h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

- Taux de chômage en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0565 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 92,49 $. L'once d'or se traite 1.843 $.

VALEURS A SUIVRE

AB Science : Le résultat opérationnel , au 30 juin 2023, correspondait à une perte de -8,85 millions d'euros (-9,56 ME au 30 juin 2022), soit une amélioration du déficit opérationnel de 712 kE (7,5%). La perte nette s'élève à -10,41 ME (-7,14 ME au 30 juin 2022), soit un résultat net par action de -0,22 euro. La trésorerie d'AB Science s'établit à 14,8 ME au 30 juin, à laquelle s'ajoute 11,1 ME à percevoir au titre du crédit impôt recherche pour les années 2020, 2021 et 2022.

Imerys indique qu'il est désormais "hautement improbable que la cession de ses actifs dédiés au marché du papier à Syntagma Capital parvienne à son terme". Le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie précise encore : "Au vu de ces circonstances, Imerys se réserve la possibilité de faire valoir formellement ses droits vis-à-vis de Syntagma Capital". Fin 2022, Imerys avait signé avec Syntagma Capital un engagement ferme en vue de la cession de la plupart de ses actifs dédiés au marché du papier. Ces activités représentaient moins de 10% du chiffre d'affaires d'Imerys en 2022.

Equasens a enregistré une progression de son Chiffre d'Affaires au 30 juin 2023 de 8,7% par rapport au 1er semestre 2022 à 112,6 ME. Le Résultat Opérationnel Courant du Groupe ressort en hausse de 6,9% à 27,5 ME au 30 juin 2023. Le Résultat Net s'établit à 22,9 ME (+9,2%) et le Résultat Net Part du Groupe à 22 ME (+11,4%). Au 30 juin 2023, le Résultat de Base par Action s'élève à 1,46 euro contre 1,31 euro au 30 juin 2022 (+11,2%).

Bonduelle a affiché un chiffre d'affaires de 2.406,2 millions d'euros soit une progression de +9,2% en données publiées et +5% en données comparables par rapport à l'exercice précédent. Les variations des devises ont eu un effet favorable de +4,2% sur la croissance du groupe avec une appréciation du dollar américain et du rouble russe. La rentabilité opérationnelle courante est en progression de + 24,8% en données publiées et +26,9% en données comparables. La marge opérationnelle courante s'établit à 2,7%, supérieure à l'objectif communiqué.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue est toujours acheteur sur TotalEnergies en ciblant un cours de 85 euros.

Jefferies conserve Worldline avec un objectif ramené à 30,20 euros.

Goldman Sachs reste à l'achat sur Dassault Systèmes avec une cible qui passe de 52 à 54 euros, tandis que Morgan Stanley est à 'surpondérer' avec un objectif ajusté en hausse à 44,50 euros.

Goldman Sachs reste à l'achat sur Enel et réhausse son objectif à 8,15 euros.

INFOS MARCHE

Solocal obtient un nouveau report de la date de paiement des coupons d'obligations

Abivax : bientôt cotée au Nasdaq

EN BREF

Alan Allman Associates s'implante aux Pays-Bas

Compagnie des Alpes : du nouveau dans la promesse de cession de la participation de Sofival

Spie acquiert 85% de Réseaux Environnement

Maurel & Prom : discussions avec les représentants des habitants des abords du permis d'Ezanga

La Française des Jeux annonce la finalisation de l'acquisition du groupe ZEturf