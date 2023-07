Préouverture Paris : le CAC 40 prêt pour la passe de 4 !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 n'a pas encore repris tout le terrain perdu lors de la séance de jeudi dernier (-3,13%), mais déjà 1,94% en trois séances de hausse depuis... Et le mouvement va se poursuivre ce matin,à condition que la tendance demeure d'ici 9 heures. Le marché parisien est, à ce stade, annoncé dans le vert à l'ouverture.

Les investisseurs vont guetter de près la publication des données sur l'inflation américaine à 14h30, l'inflation sous-jacente étant attendue en repli à 5,0% sur un an en juin après 5,3% en mai. Des données qui influeront sur la suite de la politique monétaire de la Fed... Les inscriptions au chômage et les prix à la production sont pour leur part attendus jeudi et les premiers résultats trimestriels d'entreprises, en fin de semaine, permettront de jauger la résistance de l'activité américaine.

Wall Street a terminé en hausse plus affirmée mardi : le Dow Jones s'est avancé de 0,91% à 34.254 points, le S&P500 a progressé de 0,65% à 4.438 points et le Nasdaq a grimpé de 0,52% à 13.757 points. Si les nouvelles mesures de soutien en Chine et les espoirs de fin imminente du resserrement de la politique monétaire en Europe et aux Etats-Unis soutiennent les indices, une certaine prudence reste latente à quelques jours du début de la saison des comptes trimestriels...

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

Europe :

- Indice espagnol final des prix à la consommation. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0989 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,28 $. L'once d'or se traite 1.932 $.

Thales entré en négociations exclusives en vue d'acquérir, pour 1,1 milliard de dollars, Cobham Aerospace Communications, un des principaux fournisseurs de systèmes de communications avancés, innovants et ultra-fiables, permettant des communications de sécurité pour les cockpits. L'entreprise, qui emploie 690 collaborateurs dont 190 ingénieurs, a développé son empreinte à l'international, et opère aujourd'hui en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis/Canada et au Danemark. Elle devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de dollars en 2023.

Carbios annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant brut d'environ 141 millions d'euros après exercice total de la clause d'extension. L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 5.558.695 actions nouvelles au prix de souscription de 25,32 euros par action nouvelle. A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 7 juillet, la demande totale a porté sur 6.827.273 actions nouvelles, soit un taux de sursouscription de 141,2%.

Plastivaloire a été fortement pénalisé au premier semestre 2022-2023 par l'inflation des matières premières ainsi que de l'énergie et du transport. Malgré les négociations menées avec les clients depuis le second semestre 2021-2022 qui ont permis de répercuter plus de 50% de ces hausses de coût sur le 1er semestre de l'exercice, la marge brute perd 2,7 points par rapport au 1er semestre 2021-2022 et s'établit à 43,4%. La bonne maîtrise des charges de personnel et des coûts fixes atténue cet effet et permet une amélioration de +0,8 point de la marge d'EBITDA par rapport au premier semestre 2021-2022. Après dotations aux amortissements et provisions nettes de 26,4 ME, le résultat opérationnel courant s'améliore et ressort positif à 6,9 ME. Le résultat opérationnel est fortement impacté par des éléments non courants constitués d'une dépréciation de goodwill de 15,3 ME sur une filiale allemande. Il ressort ainsi à -9,1 ME. Le résultat net ressort négatif à -15,9 ME en part du Groupe. Plastivaloire avait pourtant enregistré un chiffre d'affaires record de 420,8 ME (+24% par rapport à la même période en 2021-2022) sur la période. Le groupe confirme viser une marge d'EBITDA annuelle en ligne avec celle du 1er semestre 2022-2023 malgré le contexte inflationniste toujours très présent et la difficulté à répercuter l'intégralité des hausses aux clients. Plastivaloire confirme ainsi son objectif d'amélioration de la marge d'EBITDA par rapport à 2021-2022 (7,4%). Au-delà de 2022-2023, Plastivaloire indique disposer d'une bonne visibilité sur son activité et réalise sur les 7 premiers mois une prise de commandes élevée de 501 ME, proche du niveau historique des 7 premiers mois de l'exercice 2021-2022 (527 ME).

KBW dégrade BNP Paribas à 'performance de marché'.

MedioBanca débute le suivi d'Interparfums à 'surperformer' avec une cible de 76 euros.

Deutsche Bank dégrade Air France KLM à 'conserver' en visant 1,85 euro.

Theranexus lève 3,1 ME

Ober : projet d'OPAS à 11,72 euros en septembre

Compagnie Lebon : refinancement de la dette corporate

Réalités : des actions gratuites à la fin septembre

Gaussin : belle commande japonaise

Alpha MOS : accord de licence avec Agrigate

Bolloré : signature du contrat de cession de Bolloré Logistics à CMA CGM

Vinci : contrat de 330 ME en Slovaquie

HRS ouvre sa filiale espagnole