Préouverture Paris : le CAC 40 prêt à débuter le semestre en hausse !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 qui a rejoint les 7.400 points en clôture vendredi, pour la première fois depuis le 22 mai, va tenter de se maintenir au-dessus de ce niveau ce matin pour la première séance du second semestre 2023. Il est attendu dans le vert. Vendredi, il a bouclé (+1,19%) une semaine complète dans le vert, alors que la semaine précédente, il s'était à l'inverse affiché dans le rouge du lundi au vendredi!

Au final, le mois de juin a accouché d'une progression de +4,25% et le premier semestre d'une hausse de +14,31%.

Vendredi, les investisseurs ont salué l'indice PCE des prix à la consommation aux Etats-Unis ressorti en net ralentissement sur un an (+3,8%). Parallèlement, l'économie américaine a affiché une résistance plus forte que prévu, ce qui a contribué à éloigner le spectre d'une récession brutale.

Le marché suivra à 16h l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis pour le mois de juin, tandis qu'en Europe seront publiés à partir de 8h45 les indices PMI mensuels du secteur. En Chine, l'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/S&P Global a montré que l'activité a ralenti en juin, à 50,5 contre 50,9 en mai, ce qui alimente l'espoir de nouvelles mesures de relance économique de la part de Pékin.

WALL STREET

Wall Street était en hausse vendredi en clôture, tandis que le Nasdaq a été soutenu par les nouveaux records du titre Apple... Les derniers indicateurs d'activité ont confirmé la solidité de l'économie US malgré un contexte persistant de taux d'intérêt élevés.

Le PIB des Etats-Unis a ainsi progressé de 2% au premier trimestre en rythme annualisé par rapport aux trois mois précédents, un chiffre révisé par rapport à la précédente estimation qui donnait une croissance de 1,3%. Les économistes prévoyaient en moyenne une croissance de 1,4% à 1,5%... Soutien supplémentaire, le département du Commerce a en parallèle revu à la baisse la croissance de l'indice des prix de base (core PCE), à +4,9% en rythme annuel de janvier à mars, alors que le consensus de place le donnait inchangé par rapport à la précédent estimation, à +5%.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI manufacturier final américain. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Clôture avancée à Wall Street avant 'l'Independence Day'. (19h00)

Europe :

- Indice Markit PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice Markit PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice Markit PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice Markit PMI manufacturier final de la zone euro. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0891 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,25 $. L'once d'or se traite 1.915 $.

VALEURS A SUIVRE

Stellantis NV et Kuniko Ltd ont annoncé la signature des conditions d'un accord engageant concernant l'approvisionnement de sulfate de nickel et de cobalt. D'une durée de 9 ans, il concernera 35% de la future production issue des projets de prospection norvégiens de Kuniko.

Stellantis a par ailleurs convenu d'investir 5 millions d'euros (8 millions AUD) dans l'achat de titres de la société Kuniko, soit une participation de 19,99% à la date de réalisation de l'opération et le droit de nommer un directeur au conseil d'administration de Kuniko.

SES-imagotag a annoncé de nouveaux contrats de déploiement dans plusieurs verticales du commerce de détail : magasins de proximité, épicerie et la vente au détail spécialisée dans la rénovation domiciliaire. Dans la foulée du deal Walmart, les gains du premier semestre porteront la base installée en Amérique du Nord à environ 6.000 magasins, de quoi renforcer l'offre de SES-imagotag et sa position de leader dans la région.

Atos entre en négociations exclusives avec Schneider Electric pour la vente de EcoAct SAS et de l'ensemble de ses filiales. Cette transaction potentielle permettrait à Atos d'achever son programme de cessions d'actifs non stratégiques tout en établissant un partenariat stratégique avec Schneider Electric dans le domaine de la décarbonation. EcoAct est un leader international dans le domaine du conseil climatique et des solutions Net Zero. La société a généré un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros au cours de l'exercice 2022 et emploie actuellement près de 400 personnes.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Umalis Group, EO2, Televerbier, Cafom

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan est à 'surpondérer' sur Schneider avec un cours cible réhaussé de 185 à 195 euros.

La Deutsche Bank est à l'achat sur Sodexo avec un objectif qui passe de 113 à 115 euros et est aussi acheteur sur ArcelorMittal avec un objectif qui passe de 35 à 34 euros.

AlphaValue est à l'achat sur Engie avec un objectif qui grimpe à 22,30 euro et accumule Solvay avec un objectif qui revient à 112 euros.

Credit Suisse est neutre sur Hermès avec un objectif ajusté à 1.815 euros.

INFOS MARCHE

Claranova : lancement d'une nouvelle augmentation de capital de 20 ME

Wiziboat : prise de contrôle par Beneteau

EN BREF

Prologue : l'ASAMIS obtient la révocation du mandat d'administrateur de Georges Seban

Eramet : Finalisation de la cession d'Erasteel

Latecoere : a cédé l'actif EWIS à Bombardier