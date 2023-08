Préouverture Paris : le CAC 40 pourrait repartir de l'avant, avant l'inflation en zone Euro

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Incapable de se hisser durablement au-dessus des 7.400 points, le CAC 40 a même terminé la séance dans le rouge hier (-0,12%). Il s'apprête à repartir de l'avant ce matin.

L'inflation en zone euro est attendue pour 11h. L'indicateur est d'autant plus important qu'il s'agira de la dernière donnée d'inflation pour la zone euro avant la prochaine décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne le 14 septembre, et un chiffre qui surprendrait à la hausse pourrait décider la banque centrale à agir, alors que les marchés sont partagés sur les perspectives de la réunion, les marchés monétaires estimant probable à 58% que la BCE relève ses taux. Or, les données d'inflation allemandes et espagnoles, publiées mercredi, ont surpris à la hausse...

WALL STREET

Wall Street a de nouveau progressé mercredi soir, de nouveaux indicateurs économiques semblant confirmer le ralentissement de la première économie mondiale et donc la possible fin à venir du resserrement de la politique monétaire de la Fed... Le Dow Jones prend encore 0,11% à 34.890 pts, le S&P 500 gagne 0,38% à 4.514 pts et le Nasdaq s'adjuge 0,54% à 14.019 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Indice français préliminaire des prix à la consommation. (08h45)

- PIB final du deuxième trimestre. (08h45)

- Indice français des prix à la production. (08h45)

Etats-Unis :

- Ventes automobiles finales du mois de juillet (BEA)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- Ventes allemandes de détail. (08h00)

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice préliminaire des prix à la consommation dans la zone euro. (11h00)

- Taux de chômage en zone euro. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0913 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,92 $. L'once d'or se traite 1.944 $.

VALEURS A SUIVRE

Eiffage a publié une hausse de 10,4% de son chiffre d'affaires semestriel, soutenu notamment par la bonne performance de ses segments travaux et concessions, à 10,43 milliards d'euros au S1, contre 9,45 milliards sur la même période l'an dernier. La division travaux a connu une croissance dans toutes les branches et celle des concessions a bénéficié de la hausse des trafics autoroutiers et aéroportuaires. Le chiffre d'affaires de l'activité de concessions d'Eiffage a grimpé de 10,2% à structure réelle à 1,76 milliard d'euros et celui de l'activité de travaux a progressé de 10,4% à 8,68 milliards d'euros.

Eramet a décidé du redémarrage immédiat du transport ferroviaire et la reprise des activités d'extraction dès demain matin, jeudi 31 août. La circulation des trains de voyageurs demeure suspendue jusqu'à nouvel ordre. Le Groupe continue de suivre de près l'évolution de la situation et tiendra le marché informé. Au total, la production de la mine de Moanda aura été arrêtée pendant 24 heures et le transport ferroviaire pendant 18 heures.

Pernod Ricard dévoile un chiffre d'affaires de l'exercice 2022/23 s'élevant à 12 137 MEUR, en croissance interne de +10%. La croissance faciale est de +13%, avec un impact favorable des taux de change, principalement dû à l'appréciation du dollar américain par rapport à l'Euro. Le ROC de l'exercice 2022/23 s'élève à 3 348MEUR, en croissance interne de +11% (+11% en facial), avec un maintien de la marge brute et une augmentation de la marge opérationnelle courante. Le résultat net courant part du Groupe s'élève à 2 340MEUR, en croissance faciale de +10% par rapport à l'exercice 2021/22. Le résultat net part du Groupe s'élève à 2 262 MEUR, en croissance faciale de +13%, une forte progression liée à la croissance du Résultat Opérationnel Courant. Le retour aux actionnaires s'accélère avec un dividende proposé de EUR4,70 soit une augmentation de +14% comparé à l'exercice 2021/22, et un programme de rachat d'actions compris entre 500MEUR et 800MEUR pour l'exercice 2023/24.

Maurel & Prom a annoncé ce mercredi après la clôture de la Bourse de Paris que la situation actuelle au Gabon n'affecte pas la sécurité des employés de sa filiale gabonaise. "Les activités sur site se déroulent quant à elles normalement, sans impact sur la production", précise le groupe.

ID Logistics annonce avoir poursuivi l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle au premier semestre 2023 avec un EBITDA courant en hausse de +17,5% pour atteindre 192,4 ME. La marge d'EBITDA courant progresse de 90 points de base à 14,9%. Après prise en compte des amortissements liés aux moyens mis en oeuvre pour gérer les opérations de plus en plus techniques, le résultat opérationnel courant augmente de +13,5% à 47,9 ME. La marge opérationnelle courante progresse ainsi de 10 points de base à 3,7% au 1er semestre 2023, dont une baisse de 10 points de base à 3,9% pour les activités en France et une hausse de 20 points de base à 3,6% pour les activités à l'international. Le groupe de logistique rappelle que ses activités bénéficient traditionnellement d'une rentabilité plus favorable au second semestre. Le résultat net part du Groupe s'établit à 16,4 ME sur le semestre, en baisse de 10% par rapport au 1er semestre 2022.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bastide, Poxel, TotalEnergies EP Gabon, Alan Allman Associates

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays est à 'pondération en ligne' sur SoiTec avec une cible de 180 euros et aussi à 'pondération en ligne' sur ASML avec un objectif relevé à 680 euros.

BNP Paribas Exane est toujours 'neutre' sur Vallourec avec un objectif réhaussé à 15,50 euros.

INFOS MARCHE

Eurofins a émis avec succès de nouvelles obligations senior pour un montant de 600 ME

Inventiva : lève 30 ME à 3,18 Euros par titre

EN BREF

L'Oréal a finalisé l'acquisition d'Aesop

Neoen : passe le cap des 3 GW en Australie

MedinCell : succès du recrutement pour l'étude clinique de phase 3 de F14

Orpea : accord de cession et prise à bail de 85 ME aux Pays-Bas