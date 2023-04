Préouverture Paris : le CAC 40 pourrait encore repousser les records !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a signé hier un nouveau record historique pour la sixième séance consécutive, poursuivant son mouvement lent de progression, repoussant son plus haut de quelques points chaque jour. 7.559,35 points en séance et 7.533,63 en clôture : ces niveaux pourraient de nouveau rapidement être battus ce matin, alors que l'ouverture est annoncée assez proche de ce record de clôture...

Côté taux, qui animent toujours les investisseurs, James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, a maintenu le cap au sujet de la hausse des taux, malgré les récents signaux plus favorables sur l'inflation américaine... Dans une interview accordée à Reuters, ce dernier a expliqué que la Fed se devait de poursuivre le durcissement monétaire, le responsable visant une fourchette allant de 5,5 à 5,75%, environ 50 points de base de plus que les attentes de marché. Alors que les marchés envisagent des baisses de taux plus tard cette année en s'appuyant sur l'hypothèse d'une récession, Bullard ne paraît pas sensible à cet argument et voit plutôt une économie toujours "résistante", saluant la bonne tenue du marché du travail.

Les publications vont aussi rythmer la séance parisienne : L'Oréal publiera à la clôture de la Bourse de Paris ses comptes du premier trimestre. Avant cela, le marché aura pris connaissance des publications en Europe d'OVH Groupe, FDJ.

WALL STREET

Wall Street s'est affichée proche de l'équilibre mardi en clôture, après les commentaires 'faucons' de James Bullard de la Fed. Côté entreprises, les marchés ont pris connaissance de résultats plutôt rassurants de Bank of America, Lockheed ou encore Johnson & Johnson, mais Goldman Sachs a déçu une fois encore... Le S&P 500 gagne finalement 0,09% à 4.154 pts, le Dow Jones recule de 0,03% à 33.976 pts et le Nasdaq perd 0,04% à 12.153 pts.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Indice final des prix à la consommation dans la zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0958 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,52 $. L'once d'or se traite 1994 $.

VALEURS A SUIVRE

Worldline et Crédit Agricole annoncent la signature d'un accord de négociations exclusives non engageant en vue d'un partenariat stratégique qui permettrait de créer un acteur majeur du marché des paiements français. Le partenariat se matérialiserait par la création d'une co-entreprise entièrement agréée entre Crédit Agricole et Worldline. La co-entreprise serait détenue majoritairement (50% du capital plus une action) par Worldline et consolidée par intégration globale.

OVHcloud a enregistré une perte nette de (26,6) millions d'euros pour le premier semestre 2023, contre une perte nette de (26,3) millions d'euros pour le premier semestre 2022. La perte nette du premier semestre 2023 intègre notamment une perte nette de change de (7) millions d'euros, lié à l'affaiblissement de l'euro sur la période. Pour l'année 2023, OVHcloud vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 13% et 14% OVHcloud vise une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 36% sur l'exercice et des Capex récurrents et de croissance dans les bornes basses de leur objectif respectif de 16% à 20% et de 28% à 32% du chiffre d'affaires.

Voyageurs du Monde a réalisé sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 497,3 millions d'euros, en hausse de +2%. A périmètre constant (hors acquisitions d'Eurofun Group en Autriche, d'Extraordinary Journeys aux Etats-Unis et de Pedestria en France), le chiffre d'affaires s'élève à 429,4 ME soit un niveau proche de 2019 malgré un 1er trimestre 2022 encore lourdement impacté par la crise sanitaire. Sur l'exercice 2022, l'Ebitda s'élève à 51,4 ME, en très forte progression de 53% par rapport à 2019. A périmètre constant, il s'élève à 42,8 ME en progression de 27 % par rapport à 2019. La très bonne tenue des marges et des charges externes d'exploitation comprimées ont permis d'améliorer sensiblement les résultats, alors même que le Groupe a maintenu l'emploi dans toutes ses structures pendant toute la période de la pandémie. Le résultat net part du groupe s'élève à 29,9 ME en progression de +47%.

Pierre & Vacances affiche une croissance du chiffre d'affaires de ses activités touristiques de +20% au 1er semestre 2022/2023. Compte tenu des bonnes performances du 1er semestre, du niveau des réservations à date, de la capacité du groupe à atténuer les effets de l'inflation sur ses marges et de la bonne exécution de son plan stratégique RéInvention, la société relève ses prévisions financières au titre de l'exercice 2022/2023. Le chiffre d'affaires des activités touristiques est prévu à plus de 1.700 ME vs. 1 660 ME précédemment. L'EBITDA ajusté Groupe à plus de 130 ME contre 105 ME.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Audacia, TME Pharma, BOA Concept, Fill Up Média, Esker, Witbe, Nicox

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

RBC est à 'surperformance' sur Stellantis avec un objectif de cours ajusté de 19 à 20 euros.

Bernstein démarre la couverture à 'surperformance' d'Edenred et conserve bioMérieux avec un objectif ajusté de 91,20 à 94,50 euros.

Stifel repasse de 'conserver' à 'acheter' sur Air France-KLM en ciblant un cours de 2,20 euros.

ODDO repasse de 'neutre' à 'sous-performance' sur SFL avec un cours cible de 85 euros.

Jefferies passe de 'conserver' à 'acheter' sur Soitec en visant 180 euros.

INFOS MARCHE

Lancement de l'OPAS de Bolloré sur ses propres actions

Navya : en liquidation judiciaire après la reprise partielle par Gaussin

Hopscotch Groupe : acquisition d'un bloc hors marché à 19,7 euros l'action

Afyren : mise en oeuvre d'un petit programme de rachat d'actions

EN BREF

Lhyfe : Coup d'envoi du 3ème site de production d'hydrogène vert et renouvelable

Trigano va acquérir le groupe breton Abalain

AB Science obtient un brevet sur le masitinib au Japon

Navya : Quel projet commun pour Gaussin et Macnica ?

GTT : première commande de China Merchants Heavy Industry-Jiangsu

HDF Energy conclut un accord de coopération avec la compagnie d'électricité publique indonésienne