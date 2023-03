Préouverture Paris : le CAC 40 pointe dans le vert !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A trente minutes du début de la séance, le CAC 40 est annoncé dans le vert ce matin, il pourrait repasser rapidement au-dessus des 7.100 points, sauf affaiblissement de la tendance d'ici 9 heures!

Peu d'indicateurs macroéconomiques à se mettre sous la dent ce matin et les investisseurs ne prendront connaissance qu'en fin de semaine des données définitives du produit intérieur brut aux Etats-Unis au quatrième trimestre, des indices ISM de février de l'activité des services et de l'indice des prix PCE de février, mesure privilégiée de l'inflation par la Fed.

Une grande partie des craintes autour des banques a par ailleurs reflué depuis lundi avec l'annonce du rachat des actifs de Silicon Valley Bank par First Citizens Bank, le marché est désormais dans l'attente de nouveaux éléments dans le secteur...

WALL STREET

Après deux semaines délicates dominées par la crise bancaire, l'ambiance était plus sereine à Wall Street lundi, avec des achats à bon compte signalés sur les valeurs financières. Le S&P 500 grappille 0,16% à 3.977 pts et le Dow Jones monte de 0,6% à 32.432 pts, mais le Nasdaq redonne 0,47% à 11.768 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Confiance des consommateurs. (08h45)

Etats-Unis :

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0830 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,10 $. L'once d'or se traite 1.960 $.

VALEURS A SUIVRE

NHOA : L'EBITDA, y compris les revenus non-récurrents, représente une perte de 32,9 millions d'euros en 2022, contre une perte de 13,2 millions d'euros en 2021. L'EBIT et le Résultat Net au 31 décembre 2022 s'élèvent respectivement à -50,4 millions d'euros et -52,2 millions d'euros, contre, respectivement, -27,9 millions d'euros et -28,4 millions d'euros l'année précédente.

Worldline a finalisé l'acquisition des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio et la mise en place d'un partenariat commercial visant à tirer parti du réseau bancaire de Banco Desio pour distribuer les produits et services de paiement de Worldline aux commerçants clients de la banque en Italie. Banco Desio est un important groupe bancaire italien avec une forte approche locale et un réseau de plus de 280 agences dont les activités d'acquisition commerçant fournissent des solutions de paiement à environ 15.000 commerçants générant environ 40 millions de transactions par an représentant environ 2 milliards d'euros de MSV.

Herige a réalisé un chiffre d'affaires de 792,9 ME, en croissance de 11,4% et de 8,3% à périmètre comparable par rapport à 2021... L'EBITDA 2022 atteint 55,5 ME, en progression de 18,3%, soit une marge d'EBITDA de 7% en amélioration de 0,4 point par rapport à 2021, malgré les hausses des prix des matières premières, de l'énergie et des transports. Le résultat d'exploitation ressort en amélioration à 37,2 ME, soit +19,2% par rapport à 2021, et le taux de marge d'exploitation ressort à 4,7% contre 4,4% un an auparavant. Le résultat net part du Groupe 2022 s'établit à 21,9 ME vs. +2,8 ME par rapport à 2021.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Altheora, Memscap, HighCo, Barbara Bui, Lacroix, Invibes, Biocorp, Paragon ID

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

UBS repasse de 'vendre' à 'acheter' sur ArcelorMittal.

Berenberg conserve McPhy avec un objectif ramené de 18 à 17 euros.

INFOS MARCHÉS

Drone Volt annonce le succès de sa levée de fonds

Alan Allman Associates annonce une augmentation de capital

EN BREF

Holcim acquiert Quimexur

Focus Entertainment diffère la sortie d'Atlas Fallen au 10 août

HDF Energy : signe un protocole d'accord pour la mise en oeuvre de projets HyPower en Indonésie

Tronics restructure ses opérations aux Etats-Unis

Clasquin a finalisé l'acquisition du groupe marocain Timar