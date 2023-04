Préouverture Paris : le CAC 40 plus fort que l'OPEP+ ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance est à une légère hausse à l'ouverture pour le CAC 40, mais elle est encore trop fragile pour ne pas envisager un changement d'ici 9 heures. Notamment en raison de la progression des cours du brut qui s'envolent après une baisse de production de l'Opep+, décision inattendue, qui devrait profiter aux valeurs pétrolières mais pourrait aussi avoir un impact défavorable sur l'inflation. Dans l'immédiat, à 7.322 points en clôture vendredi, l'indice parisien est à moins de 100 points de son record historique.

Les opérateurs qui semblent avoir vite surmonté leur stress bancaire récent, et s'accrochaient à quelques signes d'apaisement de l'inflation, redoutent désormais que cette initiative de l'OPEP+ n'accentue les tensions inflationnistes et pousse par conséquent les banques centrales à maintenir une politique restrictive plus longtemps que prévu.

WALL STREET

En clôture de marché vendredi, les indices terminent à nouveau en vert, bien fermes à Wall Street. Le S&P 500 s'adjuge +1,44% à 4.109 pts. Le Dow Jones grimpe de +1,26% à 33.274 pts. Le Nasdaq s'envole de +1,74% à 12.221 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI américain manufacturier final. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- Indice Markit PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice Markit PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice Markit PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice markit PMI manufacturier européen final. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0812 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,89 $. L'once d'or se traite 1.954 $.

VALEURS A SUIVRE

Innate Pharma a annoncé la conclusion d'un accord de licence exclusif avec Takeda selon lequel Innate accorde à Takeda les droits exclusifs mondiaux pour la recherche et le développement d'anticorps conjugués (Antibody Drug Conjugates - ADC) générés à partir d'un panel d'anticorps contre une cible non divulguée développés par Innate, principalement dans la maladie coeliaque. Takeda sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits potentiels développés utilisant les anticorps sous licence. Selon les termes de l'accord de licence, Innate recevra un paiement initial de 5 millions de dollars et jusqu'à 410 millions de dollars en paiements d'étape de développement, réglementaire et commerciale si toutes les étapes sont atteintes pendant la durée de l'accord, ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes de tout produit commercial résultant de la licence.

Delfingen enregistre un chiffre d'affaires de 417,1 ME, en croissance de 15% et de +11% à périmètre et taux de change constant, dépassant la fourchette haute de son objectif révisé. Le résultat opérationnel courant a réalisé une progression de +102% entre le second semestre 2021 et 2022, tandis qu'il affichait une baisse de -42% entre le premier semestre 2021 et 2022. Cette performance permet à Delfingen d'afficher sur l'année 2022 un résultat opérationnel courant en repli limité de 13%, à 21,1 ME. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève ainsi à 5% en 2022, conformément aux anticipations que Delfingen s'étaient fixées. Le résultat opérationnel s'établit à 17,7 ME en baisse de 27%. Après une diminution de 74% au premier semestre, le résultat net part du groupe retrouve le chemin de la croissance au second semestre avec une progression de 46% sur la période. Au global sur l'année, le résultat net part du groupe s'établit à 8,1 ME contre 16,1 ME en 2021.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Idsud, Installux, Evolis, Saint Jean Groupe, DLSI, Dékuple

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Stifel est à l'achat sur Wavestone en ciblant 55 euros.

Barclays repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur ArcelorMittal en ciblant un cours de 31 euros.

Berenberg est à l'achat sur Hoffmann Green Cement avec un objectif ajusté de 22 à 20 euros.

INFOS MARCHÉS

Medesis Pharma : mise en place d'un financement de 2,5 ME

Acheter-Louer.fr : nouveau financement obligataire de 20 ME de nominal

EN BREF

Stellantis : nouvelle ère pour les véhicules utilitaires au Portugal

Equasens : 2 acquisitions

beaconsmind AG acquiert le fournisseur de services de hotspots Wi-Fi Socialwave

Amplitude Surgical : cession de Novastep

Groupe Berkem : acquiert Biopress et sécurise un approvisionnement local en matières premières