Préouverture Paris : le CAC 40 ne compte pas s'arrêter en si bon chemin !

(Boursier.com) — La hausse continue sur la place parisien, après la première séance de l'année (+1,87%) et celle d'hier (+0,44%), le CAC 40 est attendu dans le vert à 9 heures. L'indice parisien a, il est vrai, cédé du terrain en deuxième partie de séance hier et s'apprête donc à le reprendre ce matin.

A l'inverse, pour sa première séance de l'année, l'indice Nikkei à Tokyo a cédé 1,45% et atteint son plus bas niveau depuis trois mois, pénalisé par le repli de Wall Street et par le renchérissement récent du yen.

Les prochains rendez-vous importants pour les investisseurs sont connus, comme le compte rendu de la réunion de décembre de la Réserve fédérale, qui sera publié mercredi et pourrait fournir des indications sur l'orientation des taux en 2023. Aujourd'hui, sera à suivre, la première estimation de l'inflation en Allemagne.

La tendance était négative à Wall Street ce mardi pour débuter l'année 2023, alors que la cote américaine était fermée hier pour le week-end du Nouvel An. Le S&P 500 cède 0,40% à 3.824 pts, le Dow Jones recule de 0,03% à 33.136 pts et le Nasdaq perd 0,76% à 10.386 pts.

- Confiance des consommateurs. (08h45)

- Prix préliminaires à la consommation. (08h45)

- Indice Markit PMI français final des services. (09h50)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- Indice Markit PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice Markit PMI européen final des services. (10h00)

- Indice Markit PMI européen composite final. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0578$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 81,67 $. L'once d'or se traite 1.849$.

Trigano : Lls ventes du groupe au 1er trimestre 2022/2023 se sont élevées à 782,3 ME, s'approchant du niveau record atteint l'an dernier (786,6 ME), dans un contexte toujours marqué par les difficultés d'approvisionnements en bases roulantes pour camping-cars. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en retrait de 8,2%, la contribution des acquisitions s'étant élevée à 61,7 ME.

Carmat annonce aujourd'hui la réalisation de la première implantation de son coeur artificiel Aeson dans le cadre de l'étude clinique EFICAS en France. Le 26 octobre, Carmat avait annoncé avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour initier l'étude clinique EFICAS.

Argan : affiche à fin 2022 des revenus locatifs de 166,1 ME, en croissance annuelle de 6%. Argan précise que cette évolution est principalement le résultat de l'effet année pleine des livraisons de 2021, des loyers générés par les six nouveaux développements livrés depuis le début de l'année et par l'acquisition d'un grand entrepôt à Renault Group en octobre 2022. Au 31 décembre 2022, le patrimoine construit représente 3,5 millions de mètres carrés pour une valorisation en hausse de 5% à 3,94 MdsE hors droits (4,17 MdsE droits compris). La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux se maintient à 5,5 ans. Le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 99% et le groupe assure qu'il retrouvera un taux de 100%, à partir du 1er trimestre 2023 grâce à la relocation du site de Ferrières.

Casino fait état d'une réorganisation juridique en France. Dans le cadre de la réorganisation juridique des activités de distribution alimentaire en France, annoncée par communiqué en date du 15 juin, le groupe Casino a ainsi confirmé avoir procédé à la constitution de la société holding commune qui sera dénommée CGP Distribution France. À la suite de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel des filiales concernées, les entités du périmètre Monoprix ont déjà été placées sous cette société holding détenue à 100% par Casino, Guichard-Perrachon. L'apport des activités de Distribution Casino France, ultime étape de la réorganisation, interviendra durant le premier semestre.

Icade a finalisé dans le courant du mois de décembre plus de 700 MEUR de financements bancaires permettant, explique le groupe, d'anticiper les prochaines échéances de 2024, de renforcer la liquidité du Groupe, et d'augmenter la part de ses financements durables. Icade a ainsi procédé au refinancement par anticipation de 200 MEUR, soit la majorité de ses échéances 2024. La maturité de ces crédits bancaires a été décalée, pour la plupart, de 2024 à 20291, en contrepartie d'une hausse de marge très limitée.

AlphaValue repasse de 'vendre' à 'alléger' sur Lufthansa en ciblant un cours de 8,10 euros.

Jefferies reste à l'achat sur Stora Enso et sur Akzo Nobel avec un objectif ajusté de 79 à 78 euros.

Boostheat : transfert de la ligne de financement en fonds propres et tirage d'une première tranche de 500 KE.

CGG et TGS annoncent la Phase II de l'Etude Multi-Clients 3D de Foz do Amazonas au Large du Brésil.

DMS Group dévoile ses ambitions pour 2023.

Neoen clôture le financement des premiers 209 MW de son parc éolien de Goyder en Australie.

Obiz prend une participation de 12,3% au capital de Mile.

Arkema finalise la cession de son activité de produits phosphorés.