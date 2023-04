Préouverture Paris : le CAC 40 n'en a pas fini avec les records!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — 7 .480,83 points et 7.485,59 points : deux nouveaux records en clôture et en séance ont été établis hier par le CAC 40 et ce pour la 3ème séance d'affilée. Et celle qui s'ouvre à 9 heures va être l'occasion d'aller plus haut pour l'indice parisien, d'après les 'futures'.

La publication de plusieurs indicateurs montrant un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis a alimenté dans les dernières séances l'espoir d'une fin imminente du durcissement monétaire de la Fed. Le baromètre Fedwatch, à ce stade, indique que plus des deux tiers des intervenants de marché attendent une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion, mais plus de relèvement au-delà de cette échéance.

Le coup d'envoi de la saison des résultats des entreprises aux Etats-Unis avec les publications de JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo ou encore BlackRock pourrait toutefois tempérer l'appétit pour le risque puisque le consensus prévoit que les entreprises du S&P-500 publient des résultats trimestriels en repli de 5,2% sur un an.

WALL STREET

Wall Street a gagné du terrain jeudi, suite à la publication de l'indice des prix à la production moins tendu que prévu... Le S&P 500 prend 1,33% à 4.146 pts, le Dow Jones monte de 1,14% à 34.029 pts et le Nasdaq bondit de 1,99% à 12.166 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1068 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86,45 $. L'once d'or se traite 2.043 $.

VALEURS A SUIVRE

Kaufman et Broad : sur le premier trimestre 2022/2023, le chiffre d'affaires s'établit à 586,5 ME, à comparer à 279 ME à la même période en 2022. Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 229,3 ME contre 235,2 ME en 2022. Il représente 39,1 % du chiffre d'affaires du groupe. Le résultat opérationnel courant s'établit à 49,6 ME, à comparer à 21 ME en 2022. Le taux du Résultat opérationnel courant s'élève à 8,4% contre 7,5% en 2022. A fin février 2023, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 34,7 ME, à comparer à la même période en 2022 où il s'élevait à 15,7 ME. Le résultat net - part du groupe ressort à 31,6 ME à comparer à 11,8 ME sur la même période en 2022.

Hermès :le sellier a nettement dépassé les attentes des analystes au premier trimestre, affichant un chiffre d'affaires consolidé de 3,380 milliards d'euros, en hausse de 23% à taux de change constants et de 22% à taux de change courants. Le consensus était positionné à +16,2%. L'activité a été particulièrement dynamique dans toutes les zones géographiques et dans tous les métiers.

Genfit : En 2022, le groupe a généré une perte opérationnelle consolidée de 27,3 millions d'euros, contre un gain opérationnel consolidé de 31,8 millions d'euros en 2021. Au 31 décembre 2022, la trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants de la société s'élevaient à 140,6 millions d'euros, contre 258,8 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Orange annonce la nomination de Laurent Martinez, actuel Directeur financier d'Alstom, en tant que Directeur exécutif en charge des Finances, de la Performance et du Développement à partir du 1er septembre prochain. Jean-Michel Thibaud, Directeur Financier adjoint du Groupe assurera l'intérim pendant cette période de transition.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Agripower, Les Docks des Pétroles d'Ambès, Fleury Michon, Oncodesign, MBWS, Spineguard, Ekinops, Spineway, Wallix, GeNeuro, Touax

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies reste neutre sur Hugo Boss en ciblant un cours de 69 euros.

EN BREF

Nicox : redevances supplémentaires attendues à partir de 2024 pour ZERVIATE en Chine

CIOA : Accord de coopération stratégique avec la ville de Tangshan en Chine

bioMérieux obtient l'accréditation 510(k) de la FDA pour le panel respiratoire BIOFIRE SPOTFIRE