Préouverture Paris : le CAC 40 glisse en direction des 7.200 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Trois séances dans le rouge et ça va continuer. Le marché parisien est attendu en baisse à l'ouverture, le CAC 40 poursuivant sa glissade en direction des 7.200 points.

Les investisseurs prennent peu à peu conscience que les hausses de taux des banques centrales ne sont vraisemblablement pas terminées... Jerome Powell a estimé hier que le chemin reste long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%. Intraitable, il rappelle que presque tous les responsables de la banque centrale s'attendent à relever les taux d'intérêt plus tard cette année, après que la banque centrale a choisi de faire une pause la semaine dernière.

Rebelote avec Powell aujourd'hui : le patron de la Fed sera auditionné à partir de 16h devant le Sénat cette fois-ci, histoire, sauf surprise, de réitérer ses propos d'hier. Le baromètre Fedwatch attend, à 72%, un tour de vis d'un quart de point lors de la prochaine réunion.

WALL STREET

Wall Street a poursuivi sa consolidation mardi, en attendant sagement les interventions de Jerome Powell devant le Congrès mercredi et jeudi. Le S&P 500 abandonne 0,47% à 4.388 pts, le Dow Jones recule de 0,72% à 34.053 pts et le Nasdaq glisse de 0,16% à 13.667 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Climat des affaires. (08h45)

Etats-Unis :

- Balance des comptes courants. (14h30)

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

- Résumé de politique monétaire et minutes de la réunion monétaire. (14h00)

- Indice flash de confiance des consommateurs européens. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0988 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,71 $. L'once d'or se traite 1.931 $.

VALEURS A SUIVRE

Carbios annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut initial d'environ 122 millions d'euros susceptible d'être porté à environ 141 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Prix de souscription : 25,32 euros par action nouvelle. Parité de souscription : 3 actions nouvelles pour 7 actions existantes.

Vallourec et Evonik Industries AG, une entreprise leader dans le domaine des produits chimiques spécialisés, ont signé un protocole d'accord (Memorandum of Understanding ou "MoU") pour le développement de solutions tubulaires destinées au captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS). Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises mèneront des programmes de recherche et travailleront sur une technologie innovante de transport du CO2 pour l'industrie CCUS offrant une résistance améliorée à la corrosion et répondant ainsi à l'un des principaux défis du transport et du stockage du CO2.

Casino annonce actionner différents leviers afin de préserver sa liquidité pendant toute la période de conciliation, c'est-à-dire jusqu'au 25 septembre, le cas échéant prorogée jusqu'au 25 octobre au plus tard. D'une part, Casino a conclu un accord de principe avec l'Etat français afin de reporter le paiement des charges fiscales et sociales du Groupe dues entre mai et septembre 2023, soit un montant d'environ 300 millions d'euros. Ce montant, consenti en contrepartie de l'octroi de sûretés, notamment de nantissements de premier rang, sera payé par le Groupe à la date de réalisation de la restructuration financière. D'autre part, les conciliateurs vont solliciter dans les prochains jours de la part de l'ensemble des créanciers financiers de Casino et de ses filiales la suspension, pendant la durée de la période de conciliation (soit jusqu'au 25 octobre 2023 au plus tard), du paiement des intérêts (et autres commissions) dus par les sociétés en conciliation (soit environ 130 ME), ainsi que des échéances en principal qui sont dues au cours de cette période par les sociétés en conciliation (soit environ 70 ME). Les conciliateurs solliciteront également des créanciers concernés qu'ils renoncent à déclarer toute exigibilité anticipé sur le fondement d'éventuels cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 juin 2023 et 30 septembre 2023, ainsi que plus globalement à tout cas de défaut ou défaut croisé qui pourrait survenir au résultat de la suspension des paiements susvisés.

SES annonce ce jeudi matin que les discussions concernant un éventuel rapprochement avec Intelsat ont cessé. Le 29 mars dernier, SES avait confirmé que la société avait engagé des discussions avec Intelsat et "qu'il n'y avait aucune certitude qu'une transaction se concrétise". Hier soir, Bloomberg avait rapporté que les deux groupes avaient mis fin à leurs discussions sur ce projet de fusion évalué à quelque 10 milliards de dollars...

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Boosheat

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Redburn est 'neutre' sur Danone avec un cours cible ajusté à 54 euros.

INFOS MARCHE

MyHotelMatch : le regroupement d'actions débutera le 7 juillet

Vilmorin et Cie : l'OPAS de Limagrain s'ouvre demain

EN BREF

Genomic Vision conclut un accord de distribution avec CliniSciences

Valneva : le conseil de surveillance recommande un changement de son système de gouvernance

HDF : deux accords aux Philippines

Thales : SkyDrive choisit le système de commandes de vol FlytRise

NFL Biosciences : Accord de délivrance de son brevet sur NFL-101 en Europe

Berkem étudie un projet de fusion de ses principales filiales pour rationaliser la structure du Groupe

Arcure poursuit son internationalisation avec deux succès commerciaux pour plus de 500 Blaxtair

Lacroix : commande de 11 ME de Fluvius