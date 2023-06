Préouverture Paris : le CAC 40 englué sous les 7.200 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 tergiverse dans la zone des 7.200 points depuis quelques jours, dans une ambiance prudente qui devrait perdurer ce jeudi... L'indice est attendu en recul de 0,3% en pré-séance. Les investisseurs gardent surtout en ligne de mire la publication de l'inflation US mardi prochain avant la décision monétaire de la Réserve Fédérale qui suivra le lendemain...

WALL STREET

La cote américaine est restée encore hésitante dans ce contexte mercredi, le S&P 500 régressant de 0,38% à 4.267 pts, mais le Dow Jones gagnant 0,27% à 33.665 pts. Le Nasdaq a cédé quant à lui 1,29% à 13.104 pts. Dans l'actualité économique, les cours pétroliers remontent un peu après l'annonce d'une légère baisse des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont reculé de 0,5 million de barils lors de la semaine close le 1er juin à 459,2 mb. Le consensus tablait sur une hausse de 1 mb. Les stocks d'essence ont eux progressé de 2,7 mb (+0,8 mb attendu), et ceux de produits distillés ont bondi de 5,1 millions de barils (+1,3 mb de consensus).

Il n'y a pas eu d'intervention de responsables de la Fed, pour cette 'quiet period' à une semaine de la décision monétaire du 14 juin. Selon l'outil FedWatch en temps réel, il y a 68% de probabilité que la Fed opte pour un statu quo et laisse ses taux inchangés entre 5 et 5,25%. Il n'est cependant pas impossible que la banque centrale américaine choisisse ensuite de relever les taux d'un quart de point le 26 juillet, pour la réunion suivante, ce scénario recueillant plus de 50% de probabilité...

Le marché est donc toujours être en mode attente avant l'indice des prix à la consommation qui sera publié le mardi 13 juin et la Fed attendue mercredi 14... Les récits d'atterrissage en douceur et de désinflation sont toujours appréciés, les opérateurs affichant un certain optimisme. Les attentes d'atterrissage en douceur sont signalées comme favorables à la surperformance des petites capitalisations, des valeurs cycliques et 'value', tandis que du côté des "mégacaps" technologiques, le thème de la croissance séculaire de l'IA reste en vedette.

ECO ET DEVISES

Sur le Nymex, le baril de brut WTI a repris 1% à 72,30$. L'once d'or cède du terrain à 1.944$. L'indice dollar perd 0,2% face à un panier de devises, tandis que l'euro campe sur les 1,07/$. Les marchés s'affichent donc très prudents, à une semaine désormais du verdict de la Fed, et alors que l'hypothèse d'une pause monétaire demeure favorisée par les analystes...

VALEURS A SUIVRE

Depuis le début de l'année 2023, Saint-Gobain continue à démontrer sa résilience en consolidant son très bon niveau de performance opérationnelle, bénéficiant de la pertinence de son positionnement stratégique, au coeur des enjeux énergétiques et de décarbonation, et de la force de son organisation locale par pays. Dans un contexte de ralentissement modéré des marchés, qui reflète une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve et la bonne résilience générale de la rénovation, le Groupe confirme viser en 2023 une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, en ligne avec l'objectif du plan stratégique "Grow & Impact". Au premier semestre 2023, le Groupe anticipe une marge d'exploitation à deux chiffres. Les résultats du premier semestre 2023 seront publiés le mercredi 26 juillet 2023, après bourse.

Société Générale a signé des accords avec deux groupes bancaires panafricains en vue de la cession de ses filiales au Congo et en Guinée Équatoriale au Groupe Vista, et de ses filiales en Mauritanie et au Tchad au Groupe Coris.

Ces quatre accords prévoient la cession totale des parts du groupe Société Générale dans ses filiales locales africaines : Société Générale Congo, Société Générale de Banques en Guinée Équatoriale, Société Générale Mauritanie, et Société Générale Tchad, actuellement détenues respectivement à 93,5%, 57,2%, 95,5% et 67,8% par le groupe Société Générale.

Selon les engagements pris, les deux groupes bancaires panafricains Vista et Coris reprendraient la totalité des activités opérées par Société Générale au Congo, en Guinée équatoriale, en Mauritanie et au Tchad, ainsi que l'intégralité des portefeuilles clients et l'ensemble des collaborateurs au sein de ces entités. Le groupe Société Générale est confiant dans la capacité du Groupe Vista et du Groupe Coris à poursuivre la stratégie de développement de ces entités, au bénéfice des clients, partenaires, des collaborateurs et des économies locales.

La réalisation de ces opérations, qui pourrait intervenir d'ici la fin de l'année 2023, est soumise à l'approbation des instances de gouvernance des entités, aux conditions suspensives usuelles ainsi qu'à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes. Ces cessions auraient un impact positif d'environ 5 pbs sur le ratio CET1 du Groupe à leur date de finalisation.

Airbus a accéléré la cadence en mai. L'avionneur a livré 63 appareils commerciaux le mois dernier, contre 54 unités en avril, portant les expéditions jusqu'à présent cette année à 244 avions. Airbus s'est fixé un objectif de 720 livraisons en 2023. Le géant européen a reçu 17 commandes brutes le mois passé, portant le carnet de commandes à 178 unités (144 après 34 annulations).

Comme son rival Boeing, la société a toujours du mal à obtenir des pièces auprès de ses fournisseurs même si la tendance est à l'amélioration. S'exprimant mercredi à Paris, Guillaume Faury, le patron d'Airbus cité par 'Bloomberg', a déclaré que les problèmes persistants au sein de la chaîne d'approvisionnement entravent encore la reprise de la production de l'industrie et que le recrutement reste un défi dans un marché du travail tendu.

Soitec confirme sa feuille de route stratégique à l'horizon 2025-2026 à l'occasion de son Capital Markets Day. Le groupe vise ainsi un chiffre d'affaires d'environ 2,1 milliards de dollars pour l'exercice 2025-2026. La croissance attendue entre les exercices 2023-2024 et 2025-2026 reposera sur la l'accroissement du marché des semiconducteurs qui aura un impact favorable sur chacun des trois marchés finaux de Soitec, ainsi que sur l'adoption de nouveaux substrats innovants au-delà des substrats SOI (SmartSiC, POI et, dans une moindre mesure, GaN).

L'EBITDA devrait doubler en valeur absolue et atteindre environ 40% du chiffre d'affaires (sur la base d'un taux de change Euro/ Dollar US de 1,10), grâce au fort levier opérationnel et à des produits à plus forte valeur ajoutée, tandis que Soitec continuera d'investir de façon significative dans l'innovation.

Pour accompagner sa croissance future, le montant cumulé des investissements dédiés à l'augmentation des capacités industrielles et à l'innovation devrait atteindre environ 1 milliard d'euros sur la période couvrant les exercices 2023-2024 à 2025-2026, tandis que le retour sur capitaux engagés (après impôts) devrait s'améliorer pour passer de 20% en 2022-2023 à environ 25% en 2025-2026.

Innate Pharma SA annonce l'obtention par Sanofi du statut "Fast Track" de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence des médicaments américaine, pour SAR'579 / IPH6101 pour le traitement de maladies hématologiques.

Le statut "Fast Track" a été conçu pour faciliter le développement et accélérer l'évaluation réglementaire des médicaments destinés au traitement de maladies graves et pouvant répondre à des besoins médicaux non-satisfaits. Cette procédure, qui couvre un large éventail de maladies graves, a été conçue par la FDA pour permettre un accès précoce des patients aux nouveaux médicaments.

SAR'579/IPH6101, le candidat-médicament le plus avancé issu de la plateforme ANKET, est un NK Cell Engager trifonctionnel anti-CD123 engageant les récepteurs NKp46 et CD16 issu d'une collaboration de recherche entre Innate Pharma et Sanofi, aujourd'hui développé par Sanofi.

Genfit, société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie, annonce aujourd'hui la présentation de nouvelles données au congrès de l'EASL qui a lieu du 21 au 24 juin 2023 à Vienne en Autriche.

Trois abstracts de GENFIT ont été acceptés pour présentation au cours de sessions de posters. Ces présentations mettront en évidence des données précliniques montrant les effets bénéfiques de nitazoxanide (NTZ) dans un modèle d'Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF), l'efficacité de NIS2+ en tant qu'outil de screening permettant d'optimiser la sélection des patients pour les essais cliniques portant sur la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) "à risque" et NIS2+ comme étant le test non-invasif (NIT) le plus adapté à l'identification efficace de la NASH "à risque" et qui n'est pas impacté par l'âge.

Pixium Vision SA, société de bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd'hui avoir reçu un Crédit d'Impôt Recherche d'un montant de 1,8 million d'euros.

Cet apport financier permettra à la société d'étendre sa visibilité financière jusqu'à fin septembre 2023, lui offrant ainsi plus de souplesse dans sa recherche de financement à long terme et soutenir ses ambitions stratégiques.

SMAIO, acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d'une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, annonce aujourd'hui avoir reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour la version personnalisée du logiciel de planification chirurgicale co-développée avec NuVasive.

L'obtention de l'autorisation 510(k) de la FDA pour cette version personnalisée du logiciel de planification chirurgicale représente un élément clé de l'accord de partenariat et de licence signé au premier trimestre 2022 entre SMAIO et NuVasive, un groupe américain leader dans les innovations technologiques pour la colonne vertébrale. Ce logiciel de planification chirurgicale personnalisé est basé sur la technologie de planification du réalignement vertébral de SMAIO "Balance Analyzer 3D", déjà commercialisée.

Inventiva, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd'hui la sélection de cinq abstracts scientifiques pour présentation par poster lors de l'International Liver Congress 2023 organisé par l'European Association for the Study of the Liver (EASL) qui se tiendra du 21 au 24 juin 2023 à Vienne, en Autriche.

Atos SE tiendra son Assemblée générale mixte le 28 juin 2023. Dans cette perspective, trois actionnaires, détenteurs de moins de 1% du capital social émis -Sycomore Asset Management SA (0,27% du capital), ASDI SAS (0,69% du capital), et NACTIS SAS Family Office (0,9% du capital)- ont demandé, en date du 2 juin, l'ajout à l'ordre du jour de 5 nouveaux projets de résolution à ceux initialement proposés par le Conseil d'Administration, ainsi que d'un point de discussion ne donnant pas lieu à un vote.

Ces propositions de résolution portent sur :

- la révocation de M. Bertrand Meunier, Mme Aminata Niane et M. Vernon Sankey de leur mandat d'administrateur (Résolutions A, B, C) ;

- la nomination de M. Léo Apotheker en tant qu'administrateur (Résolution D) ; et

- le rétablissement de la fonction d'Administrateur Référent, attribuée à un administrateur indépendant.

Catana Group affiche au premier semestre de son exercice 2022-2023 un résultat opérationnel de 12,3 millions d'euros, à comparer à 11,5 ME un an plus tôt. Le groupe avait réalisé sur la période un chiffre d'affaires de 94,6 millions d'euros, en croissance de 33% sur un an.

Le fabricant de catamarans explique demeurer en difficulté sur l'approvisionnement de ses moteurs, son partenaire motoriste ne parvenant pas encore à honorer le rythme des livraisons contractuelles ce qui maintient une forte inertie dans le cycle des livraisons. Ces cadencements, combinés à une saisonnalité de livraison plus marquée, ont généré une hausse des stocks de produits finis, tous vendus mais en attente de livraison. Cette situation explique très nettement la variation exceptionnelle de stock d'encours et de produits finis (16 ME) dans ces comptes intermédiaires. Ces bateaux en stock, non facturés, impliquent une marge d'exploitation encore non constatée de 4,5 ME.

Cependant, Catana Group estime que cette situation concernant les moteurs s'améliore dans les prochains mois. En effet, un accord avec un second motoriste vient d'être conclu, ce qui permettra de compléter considérablement les livraisons effectuées par le partenaire historique du Groupe pour l'exercice prochain.

Le résultat net de l'ensemble consolidé continue sa progression et s'établit à 9,9 ME contre 8,2 ME au 1er semestre 2021-2022 soit 10,5 % du chiffre d'affaires.

Malgré les contraintes logistiques qui rendent difficiles les prévisions, Catana Group affirme être d'ores et déjà assuré de réaliser un niveau de croissance élevé sur cet exercice 2022-2023.

Solocal a lancé une double réflexion, sur un nouveau plan stratégique qui définira ses grandes orientations pour les années à venir d'une part, mais également sur sa structure financière.

Afin de faciliter les discussions avec ses créanciers financiers, la société sollicitera l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc à son bénéfice et invite ses créanciers financiers à s'organiser pour participer à ces discussions avec la société et le mandataire ad hoc qui sera désigné par Le Président du Tribunal de commerce de Nanterre.

Dans ce contexte, Solocal annonce également qu'elle souhaite pouvoir différer le paiement des coupons dus au titre des Obligations et du Mini Bond en juin 2023 et en septembre 2023. Elle sollicite donc l'accord des porteurs d'obligations concernés à cet effet.

Le montant total des obligations en principal est de 176.689.747,06 euros (au 31 décembre 2022), portant intérêts à Euribor (avec taux Euribor 3 mois flooré à 1%) + 7% spread et arrivant à échéance au 15 mars 2025 (ISIN: FR0013237484) émises par Solocal Group.

Par ailleurs, "Mini Bond" désigne les obligations d'un montant total en principal de 18.743.702,88 euros (au 31 décembre 2022) portant intérêts à Euribor (avec taux Euribor 3 mois flooré à 1%) +7% spread et arrivant à échéance au 15 mars 2025 (ISIN: FR0013527744) émises par Solocal Group.

Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd'hui avoir déposé auprès de l'ANSM une demande d'autorisation d'étude clinique de phase I dans l'endocardite infectieuse causée par le Staphylococcus aureus (S. aureus).