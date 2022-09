Préouverture Paris : le CAC 40 encore un peu plus bas...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 risque de s'enfoncer un peu plus ce matin ! C'est ce qu'annoncent les 'futures'. Malgré une séance passée dans le vert hier, il a clôturé dans le rouge, les informations sur un possible sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique ayant ravivé l'aversion au risque en toute fin de séance. Et ce matin, la tendance reste négative.

Le sentiment de marché reste dominé par la crainte d'un ralentissement marqué de la croissance mondiale et par le resserrement des politiques monétaires, qui continue d'inciter à des dégagements massifs sur les marchés obligataires. La nervosité générale est aussi alimentée par les interrogations sur la capacité du gouvernement britannique à regagner la confiance des marchés après le choc provoqué par son plan de relance.

De son côté, Jerome Powell, patron de la Fed, intervenait ce mardi, avant l'ouverture de Wall Street... L'intervention du jour, virtuelle, à l'occasion d'une discussion sur la finance digitale ("Conference on Opportunities and challenges of the tokenisation of finance, which role for Central Banks ?") à Paris, n'avait toutefois pas grand chose à voir avec les perspectives de durcissement monétaire de la Fed...

WALL STREET

Wall Street qui tentait de rebondir mardi en séance, termine finalement dans le désordre, le DJIA reculant encore de 0,43% à 29.135 points et le S&P 500 glissant de 0,21% à 3.647 pts, tandis que le Nasdaq a repris modestement 0,25% à 10.829 pts. Le baril de brut WTI remonte de près de 2% sur le Nymex à 77,45$.

ECO ET DEVISES

France :

- Confiance des consommateurs. (08h45)

Etats-Unis :

- Ventes mensuelles automobiles américaines (BEA).)

- Stocks de grossistes. (16h00)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9555$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,20$. L'once d'or se traite 1.623$.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi indique s'attendre à un effet de changes positif sur ses résultats du troisième trimestre, à hauteur de 10% à 11% pour le chiffre d'affaires et 12% à 13% pour le bénéfice par action. Le taux d'imposition effectif du laboratoire en 2022 devrait par ailleurs se situer autour de 19% contre 20,9% en 2021 alors que les plus-values de cessions de produits devraient atteindre environ 600 ME (contre 318 ME en 2021), majoritairement au second semestre. Sanofi dévoilera ses résultats du troisième trimestre le 28 octobre.

Saint-Gobain et le fabricant solaire Megasol, leader européen des modules solaires intégrés aux bâtiments (BIPV), annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique. Dans le cadre de ce partenariat, Saint-Gobain a acquis une participation minoritaire dans l'activité de Megasol dédiée au développement et à la production de modules BIPV sur son site de Deitingen en Suisse. Ce partenariat permet à Saint-Gobain d'élargir son offre de solutions durables pour façades et de devenir le fournisseur leader en Europe de solutions de façade BIPV, l'un des segments de la construction de façades connaissant le plus fort taux de croissance. En même temps, il donne accès à Megasol aux clients de Saint-Gobain.

Nexity tient aujourd'hui une journée investisseurs afin de présenter sa stratégie d'opérateur global d'immobilier pour un nouveau cycle de croissance sur la période 2022-2026. Le Groupe confirme sa " guidance " pour l'année 2022. Plus de 6 MdsE de chiffre d'affaires et plus de 500 ME de résultat opérationnel courant en 2026. Un endettement du Groupe maîtrisé : dette financière nette avant obligations locatives inférieure à 2,5 x EBITDA (2022-2026) et un dividende supérieur ou égal à 2,50 euros par action pour chaque exercice de la période 2022-2026.

Voltalia annonce aujourd'hui que son objectif de puissance installée en exploitation et en construction de 2,6 GW, qu'il prévoyait d'atteindre fin 2023, sera atteint fin 2022, avec un an d'avance. A ce jour, la puissance installée en exploitation et en construction de Voltalia s'élève à 2,4 GW, auxquels seront ajoutés 200 MW supplémentaires lancés d'ici la fin d'année. Voltalia réitère son objectif d'EBITDA normatif devant atteindre en 2023 la fourchette de 275 à 300 millions d'euros.

Trigano enregistre une croissance de +8,3% avec un chiffre d'affaires de 3,17 milliards d'euros. Au cours de l'exercice 2021/22, Trigano a activé tous les leviers disponibles afin de servir ses clients et a réussi à surmonter au mieux les difficultés d'approvisionnement des châssis. L'impact de l'inflation des matières premières et des composants a pu être limité par l'application de hausses de tarifs progressives, bien acceptées par la clientèle. Ces actions ont permis de maintenir le chiffre d'affaires à périmètre et taux de changes constants au même niveau que l'an passé. L'intégration au 1er février 2022 de 3 groupes de distribution français a par ailleurs contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 231,7 ME.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Passat, Altheora, Smaio, Toosla,Phone Web, IRD Nord Pas de Calais, Theranexus, Upergy, Navya, Afyren

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Renault : Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours de 27 à 34 euros.

Ipsen : RBC entame le suivi de la valeur à "performance du secteur" et un objectif de cours de 107 euros.

Virbac : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 à 368 euros.

JCDecaux : Citigroup abaisse son objectif de cours de 15,5 à 13 euros.

INFOS MARCHÉS

Bluelinea : dépôt du projet d'OPAS auprès de l'AMF.

EN BREF

GTT reçoit une AiP de Lloyd's Register pour Power.

Nacon : 'Transport Fever 2 Console Edition' arrive sur console.

Grolleau : poursuit sa croissance à l'international.