Préouverture Paris : le CAC 40 encore attendu en baisse, Vladimir Poutine annonce une "mobilisation militaire partielle"

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 est de nouveau attendu en baisse ce mercredi après déjà 6 journées négatives sous la pression des banques centrales et de la mobilisation partielle annoncée par Vladimir Poutine ce matin... La Fed devrait de son côté encore relever de 0,75 point ses taux directeurs ce soir (20H, heure de Paris) au sortir de la réunion monétaire de la banque centrale américaine.

Le président russe a donc annoncé pour sa part une "mobilisation militaire partielle" pour remplir les objectifs de son "opération militaire spéciale" en Ukraine, dans le cadre d'un discours à la Nation ce matin à 8H00, heure de Paris.

WALL STREET

La cote américaine a de nouveau corrigé mardi, fébrile à la veille du verdict monétaire de la Fed et de rumeurs d'un possible ordre de mobilisation en Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Le S&P 500 abandonne 1,13% à 3.855 pts, le Dow Jones -1,01% à 30.706 pts et le Nasdaq -0,95% à 11.425 pts. Le baril de brut WTI cède aussi 2% à 84$.

Dans la journée, les rumeurs de mobilisation générale en Russie et de déclaration de guerre totale à l'Ukraine n'ont cessé de circuler sur les marchés dans l'attente d'un discours de Vladimir Poutine... Rumeurs confirmées ce matin !

Hier, les dirigeants des "république populaire de Louhansk" (RPL) et "république populaire de Donetsk" (RPD) ainsi que les chefs des administrations mises en place par Moscou dans les parties des régions de Zaporijjia et Kherson occupées par les troupes russes ont dit avoir l'intention d'organiser ces votes du 23 au 27 septembre, soit à partir de vendredi...

Les forces russes qui ont dû se retirer précipitamment de la région de Kharkiv il y a une dizaine de jours sont de plus en plus sous pression dans la région de Louhansk, la seule qu'elles contrôlent entièrement, dans le nord-est de l'Ukraine, et cèdent aussi progressivement du terrain plus au Sud, à l'approche de la ville de Kherson.

Alors que les hommes et les armes commencent à manquer, la Russie cherche à sécuriser ses conquêtes territoriales et a réactivé son projet de référendums d'annexion, qu'elle semblait avoir mis de côté ces dernières semaines, une initiative dont l'Ukraine a aussitôt assuré qu'elle n'allait "rien changer"...

D'un point de vue économique et financier, mercredi soir, les investisseurs n'auront d'yeux que pour le communiqué monétaire de la Fed (20 heures) et la conférence de presse de son dirigeant Jerome Powell (20h30)... L'outil FedWatch du CME Group fait ressortir une probabilité de 84% d'un nouveau durcissement monétaire de 75 points de base, qui serait le troisième consécutif et porterait le taux des fed funds entre 3% et 3,25%. La probabilité d'un geste encore plus puissant d'un point entier de pourcentage, portant la fourchette entre 3,25 et 3,5%, est de 16%... Les marchés demeurent extrêmement fébriles ces derniers jours, face à ce rythme imposé par la Fed pour lutter contre l'inflation, alors que les signaux d'une potentielle récession se multiplient.

La parité euro / dollar atteint 0,9969$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 90,80$. L'once d'or se traite 1.664$.

VALEURS A SUIVRE

Schneider Electric a annoncé ce matin lancer une offre à 31 livres par action pour acquérir les quelque 41% du capital d'Aveva qu'il ne détient pas encore, valorisant la société britannique à un peu plus de 10 millions de livres.

Le groupe français avait annoncé fin août envisager de prendre le contrôle total d'Aveva, ce qui avait alors fait bondir en Bourse le titre du fournisseur britannique de logiciels industriels.

Schneider, dont les activités couvrent les composants électriques, la gestion de l'énergie et les systèmes d'automatisation industrielle, avait dit en août envisager de faire une offre pour prendre le contrôle total d'Aveva, qui développe des produits utilisés pour concevoir et gérer les plates-formes pétrolières, les navires et les usines chimiques. En vertu de la législation britannique sur les fusions et acquisitions, il avait jusqu'à ce mercredi pour dire s'il avait ou non l'intention de soumettre une offre...

Plastic Omnium fournira à Safra les réservoirs hydrogène haute pression de type IV2 qui équiperont la nouvelle flotte de bus hydrogène Hycity destinée aux collectivités. Ces bus, dotés des toutes dernières innovations technologiques en matière d'hydrogène, seront chacun équipés de six réservoirs garantissant a minima 350 kilomètres d'autonomie.

En parallèle, Safra a enregistré, auprès de la région Occitanie, la plus importante commande de rétrofit d'autocars d'Europe, se positionnant ainsi comme précurseur en concevant le premier kit rétrofit pour autocars : le H2-pack. Dans ce cadre, Safra a conclu un partenariat industriel de long terme avec Plastic Omnium, qui, outre les réservoirs hydrogène, fournira les systèmes de pile à combustible, le coeur de la motorisation hydrogène.

POXEL SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les troubles métaboliques rares, annonce aujourd'hui des résultats histologiques positifs de l'étude DESTINY-1 (étude d'efficacité et de sécurité de l'énantiomère R de la pioglitazone (PXL065) stabilisé par substitution au deutérium) dans la NASH. Cette étude de phase II a évalué différentes doses de PXL065 pour le traitement de la NASH.

Le PXL065 est une molécule innovante et brevetée, qui présente une activation réduite des récepteurs PPAR tout en conservant les actions non génomiques des thiazolidinediones (TZDs).

Au 1er semestre 2022, Kerlink a réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, en progression de 33% à période comparable, s'appuyant notamment sur un 2e trimestre 2022 en progression de 65% par rapport au 2e trimestre 2021.

Les résultats du semestre bénéficient du dynamisme de l'activité provenant particulièrement de la hausse des ventes d'équipements d'infrastructures réseau entre le 1er et le 2ème trimestre 2022, se traduisant par un taux de marge brute de 46,8% (contre 48,5% au 1er semestre 2021). L'Ebitda, en dépit de la hausse des investissements destinés à la poursuite du développement et à la sécurisation des approvisionnements, ressort à -757 kE après prise en compte d'une provision de 818 kE portant sur un client dont la créance n'a, à ce jour, pas été recouvrée. L'Ebitda du Groupe aurait été positif sans cette provision.

Crossject : Au 30 juin 2022, les produits d'exploitation s'élèvent à 3,4 ME en hausse de 6%. Ils intègrent un chiffre d'affaires de 0,45 ME représentant le franchissement du premier jalon dans la relation contractuelle de Crossject avec Eton Pharmaceuticals (correspondant à la réalisation d'un premier lot de transposition industrielle ZENEO Hydrocortisone).

Les charges d'exploitation en progression de 10% par rapport au 1er semestre 2021 sont en cohérence avec les dernières phases de développement avant dépôt des dossiers d'AMM plus onéreuses que les premières (lancement de l'étude clinique de ZENEO Midazolam, lot de transposition industrielle ZENEO Hydrocortisone, étude facteurs humains ZENEO Midazolam).

Au total, le résultat d'exploitation ressort à -6,9 ME (-6,2 ME au 30 juin 2021).

Après prise en compte du résultat financier et du Crédit Impôt Recherche, en hausse en lien avec la vitalité de l'activité 'R&D', le résultat net ressort à -5,8 ME, à comparer à -5,4 ME à fin juin 2021.

Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires de Visiativ s'est établi à 110 ME en croissance de +20% et de +13% en organique. L'EBITDA semestriel s'est établi à 9,2 ME, en progression de +32% d'un semestre à l'autre.

Visiativ signe une nouvelle rentabilité record pour un 1er semestre, avec une marge d'EBITDA de 8,4%, contre 7,4% au 1er semestre 2021. Le résultat d'exploitation s'est établi à 4,5 ME, en hausse de +40% par rapport au 1er semestre 2021, représentant une marge d'exploitation de 4,1% vs. 3,5%.

Le résultat net part du groupe est de 1,2 ME, en progression

de +13%.

À mi-2022, la dette financière nette s'élève à 55,4 ME pour des capitaux propres portés à 58,9 ME.

Visiativ envisage de refinancer sa dette d'ici la fin de l'exercice afin d'étendre la maturité et de se donner des moyens supplémentaires pour saisir des opportunités de croissance externe dans le futur.

Visiativ réitère les objectifs du plan stratégique, avec l'atteinte d'un EBITDA de 30 ME en 2023.

Cegedim a dégagé au premier semestre 2022 un résultat opérationnel courant de 6,8 millions d'euros, en recul de 39,7%. La marge opérationnelle courante s'établit à 2,5% contre 4,5% un an plus tôt. Le résultat net consolidé part du Groupe ressort en perte de 4,9 millions d'euros contre un profit de 6,5 millions d'euros en juin 2021.