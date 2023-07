Préouverture Paris : le CAC 40 en mesure de repasser au-dessus des 7.300 points ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Un léger rebond se dessine pour le marché parisien, selon les indicateurs de préséance. Le recul d'hier (-1,12%) a fait passer le CAC 40 sous les 7.300 points, niveau qu'il pourrait regagner rapidement ce matin...

Le ralentissement de l'activité en Chine, confirmé par la publication de données mitigées lundi, pèse sur le sentiment des investisseurs qui attendent les données sur les ventes au détail et la production industrielle aux Etats-Unis ce mardi.

Le rendez-vous de la Fed du 26 juillet ne fait plus de doute : pour quasiment la totalité des investisseurs (96% selon l'outil Fedwatch), un nouveau tour de vis de 25 points de base sera pratiqué. Mais ce pourrait être le dernier, puisqu'ils sont, là encore une large majorité (86%) à parier sur un statu quo pour la réunion de septembre.

WALL STREET

En clôture de marché, le S&P 500 gagne +0,42% à 4.524 pts. Le Dow Jones prend +0,22% à 34.585 pts. Le Nasdaq est toujours ferme, s'adjugeant 0,93% à 14.244 pts. Une prudente confiance s'installe en attendant la vague des publications trimestrielles de cette semaine : Bank of America, Tesla, IBM ou encore Netflix. Malgré les signes d'apaisement sur le front de l'inflation laissant plus de marge de manoeuvre à la Fed, le marché pourrait pourtant se compliquer en cas de déception sur les comptes d'entreprises.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes de détail. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1249 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,56 $. L'once d'or se traite 1.958 $.

VALEURS A SUIVRE

Casino : la cotation des actions Casino et des autres titres cotés émis par la société, suspendue hier, reprendra aujourd'hui à l'ouverture du marché. Le groupe indique avoir reçu, le 15 juillet, une offre révisée de la part de EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor -c'est-à-dire une offre formulée par le concert constitué autour de Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière- en vue du renforcement des fonds propres du Groupe. 3F Holding a renoncé à déposer une offre révisée. Le conseil d'administration de Casino, sur recommandation unanime de son comité ad hoc regroupant la quasi-totalité les administrateurs indépendants, a décidé de poursuivre les négociations avec EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor, ainsi qu'avec les créanciers du Groupe, afin de parvenir à un accord de principe sur la restructuration de la dette financière du Groupe d'ici la fin du mois de juillet 2023.

Ipsos fait l'acquisition de l'activité Insights de Big Village Australia, qui couvre les études de marché dans le secteur public, les études de satisfaction des salariés et la mesure de l'expérience client. Cette acquisition améliore la position d'Ipsos sur le marché australien et renforce ses capacités dans les secteurs gouvernementaux et les études sociales ainsi que dans l'expérience client et salarié. Elle contribue également au plan de croissance 2025 d'Ipsos, en renforçant l'activité mondiale dans le secteur public.

Sanofi : La Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé le Beyfortus (nirsevimab-alip) de Sanofi et AstraZeneca pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial (VRS), chez les nouveau-nés et nourrissons nés pendant la saison virale ou au début de leur première saison d'exposition au virus, ainsi que chez les enfants jusqu'à 24 mois qui restent vulnérables à une infection sévère par le VRS pendant leur deuxième saison d'exposition au virus.

Aramis : Au terme du 3e trimestre 2023, le chiffre d'affaires ressort à 489 millions d'euros, en croissance de +6,8% par rapport à 2022. Cumulé sur 9 mois, le chiffre d'affaires d'Aramis s'établit à 1,429 milliard d'euros (1,33 MdE sur 9 an 2022). Il croît de +7,5% en données publiées.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Mon courtier énergie, genOway, Balyo, Streamwide, Catana Group, Altheora, Transgene

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

TPICAP initie la couverture de Mon Courtier Energie, à l'achat, visant 17,8 Euros.

INFOS MARCHE

Adomos : regroupement de 1 pour 10.000 actions

EN BREF

Genomic Vision lance HexaCard, application de peignage moléculaire

Groupe ADP : le trafic de juin représente 97,7% du trafic de 2019

Osmosun : fournisseur de la Fondation Architectes de l'Urgence